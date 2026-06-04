Recomposition de l’ordre du Golfe: le piège de puissance

Le cœur de ce mécanisme réside dans l’écart croissant entre les moyens engagés et les résultats effectivement obtenus. Un acteur dominant mobilise une force considérable pour atteindre un objectif qui se dérobe à mesure que les coûts augmentent. La question centrale n’est pas de savoir si les États-Unis peuvent battre l’Iran militairement, mais s’ils sont en mesure d’obtenir un résultat politique dont les bénéfices excèdent le coût systémique de leur engagement. C’est sur ce terrain, et non sur le terrain militaire, que Téhéran a choisi de combattre.

Le détroit d’Ormuz concentre cette dissymétrie dans un point géographique d’une redoutable précision. En 2025, 20% des flux mondiaux de pétrole brut et un quart des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié transitaient par ce passage stratégique. En temps normal, l’Iran est encerclé par les bases américaines, les sanctions et les alliances israélo-américaines. En temps de crise, c’est lui qui paraît encercler l’économie mondiale.

Téhéran cherche ainsi à contraindre tous les acteurs à reconnaître qu’aucune puissance ne peut sécuriser durablement le détroit contre sa volonté. La création, en mai 2026, de la Persian Gulf Strait Authority (PGSA), chargée d’administrer des péages de transit, vise à institutionnaliser ce précédent en dotant l’Iran d’une architecture permanente de contrôle.

Henry Kissinger distinguait deux piliers de la stabilité internationale: la légitimité d’un ordre et l’équilibre des puissances qui le rend crédible. Appliqué à la crise actuelle, ce cadre conduit à des conclusions sévères. Une frappe peut rétablir temporairement la dissuasion, mais en poussant Téhéran à élargir le théâtre des opérations — milices irakiennes, drones visant les infrastructures du Golfe — elle risque de substituer à une crise contenue une instabilité diffuse.

Par ailleurs, si des partenaires du Golfe ou d’Europe considèrent qu’une sortie négociée est préférable à une victoire introuvable, Washington perdra le monopole de la définition du raisonnable et pourrait se retrouver isolé. La capitulation stratégique de l’Iran semblant hors de portée sans une guerre régionale d’envergure, la solution résiderait davantage dans une contrainte politique ciblée: une réalité stratégique moins glorieuse, mais politiquement plus réaliste.

L’asymétrie la plus décisive est sans doute temporelle. L’Iran joue le temps long. Trente années de sanctions ont façonné une économie de l’endurance fondée sur la substitution aux importations, les réseaux de contournement financier et une société habituée à l’austérité. La culture politique persane se pense à l’échelle des décennies, non des mandats présidentiels. Les États-Unis, eux, évoluent dans un temps court: les marchés réagissent en quelques heures, l’opinion publique supporte mal une inflation énergétique prolongée et le calendrier électoral impose des horizons incompressibles.

«Les États-Unis voulaient traiter l’Iran comme un problème à résoudre; l’Iran s’est imposé comme une condition préalable à toute solution.» — Mustapha Sehimi

C’est dans ce décalage que Téhéran semble loger son avantage le plus durable. L’Iran n’a pas besoin de vaincre; il lui suffit de durer suffisamment longtemps pour que la coalition adverse se fragmente sous le poids de ses propres contradictions.

Certes, cette capacité à jouer le temps long repose davantage sur un appareil de répression efficace que sur une adhésion populaire consolidée. Mais cela ne change rien au constat central: les États-Unis voulaient traiter l’Iran comme un problème à résoudre; l’Iran s’est imposé comme une condition préalable à toute solution.

Le silence stratégique de Pékin face à la crise du détroit n’est pas une absence; c’est une position. La Chine n’a aucun intérêt à voir le détroit d’Ormuz durablement fermé, puisqu’une part importante de ses approvisionnements énergétiques transite par cette voie maritime stratégique. Mais elle n’a pas non plus intérêt à une désescalade qui renforcerait durablement la présence militaire américaine dans la région.

Son positionnement optimal est celui du médiateur indispensable: prise de distance avec les provocations iraniennes les plus extrêmes, blocage de toute résolution contraignante au Conseil de sécurité et multiplication des offres de dialogue auxquelles Washington ne peut répondre que par un refus au risque de s’isoler.

Les monarchies du Golfe, quant à elles, ne rompent pas avec Washington, mais elles désacralisent progressivement la garantie américaine. Il s’agit d’une mutation profonde, que l’on peut considérer comme durable. Elle résulte d’une accumulation de précédents: le retrait d’Afghanistan en 2021, l’ambiguïté américaine lors des attaques contre la compagnie pétrolière nationale d’Arabie saoudite Saudi Aramco en 2019 ou encore la révolution du pétrole de schiste, qui a réduit l’intérêt stratégique de Washington pour la sécurisation du Golfe.

Ces États continuent de s’appuyer sur les garanties offertes par les États-Unis — protection militaire, accès aux armements et ancrage au système financier dominé par le dollar — mais ils refusent désormais d’être entraînés dans une stratégie susceptible de transformer leur sécurité en source d’instabilité régionale. L’option militaire maximale est aujourd’hui politiquement désavouée par les alliés mêmes qu’elle est censée protéger.

Enfin, le transfert annoncé en mars 2026 des personnels de la mission de l’OTAN en Irak vers Naples dépasse largement sa dimension opérationnelle. Pour les acteurs régionaux, le message est limpide: toute présence occidentale en Irak est désormais vulnérable. L’Irak, conçu dans les années 2000 comme une plateforme de projection de la puissance américaine, est en passe de devenir un espace de contrainte pour cette même puissance.