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Nucléaire iranien: Trump assure que Téhéran s’engage à renoncer à l’arme atomique

Centrale nucléaire iranienne. Copyright (c) 2023 SkazovD/Shutterstock. No use without permission.

Donald Trump a affirmé que l’Iran s’était engagé à ne pas se doter de l’arme nucléaire, l’un des principaux points de friction dans les négociations entre Washington et Téhéran pour mettre fin à leur guerre.

Par Le360 (avec AFP)
Le 31/05/2026 à 06h30

Alors que les deux pays semblaient, ces derniers jours, se rapprocher d’un accord, le New York Times a rapporté samedi que le président américain avait durci sa proposition et envoyé une nouvelle version du texte à Téhéran.

Le média américain n’a pas été en mesure de détailler les changements apportés par le président. Mais selon le site Axios, M. Trump souhaite plus de fermeté dans la position de Washington sur plusieurs aspects qu’il considère personnellement comme importants, notamment le sort des matériaux nucléaires iraniens.

Dans une interview avec sa belle-fille Lara Trump, enregistrée plus tôt cette semaine et diffusée samedi sur Fox News, le président a affirmé avoir reçu la garantie que Téhéran ne se doterait pas de l’arme atomique, que ce soit en la fabriquant ou en l’achetant.

«La seule garantie que je dois avoir, c’est qu’il n’y aura pas d’armes nucléaires. Ils ont accepté cela, et c’était très intéressant», a affirmé M. Trump.

«Ils avaient d’abord dit “nous ne développerons pas d’arme nucléaire”. J’ai dit “bon, que se passerait-il si vous achetiez une arme nucléaire?”. Maintenant, ils disent “nous ne développerons pas, et n’achèterons d’aucune manière une arme”», a-t-il poursuivi.

Trump «pas pressé»

«Je ne suis pas pressé», a affirmé le milliardaire républicain. «Lentement mais sûrement, je crois que nous obtenons ce que nous voulons. Et si nous n’obtenons pas ce que nous voulons, les choses finiront autrement», a-t-il ajouté.

Samedi, le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, avait affirmé que les États-Unis étaient «plus que capables» de repartir en guerre contre l’Iran en cas d’échec des pourparlers.

Lire aussi : Nucléaire et missiles: nouvelle manche diplomatique entre l’Iran et les États-Unis à Genève

La question nucléaire est l’un des principaux points de friction entre les États-Unis et l’Iran dans ces négociations pour mettre fin à la guerre, déclenchée le 28 février par l’offensive israélo-américaine contre la République islamique.

Les États-Unis et Israël accusent Téhéran de vouloir se doter de l’arme atomique, ce que l’Iran réfute. La République islamique insiste jusqu’à présent pour aborder le dossier nucléaire ultérieurement, après la signature du protocole d’accord actuellement en discussion.

La guerre a fait des milliers de morts et ébranle l’économie mondiale en faisant grimper les prix du pétrole.

L’autre grand point de litige est le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial d’hydrocarbures, quasiment verrouillé par l’Iran depuis le début de la guerre. Les États-Unis imposent pour leur part un blocus des ports iraniens.

Washington a affirmé son opposition au maintien d’un contrôle iranien sur ce passage maritime.

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom, a affirmé samedi avoir mis à l’arrêt un cargo naviguant sous pavillon gambien et tentant de rejoindre un port iranien, à l’aide d’un missile tiré sur sa salle des machines.

Et selon des contacts de marins iraniens cités par l’agence de presse Tasnim, les États-Unis continuent d’empêcher les navires commerciaux iraniens de circuler.

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, ont affirmé dimanche avoir abattu un drone américain MQ-1 qui s’apprêtait, selon eux, à pénétrer dans les eaux territoriales iraniennes pour y mener des «opérations hostiles». L’armée américaine n’a pas réagi dans un premier temps.

Parmi ses demandes à Washington, Téhéran réclame le déblocage de milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés par les États-Unis.

La télévision iranienne d’État a affirmé samedi, en invoquant une transcription non officielle du texte, que le protocole d’accord discuté prévoit le déblocage sous 60 jours de 12 milliards de dollars.

L’Iran réclame aussi la fin des combats au Liban, où s’affrontent depuis le 2 mars son allié, le Hezbollah, et Israël, malgré une trêve en vigueur depuis le 17 avril, mais non respectée.

Dimanche, l’armée israélienne a annoncé sur X qu’elle était «en train d’étendre à d’autres zones» son opération terrestre contre le mouvement pro-iranien après avoir traversé le fleuve Litani, dans le sud du Liban.

Par Le360 (avec AFP)
Le 31/05/2026 à 06h30
#Iran#États-Unis#Donald Trump#Accord de paix#accord#arme nucléaire#Gardiens de la révolution#Mollahs

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