Entre l’Iran et les Européens, dialogue renoué sur le nucléaire

Un drapeau iranien flotte devant le consulat iranien, où les diplomates iraniens rencontrent leurs homologues allemand, britannique et français pour une reprise des négociations sur le nucléaire, sur fond d'avertissements selon lesquels les trois puissances européennes pourraient déclencher des sanctions « snapback » prévues par l'accord de 2015, à Istanbul, en Turquie, le 25 juillet 2025. Cette réunion sera la première depuis l'attaque israélienne contre l'Iran à la mi-juin, qui a déclenché une guerre de 12 jours et ciblé des sites nucléaires et militaires clés. (Photo de Yasin AKGUL / AFP). AFP or licensors