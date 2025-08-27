International

Nucléaire: les inspecteurs de l’AIEA «de retour en Iran», annonce son patron

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, au siège de l'agence à Vienne, en Autriche, le 23 juin 2025.. AFP or licensors

Des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sont «de retour en Iran», a annoncé son chef, la première équipe à y retourner après la suspension début juillet par Téhéran de sa coopération avec l’organisme onusien, à la suite de la guerre déclenchée par Israël.

«Maintenant, la première équipe d’inspecteurs de l’AIEA est de retour en Iran, et nous sommes sur le point de reprendre» les inspections, a déclaré Rafael Grossi dans une interview sur Fox News diffusée mardi.

L’Iran, qui estime que l’AIEA a une part de responsabilité dans le déclenchement des frappes israéliennes, puis américaines, en juin contre ses installations nucléaires, avait officiellement suspendu début juillet toute coopération avec l’AIEA, après un vote d’une loi au Parlement.

Une équipe d’inspecteurs de cette agence, chargée de la sûreté nucléaire, avait alors quitté l’Iran pour retourner à Vienne où se trouve le siège de l’agence.

«L’Iran est membre du traité de non-prolifération nucléaire donc ils doivent avoir des inspections», a souligné M. Grossi, rappelant que de «nombreuses installations» se trouvaient dans le pays.

«Certaines ont été attaquées, d’autres non. Donc nous discutons du type (...) de modalités pratiques qui peuvent être mises en place pour faciliter la reprise de notre travail là-bas», a-t-il poursuivi sur la chaîne américaine.

Et le patron de l’AIEA d’insister sur le caractère «indispensable», selon lui, du travail des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique: «Sans notre présence sur place pour vérifier ce qu’il se passe, il n’est pas possible d’entrer dans des négociations sérieuses».

Cette annonce intervient au moment où les pourparlers entre Européens et Iraniens ont repris, à Genève, en Suisse.

Mardi, Téhéran a déclaré «négocier de toutes ses forces» pour empêcher les Européens de déclencher à l’automne le mécanisme de rétablissement des sanctions prévu par l’accord international conclu en 2015 sur le nucléaire iranien.

Israël avait lancé le 13 juin une attaque massive contre l’Iran, frappant des centaines de sites nucléaires et militaires, affirmant que Téhéran était proche de fabriquer l’arme nucléaire. L’Iran avait répliqué par des tirs de missiles et de drones sur Israël lors de cette guerre qui a duré 12 jours.

L’Iran dément vouloir se doter de la bombe atomique mais défend son droit à enrichir de l’uranium à des fins civiles.

Par Le360 (avec AFP)
Le 27/08/2025 à 07h09
