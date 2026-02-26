Nucléaire et missiles: nouvelle manche diplomatique entre l’Iran et les États-Unis à Genève

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi (2ème à gauche), s'entretenant avec des membres de la délégation iranienne après une réunion à Mascate, en avril 2025, alors que le président américain Donald Trump menace d'une intervention militaire en cas d'échec. AFP ou licensors

Mais quelques heures avant l’ouverture de ces discussions à Genève, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a fait part d’«un gros problème», accusant Téhéran de refuser de parler de son programme de missiles balistiques, un dossier que souhaite aborder Washington au même titre que la question du nucléaire.

Depuis janvier, chaque partie se dit ouverte au dialogue mais aussi prête à l’action militaire, laissant le champ ouvert à tous les scénarios.

Le président américain Donald Trump, qui a envoyé dans le Golfe un dispositif militaire massif, répète qu’il préfère une résolution du différend par la diplomatie, mais a accusé mardi Téhéran d’avoir de «sinistres ambitions nucléaires».

L’Iran a «développé des missiles qui peuvent menacer l’Europe et nos bases» militaires et cherche à en concevoir de plus puissants encore, capables «d’atteindre bientôt les États-Unis», a-t-il assuré.

🇺🇲🇮🇷 Le président américain Donald Trump sur l'Iran : "Au cours des deux derniers mois, avec les manifestations, ils ont tué au moins 32 000 manifestants. Ils ont déjà développé des missiles qui peuvent menacer l'Europe et leurs bases à l'étranger, et ils travaillent à construire… pic.twitter.com/KdsvTntcVE — Grelet J-Christophe (@JCGRELET) February 25, 2026

«Gros mensonges», a répondu le ministère iranien des Affaires étrangères, alors que l’Iran affirme avoir limité la portée de ses missiles à 2.000 km.

Il dispose d’un large arsenal d’engins conçus localement, notamment des Shahab-3, qui peuvent atteindre Israël, son ennemi juré, ainsi que certains pays d’Europe orientale.

«Opportunité historique»

Le sujet est au cœur de la discorde entre les deux pays ennemis: Washington veut inclure le programme de missiles balistiques dans les discussions, mais aussi la question du soutien de Téhéran à des groupes armés hostiles à Israël, ce que l’Iran refuse.

La République islamique souhaite en effet limiter les négociations au seul volet nucléaire et exige la levée des sanctions qui étranglent son économie.

«Le président souhaite des solutions diplomatiques. Il les préfère, il les préfère largement. Je ne qualifierais donc pas la journée de demain (jeudi) autrement que comme une série de discussions, qui, je l’espère, seront productives, mais au final, vous savez, nous devrons discuter d’autres sujets que le seul programme nucléaire», a déclaré Marco Rubio lors d’une conférence de presse à Saint-Kitts-et-Nevis.

NOW - Marco Rubio: "Everyone should know that Iran poses a very grave threat to the United States and has for a very long time." pic.twitter.com/RieTPZ5DhW — Disclose.tv (@disclosetv) February 25, 2026

Malgré ces divergences, l’Iran assure qu’un accord est «à portée de main», selon le chef de la diplomatie Abbas Araghchi, qui mène la délégation aux négociations, invoquant une «opportunité historique».

Le président Massoud Pezeshkian a pour sa part évoqué une «perspective favorable», disant espérer sortir de «cette situation ni guerre ni paix».

Mais «le succès de ces négociations dépend du sérieux de l’autre partie et de sa capacité à éviter les comportements et les positions contradictoires», a souligné M. Araghchi dans un communiqué tôt jeudi.

🇮🇷🇺🇸 Araghchi from Geneva: A "Fair" solution is possible. ⚖️



​Tehran is showing flexibility just hours before the start of negotiations with the U.S. side. Araghchi emphasizes that reaching balanced results depends on the other party's seriousness.



​#Araghchi #GenevaTalks #Iran… pic.twitter.com/fpm91ewkKx — MixFrames🎬 (@AlajamFare69811) February 25, 2026

Les États-Unis sont représentés par l’émissaire Steve Witkoff et le gendre du président américain, Jared Kushner, qui doivent en parallèle mener des pourparlers avec l’Ukraine, également à Genève jeudi.

L’Iran et les États-Unis ont repris le dialogue début février à Oman, pays médiateur, puis se sont retrouvés une première fois en Suisse le 17.

«Appréhension» régionale

Un précédent cycle de négociations avait été stoppé net au printemps 2025 par la guerre déclenchée par Israël contre l’Iran.

Washington avait à cette occasion frappé des sites nucléaires en Iran et Donald Trump avait assuré avoir «anéanti» son programme nucléaire, même si l’étendue exacte des dégâts n’est pas connue.

Les Occidentaux et Israël craignent que l’Iran ne cherche à se doter de la bombe atomique, tandis que Téhéran met en avant son droit au nucléaire civil, en vertu du Traité de non-prolifération (TNP) dont il est signataire.

Les nouvelles tensions entre Washington et Téhéran sont apparues après la répression dans le sang, en janvier, d’un vaste mouvement de contestation en Iran.

Donald Trump avait alors promis de venir «en aide» au peuple iranien.

🔴🇺🇸🇮🇷 ALERTE INFO

JD Vance déclare que les États-Unis ont des preuves que l'Iran essaye de reconstituer son arsenal nucléaire.pic.twitter.com/I8kAOQ6UUk — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) February 25, 2026

«On a vu en janvier un grand effort d’un certain nombre d’Etats au Moyen-Orient pour convaincre les États-Unis» de ne pas frapper l’Iran, relève Emile Hokayem, de l’Institut international d’études stratégiques (IISS), établi à Londres.

«Mais il y a beaucoup d’appréhension à l’heure actuelle car on s’attend à ce que ce soit (une guerre) plus importante» qu’en juin 2025, avec «des Iraniens qui se battront davantage», poursuit-il.

Tayebeh, femme au foyer de Téhéran âgée de 60 ans, a dit s’inquiéter des conséquences d’une offensive américaine, tout en souhaitant sortir de l’incertitude.

«Trump a déclaré que la guerre serait très mauvaise pour l’Iran (...) La population souffrirait énormément», a-t-elle dit à l’AFP sous couvert d’anonymat. «Les gens souffrent déjà aujourd’hui, mais au moins, avec la guerre, notre sort serait clair.»