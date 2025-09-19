International

Nucléaire iranien: l’ONU devrait rétablir aujourd’hui les sanctions contre Téhéran

L'ambassadrice britannique à l'ONU Barbara Woodward, entourée de son homologue allemand Ricklef Beutin et du représentant permanent adjoint de la France Jay Dharmadhikari, appellés E3, ont déclenché fin août un mécanisme nommé snapback. Celui-ci permet de rétablir les sanctions de l'ONU contre l'Iran. s'adresse à la presse au siège de l'ONU. (Photo: Reuters)

Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait, sauf surprise, donner vendredi son feu vert au rétablissement des sanctions contre Téhéran, à quelques jours du sommet annuel de l’organisation, qui pourrait toutefois offrir une nouvelle chance aux négociations sur le programme nucléaire iranien.

Par Le360 (avec AFP)
Le 19/09/2025 à 07h01

En 2015, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les États-Unis, la Russie et la Chine avaient conclu avec Téhéran un accord (JCPOA) prévoyant un encadrement des activités nucléaires iraniennes en échange d’une levée des sanctions. Un accord entériné par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui expire mi-octobre.

Les États-Unis, sous le premier mandat du président Donald Trump, avaient décidé en 2018 de s’en retirer et avaient rétabli leurs propres sanctions.

L’Iran s’était ensuite affranchi de certains engagements, notamment sur l’enrichissement d’uranium. Les pays occidentaux le soupçonnent de vouloir se doter de l’arme atomique. Téhéran dément et défend son droit à développer un programme nucléaire civil.

Dans ce contexte, après des négociations et de multiples mises en garde, et à quelques semaines de l’expiration de la résolution 2231, Paris, Londres et Berlin ont déclenché fin août le «snapback», mécanisme permettant de rétablir les sanctions dans un délai de 30 jours.

Malgré de nouvelles discussions avec Téhéran, le trio européen a signifié cette semaine à l’Iran qu’il attendait toujours des gestes «concrets».

Les Européens jugent notamment insuffisant l’accord conclu le 9 septembre entre l’Iran et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sur un nouveau cadre de coopération.

«Pas sérieuses»

Cet accord ne s’est pas traduit par une reprise immédiate des inspections suspendues par Téhéran après les frappes israéliennes et américaines menées en juin lors de la guerre des douze jours.

«Les dernières nouvelles que nous avons reçues des Iraniens ne sont pas sérieuses», a résumé jeudi le président français, Emmanuel Macron, dans un entretien à la télévision israélienne, estimant que les sanctions seraient rétablies d’ici la fin du mois.

Formellement, en vertu des termes de la résolution 2231, le texte qui sera soumis vendredi au vote du Conseil de sécurité prévoit le maintien de la levée des sanctions.

Pour être adopté, la Russie et la Chine, qui s’opposent au rétablissement des sanctions, devront réunir neuf votes positifs sur les quinze membres du Conseil. Un nombre qui, selon plusieurs sources diplomatiques, ne devrait pas être atteint.

Lire aussi : Nucléaire iranien: «Nous avons 30 jours» pour une solution diplomatique (Kallas)

«L’Algérie et le Pakistan pourraient soutenir la Russie et la Chine en approuvant la résolution, mais d’autres membres vont probablement s’y opposer ou s’abstenir. Les Européens et les Américains n’auront donc pas besoin d’utiliser leur veto», a commenté Richard Gowan, de l’International Crisis Group.

Le rejet de la résolution entraînerait le rétablissement des sanctions à la fin de la semaine prochaine, à moins que le sommet de l’ONU, la semaine à venir, auquel participera notamment le président iranien, ne donne lieu à de nouvelles négociations plus positives.

«Le Conseil a encore le temps de donner son feu vert à une nouvelle résolution étendant la suspension des sanctions si l’Iran et les Européens parviennent à un compromis de dernière minute», a déclaré à l’AFP Richard Gowan.

Par Le360 (avec AFP)
Le 19/09/2025 à 07h01
#sanctions#ONU#Conseil de sécurité de l'ONU#Iran#Téhéran#Nucléaire#États-Unis#AIEA

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Nucléaire: les inspecteurs de l’AIEA «de retour en Iran», annonce son patron

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Russie: incendies dans une centrale nucléaire et un port pétrolier à la suite d’attaques ukrainiennes

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Entre l’Iran et les Européens, dialogue renoué sur le nucléaire

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Nucléaire iranien : les discussions entre Téhéran et Européens vont reprendre vendredi

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Nucléaire: l’Iran rejette toute négociation si Washington insiste sur l’abandon de l’enrichissement

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Nucléaire: l’Iran se dit prêt à coopérer avec l’AIEA «sous une nouvelle forme»

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Nucléaire, armements: Paris et Londres consolident leur partenariat militaire

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Israël affirme avoir retardé «d’au moins deux ou trois ans» une arme nucléaire iranienne

Articles les plus lus

1
Développement du Complexe portuaire de Casablanca: le Roi inaugure plusieurs projets d’envergure
2
Algérie: arrestation d’un colonel des services de renseignements proche du clan de Tebboune
3
Akhannouch entre deux écrans: la soupe télévisée et le mouroir d’Agadir
4
Tanger: la fontaine de la place Oued El Makhazine fait peau neuve
5
Maroc 2030: ne pas oublier la culture
6
Première mondiale: la commémoration par le Maroc du XVe centenaire du prophète Mohammed ﷺ expliquée par Ahmed Toufiq
7
Colonisation anglaise et colonisation française: quel modèle?
8
Le Roi adresse une lettre au Conseil supérieur des oulémas au sujet de la commémoration de l’anniversaire du 15ème siècle de la naissance du Prophète Mohammed
Revues de presse

Voir plus