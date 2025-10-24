L’Union européenne veut intégrer le Maroc au programme d’échange universitaire Erasmus: voici les mesures prévues

le «Pacte pour la Méditerranée» prévoit l’inclusion d’étudiants de pays d’Afrique et du Proche-Orient au programme d’échange universitaire européen Erasmus.

«Améliorer la mobilité des étudiants et du personnel de l’enseignement supérieur dans le cadre du programme Erasmus+», tel est l’objectif annoncé sur son site par la Commission européenne, alors qu’Ursula von der Leyen a présenté le 16 octobre le «Pacte pour la Méditerranée».

Ledit pacte, explique un document issu du bureau de la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, «s’appuiera sur le dialogue politique de haut niveau sur l’enseignement supérieur au niveau ministériel, ainsi que sur la coopération fructueuse avec les partenaires du sud de la Méditerranée dans le cadre du programme Erasmus+ (un programme d’échange européen, NDLR)» , précise le document.

Dix partenaires méditerranéens pourront ainsi intégrer le programme d’échange universitaire européen, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Égypte, le Liban, la Jordanie, Israël, la Syrie et la Palestine.

Les mesures mises en œuvre

L’objectif principal poursuivi par cette mesure est de «créer un environnement plus intégré et plus inclusif pour l’enseignement supérieur et le développement des compétences dans l’espace méditerranéen commun, notamment grâce au lancement de la nouvelle plateforme méditerranéenne sur l’enseignement supérieur».

Dans le détail, il s’agira également de «renforcer la mobilité des étudiants et du personnel académique dans l’enseignement supérieur grâce au programme Erasmus+, promouvoir la mobilité des chercheurs via les actions Marie Skłodowska-Curie du programme Horizon Europe (un programme de financement de la recherche et de l’innovation de l’Union européenne, nommé en l’honneur de la célèbre scientifique Marie Curie, NDLR) (…)», détaille Le Figaro.

Ce pacte, qui poursuit l’ambition de «connecter les jeunes» au sein d’une «Université méditerranéenne» aux multiples campus, permettrait par ailleurs aux universités des dix pays sélectionnés de concevoir des diplômes, des programmes conjoints, des écoles d’été et des microcertifications avec leurs partenaires de l’Union européenne, explique Dubravka Suica, commissaire européenne à la Méditerranée. «Nous allons également intensifier les partenariats de talents avec le Maroc, la Tunisie et l’Égypte, et faciliter la délivrance de visas, en particulier pour les étudiants de ces pays», poursuit-elle.