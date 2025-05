L’UIR organise un séminaire international sur les micro-certifications, les compétences et l’employabilité

Dans le cadre de l’initiative européenne SPHERE (Support to Higher Education Reform Experts), financée par l’Union européenne et visant à accompagner les réformes de l’enseignement supérieur dans les 23 pays du voisinage européen, SPHERE, le bureau national Erasmus+ Maroc, le ministère de l’Enseignement supérieur et l’Université internationale de Rabat (UIR), organisent un séminaire international intitulé: «La fin des diplômes? Micro-certifications, compétences et employabilité».

Cet événement se tiendra les lundi 2 et mardi 3 juin 2025, à partir de 08h30, sur le campus de l’Université internationale de Rabat. Ce séminaire de haut niveau réunira environ 60 experts internationaux des réformes de l’enseignement supérieur, en provenance de l’Europe, ainsi que de ses régions partenaires: partenariat oriental, Asie centrale, Balkans occidentaux et Méditerranée du Sud.

Seront également présents des représentants des ministères de l’enseignement supérieur, des universités, des étudiants, ainsi que du secteur privé.

Face à la transformation rapide des compétences et à l’essor des parcours d’apprentissage flexibles à l’échelle mondiale, les micro-certifications émergent comme un outil stratégique essentiel. Elles visent à améliorer l’employabilité des jeunes et des adultes, à soutenir l’apprentissage continu et à aligner les systèmes d’enseignement supérieur sur les nouvelles demandes du marché du travail.

Le séminaire abordera plusieurs questions clés:

- Quelle est la place des micro-certifications face aux diplômes traditionnels?

- Comment faire évoluer les cadres réglementaires et les mécanismes de financement?

- Quel rôle doivent jouer les universités, les entreprises et les autres acteurs privés dans l’élaboration d’offres de formation innovantes?

- Quelle influence les politiques européennes exercent-elles sur les réformes dans les pays voisins de l’UE?

À travers des échanges de bonnes pratiques, des études de cas, et une analyse approfondie des politiques publiques, le séminaire mettra en lumière les récentes avancées européennes, notamment dans le cadre de:

- L’Espace européen de l’éducation;

- L’Agenda européen des compétences;

- Le Plan d’action pour l’éducation numérique;

- Et les recommandations du Processus de Bologne sur l’assurance qualité des micro-certifications.

Objectifs du séminaire:

- Offrir une compréhension approfondie des politiques européennes en matière de micro-certifications et de leur possible transposition;

- Identifier les attentes du secteur privé en matière de reskilling et upskilling;

- Explorer les implications pédagogiques pour les universités: apprentissage centré sur l’étudiant, modularité, et coopération avec l’industrie.

C’est la première fois qu’un événement de cette envergure est organisé dans la région sud-méditerranéenne. Le choix du Maroc reflète son engagement fort dans la transformation de son système d’enseignement supérieur, ainsi que l’attractivité croissante de ses établissements et de ses initiatives dans le domaine de l’innovation éducative.

Les experts de la réforme de l’Enseignement Supérieur Erasmus (HERE) sont un groupe d’experts nationaux et européens, qui participent à l’élaboration des politiques et des réformes dans leur propre pays dans le cadre des priorités nationales. Ils sont désignés par le ministère de tutelle de chaque pays. Le réseau compte près de 250 experts en Europe et dans une trentaine de pays partenaires dans le monde dont le Maroc. Dans le cadre du programme de l’UE, Erasmus+, ces experts bénéficient d’assistance technique, d’information et de mise en réseau.