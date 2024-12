L’Université internationale de Rabat et l’Université Mohammed V organisent la 2ème conférence internationale sur l’hydrogène vert

Du 4 au 6 décembre 2024, l’Université internationale et l’Université Mohammed V de Rabat organisent la deuxième édition de la conférence internationale sur l’hydrogène vert, sur le thème «Vers un écosystème dédié à l’hydrogène vert», sous le haut-patronage du roi Mohammed VI.

Cet événement réunira un panel prestigieux d’acteurs clés, comprenant des exposants, des experts et des spécialistes de la production d’hydrogène vert, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Les participants débattront des approches et des mécanismes susceptibles de promouvoir et d’intégrer l’hydrogène vert dans diverses applications et secteurs, tant au niveau national qu’international, notamment le stockage solide de l’hydrogène et la production d’ammoniac vert, notent-ils.

Cette rencontre internationale offrira également une plateforme de dialogue ouverte à toutes les parties prenantes, «soulignant que ce domaine n’est pas l’apanage des seuls experts techniques, mais constitue une question d’intérêt universel», ajoute le communiqué.

Lire aussi : Hydrogène vert: présélection de projets couvrant les trois régions du Sahara

Par ailleurs, cette deuxième édition sera marquée, pour la première fois, par l’organisation d’une exposition interactive sur l’hydrogène vert, mettant en avant les technologies impliquées dans la production, le stockage et l’utilisation de l’hydrogène vert, poursuit-il.

Cette conférence internationale bénéficie du soutien d’entreprises de premier plan, ainsi que d’un ensemble d’intervenants actifs dans ce secteur, «constituant ainsi une initiative inédite à l’échelle nationale et africaine», soulignent les organisateurs.

Elle comprendra aussi un volet éducatif destiné aux élèves ainsi qu’un évènement dédié aux femmes scientifiques dans le domaine de l’hydrogène.

Inscrit dans le cadre des orientations royales visant à développer le secteur de l’hydrogène vert, cette rencontre consolide les efforts déployés par le gouvernement pour concrétiser la vision royale relative au projet «Offre Maroc» dans ce domaine.