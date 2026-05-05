L’Ukraine décrète une trêve dès mercredi, avant celle voulue par Moscou

Le Premier ministre britannique Keir Starmer (à droite) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à gauche) participent à une réunion bilatérale en amont du 8e sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Erevan, le 3 mai 2026. PA Wire/PA Images

Alors que l’armée russe a menacé de lancer «une frappe massive de missiles» sur Kiev en cas de violation de la cessation des hostilités déclarée les 8 et 9 mai, le président ukrainien a répondu lundi soir en annonçant «un régime de cessez-le-feu à partir de 00H00 (21H00 GMT, ndlr) dans la nuit du 5 au 6 mai».

As of today, there has been no official appeal to Ukraine regarding the modality of a cessation of hostilities that is being claimed on Russian social media. We believe that human life is far more valuable than any anniversary “celebration”. In this regard, we are announcing a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026

«Nous agirons de manière réciproque à partir de ce moment-là», a prévenu Volodymyr Zelensky. «Il est temps que les dirigeants russes prennent des mesures concrètes pour mettre fin à leur guerre», d’autant plus que le ministère russe de la Défense estime qu’«il ne peut organiser de parade à Moscou sans la bonne volonté de l’Ukraine», a ajouté le président ukrainien, qui a atterri ensuite à Bahreïn pour une visite consacrée à la coopération sécuritaire.

La Russie commémore chaque année la Journée de la Victoire soviétique contre l’Allemagne nazie en 1945 en organisant un vaste défilé militaire sur la place Rouge à Moscou.

Or l’Ukraine, en riposte à des bombardements qui se sont intensifiés ces dernières semaines, a multiplié ses envois de drones vers le territoire russe, l’un de ces engins éventrant même la façade d’un immeuble résidentiel de luxe dans l’ouest de Moscou.

Recul russe

«Si le régime de Kiev tente de mettre en oeuvre ses plans criminels visant à perturber les célébrations du 81e anniversaire de la Victoire lors de la Grande Guerre patriotique, les forces armées russes lanceront une frappe massive de missiles de représailles sur le centre de Kiev», a averti le ministère russe de la Défense.

L’Ukraine demande de longue date une trêve prolongée sur le front pour favoriser des négociations afin de trouver un accord pour arrêter la guerre déclenchée par l’invasion russe à pleine échelle en février 2022, conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. Moscou refuse, arguant qu’un cessez-le-feu plus étendu permettrait à Kiev de renforcer ses défenses.

«La paix ne peut attendre les +défilés+ et les +célébrations+. Si Moscou est prête à mettre fin aux hostilités, elle peut le faire dès demain (mardi) soir», a réagi le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga. «Le 6 mai montrera si Moscou est sérieuse et ce qu’elle veut vraiment: la paix ou des défilés militaires.»

A very important and fair statement from President @ZelenskyyUa. Peace cannot wait until ‘parades’ and ‘celebrations’.



If Moscow is prepared to end hostilities, it can do so already tomorrow night. Ukraine is ready: at midnight from May 5th to May 6th. This is a serious… https://t.co/Jbefe6h5V2 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 4, 2026

Ces annonces interviennent à un moment où les Etats-Unis recentrent leur attention sur le conflit au Moyen-Orient après leurs efforts déployés pour mettre fin à la guerre en Ukraine, provoquée par l’invasion russe à grande échelle du pays en 2022.

Moscou ciblée

Elles arrivent aussi dans un contexte de difficultés pour l’armée russe sur le front. La zone contrôlée par les Russes en Ukraine a diminué de quelque 120 km2 en avril, ce qui n’était plus arrivé depuis la contre-offensive ukrainienne de l’été 2023, selon l’analyse par l’AFP des données de l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW).

Ces trêves rivales ont été précédées d’intenses bombardements et attaques respectives. Dans la nuit de lundi à mardi encore, les autorités ukrainiennes ont fait état de frappes russes à Kharkiv (nord-est), Zaporijjia (sud) ainsi qu’en périphérie de Kiev, les habitants de la capitale étant appelés à se rendre aux abris en raison d’une nouvelle alerte aérienne.

Côté russe, plusieurs régions ont essuyé des attaques de drones ukrainiens, y compris Moscou, selon leurs dirigeants.

⚡️ В здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве, по предварительной информации, попал беспилотник, пострадавших нет, сообщил Сергей Собянин. pic.twitter.com/vDIA4NtXT5 — ВЕСТИ (@vesti_news) May 3, 2026

Lundi, une frappe de missile russe a coûté la vie à sept civils dans la ville de Merefa, située près de Kharkiv dans l’est de l’Ukraine, et une attaque de drone a provoqué la mort d’un couple dans une localité du sud, selon les autorités ukrainiennes.