Russie: près de 400 drones ukrainiens abattus, un port touché

Sur cette photo diffusée sur la chaîne Telegram officielle de l'Administration militaire régionale de Dnipropetrovsk le 24 mars 2026, des secouristes ukrainiens travaillent dans la cour d'un immeuble résidentiel endommagé après un bombardement aérien à Dnipro, en pleine invasion russe de l'Ukraine

L’Ukraine intensifie ces dernières semaines ses frappes contre la Russie, qui depuis février 2022 pilonne quotidiennement le pays et a tiré mardi près de 1.000 drones en 24 heures selon Kiev.

Entre 20H00 GMT mardi et 04H00 GMT mercredi, « les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 389 drones ukrainiens », notamment au-dessus des régions de Briansk, de Belgorod et de Koursk, frontalières de l’Ukraine, selon le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Les frappes de drones ont également visé la région de Moscou, ainsi que celle de Léningrad où l’important port d’Oust-Louga, dans le golfe de Finlande, a été touché.

La région de Léningrad enserre la ville de Saint-Pétersbourg et se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de l’Ukraine.

«Un incendie est en train d’être maîtrisé au port d’Oust-Louga», a déclaré le gouverneur de la région Alexandre Drozdenko. Selon lui, aucune victime n’était à déplorer à ce stade.

A fire was being contained at Russia’s Ust-Luga port after 56 drones were destroyed over the Leningrad region, local governor Alexander Drozdenko said, the latest strike on the country’s oil export infrastructure https://t.co/VASU0TGvVI — Bloomberg (@business) March 25, 2026

Il n’a pas précisé quelle zone du port avait été touchée. Celui-ci a une importante activité pour les exportations russes d’engrais, de pétrole et de charbon notamment.

A Kronstadt, qui abrite une base navale russe dans la région de Léningrad, plusieurs immeubles ont été touchés par une attaque de drones, a indiqué pour sa part le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov.

«Les vitres de plusieurs immeubles résidentiels ont été partiellement endommagés», a-t-il déclaré en assurant que «personne n’a été blessé».

Lundi, l’Ukraine avait déjà frappé le port de Primorsk, situé près de la frontière finlandaise, y occasionnant un incendie.

«Bruit très fort»

Pour sa part, le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov a fait état mercredi de «dégâts importants» infligés à des infrastructures énergétiques dans cette région frontalière de l’Ukraine.

«En conséquence, des interruptions dans la fourniture d’électricité, d’eau et de chauffage ont été signalées», a-t-il indiqué.

Peu après 01H00 GMT, « il y a eu un bruit très fort. Puis l’électricité a été coupée », avant d’être rétablie quelques heures plus tard, a raconté à l’AFP un habitant de Belgorod qui a requis l’anonymat.

La Russie, qui mène une offensive contre son voisin ukrainien depuis février 2022, a pour sa part tiré en 24 heures près de 1.000 drones sur l’Ukraine, dont 556 de jour, selon Kiev.

Avec les frappes survenues dans la nuit, cette attaque avait fait huit morts dans plusieurs régions du pays, selon les autorités ukrainiennes.

Pour sa part, Moscou a procédé mardi à sa plus importante attaque aérienne diurne depuis le début du conflit, tirant près de 1.000 drones en 24 heures, dont 556 de jour, a rapporté Kiev.

Avec les frappes survenues dans la nuit, cette attaque avait fait huit morts dans plusieurs régions du pays, selon les autorités ukrainiennes.

«Dépravation absolue»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé mardi la «dépravation absolue» de la Russie après ces attaques à travers son pays, notamment sur le centre historique de la ville occidentale de Lviv, où plusieurs personnes ont été blessées et un complexe du XVIIe siècle endommagé.

«L’ampleur de cette attaque montre clairement que la Russie n’a absolument aucune intention de mettre réellement fin à cette guerre», a ajouté M. Zelensky, promettant que Kiev «répondra assurément à toute attaque».

Iranian “shaheds” enhanced by Russia hit a church in Lviv – this is utterly perverse, and only the likes of Putin could take pleasure in it. In Ivano-Frankivsk, a maternity hospital was damaged. The scale of today’s attack strongly indicates that Russia has no intention of really… pic.twitter.com/f7uD0zEIPz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2026

Les efforts de négociations sous médiation américaine entre Kiev et Moscou afin de mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont été suspendus par la guerre au Moyen-Orient.

Une nouvelle rencontre entre les négociateurs de Kiev et les émissaires américains a eu lieu le week-end dernier aux Etats-Unis pour tenter de relancer le processus diplomatique.

Mais le chef de l’Etat ukrainien a regretté dimanche, après la fin de cette réunion, que «la situation autour de l’Iran» soit «le principal point d’attention de la partie américaine».