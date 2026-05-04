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Nuées de drones d’attaque ukrainiens et russes, un immeuble à Moscou touché

Des pompiers éteignant un incendie dans un immeuble résidentiel endommagé suite à une attaque russe à Dnipro, en pleine invasion de l'Ukraine par la Russie.. AFP or licensors

Un immeuble résidentiel a été endommagé à Moscou dans la nuit de dimanche à lundi dans une frappe de drone ukrainienne. L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement attaquées ce week-end à l’aide de centaines de drones explosifs.

Par Le360 (avec AFP)
Le 04/05/2026 à 07h29

Cette attaque - rare à Moscou - intervient à quelques jours des célébrations de la Victoire contre l’Allemagne nazie, à l’occasion desquelles la Russie ne déploiera pas cette année de matériel militaire pour le traditionnel défilé du 9 mai sur la place Rouge, pour des raisons de sécurité selon le Kremlin.

«Le drone a visé un immeuble» dans la rue Mosfilmovskaïa, dans l’ouest de Moscou, a écrit sur Telegram Sergueï Sobianine. «Personne n’a été blessé», a-t-il précisé.

Pour sa part, la chaîne de télévision russe Vesti a diffusé des images sur lesquelles on voit un appartement endommagé, avec des murs effondrés et des portes brisées.

Depuis le début de son offensive en Ukraine en février 2022, pire conflit en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, la Russie bombarde régulièrement l’ensemble du territoire ukrainien et notamment ses infrastructures essentielles.

En représailles, Kiev frappe des cibles en Russie, assurant viser des sites militaires mais aussi des infrastructures d’hydrocarbures afin de réduire la possibilité pour Moscou de financer son effort de guerre.

Si la région moscovite fait régulièrement l’objet d’attaques de drones ukrainiennes, Moscou elle-même est plus rarement visée.

L’Ukraine, qui tente de repousser l’offensive contre son territoire, avait cherché à perturber le défilé du 9 mai l’an dernier avec des attaques de drones visant Moscou dans les jours précédents.

L’armée de l’air ukrainienne a annoncé que les forces russes avaient lancé 268 drones - et tiré un missile balistique - dans la nuit de samedi à dimanche contre l’Ukraine.

A Moscou, le ministère de la Défense a de son côté affirmé que 334 aéronefs sans pilote avaient visé la Russie.

Kiev a dit avoir ainsi riposté aux bombardements que les Russes venaient d’avoir effectués sur des villes ukrainiennes.

Les deux belligérants, qui font chacun quotidiennement usage de drones d’attaque, nient par ailleurs avec constance prendre pour cible des civils.

Quatre navires russes frappés, selon Kiev

Le président Volodymyr Zelensky a pour sa part assuré dimanche que les Ukrainiens avaient frappé un navire équipé de missiles de croisière dans le port de Primorsk, dans la région russe de Léningrad.

Les terminaux d’exportation de pétrole dans cette partie septentrionale du territoire russe ont été attaqués à plusieurs reprises ces dernières semaines, privant ainsi, selon Kiev, la Russie de milliards de dollars d’exportations.

M. Zelensky a ajouté que trois tankers russes appartenant à la «flotte fantôme» - des bâtiments vétustes transportant le pétrole russe soumis à des sanctions - avaient été touchés: un à Primorsk et deux au large du port de Novorossiïsk, dans la mer Noire.

Il a diffusé des images prises de nuit d’un drone naval s’approchant d’un pétrolier dans cette dernière zone.

Le gouverneur de la région de Léningrad avait auparavant confirmé un incendie dans le port de Primorsk après les opérations ukrainiennes.

L’étendue des dégâts n’est toutefois pas connue dans l’immédiat et les autorités russes n’ont fourni aucun détail à ce sujet.

Les sites énergétiques russes en ligne de mire

Le chef de l’Etat ukrainien a en outre promis dimanche d’intensifier les représailles contre les sites énergétiques russes si les combats n’étaient pas arrêtés.

«La Russie peut mettre fin à sa guerre à tout moment. La prolonger ne fera qu’accroître l’ampleur de nos opérations défensives», a-t-il soutenu sur les réseaux sociaux.

Les recettes tirées du pétrole et du gaz — gonflées en raison de la guerre au Moyen-Orient — sont cruciales pour l’économie russe et le financement de l’armée.

En Russie, les drones ukrainiens ont fait dans la nuit et dimanche deux morts dans la région frontalière de Belgorod, un autre près de Moscou, cependant qu’un adolescent a été tué dans le sud de l’Ukraine occupée, selon les autorités locales.

En Ukraine, deux personnes ont péri dans la région côtière d’Odessa, une dans la région de Kherson, également dans le sud, et une autre à Dnipro.

Des photos prises dans cette cité industrielle montrent le toit d’un immeuble détruit, des poutres apparentes et des débris éparpillés dans les appartements du dernier étage.

Des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie – la grande majorité en Ukraine – depuis l’offensive massive russe déclenchée en février 2022.

En avril, l’armée russe a envoyé un nombre record de drones d’attaque de longue portée sur l’Ukraine – en moyenne plus de 200 par jour – selon une analyse de l’AFP reposant sur des données de l’armée de l’air ukrainienne.

Par Le360 (avec AFP)
Le 04/05/2026 à 07h29
#Russie#Ukraine#Guerre

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