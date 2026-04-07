Moscou accuse Kiev d’avoir endommagé un important terminal pétrolier en mer Noire

Moscou a accusé lundi l'Ukraine d'avoir endommagé le terminal du Caspian Pipeline Consortium (CPC) situé à Novorossiïsk, un port russe en mer Noire.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense affirme que des tirs de drones ont causé, dans la nuit de dimanche à lundi, l’incendie de quatre réservoirs du terminal du CPC et endommagé un oléoduc, ainsi qu’un quai de chargement.

Le ministère a affirmé que le «régime de Kiev» cherchait par ce biais à entraîner «une déstabilisation du marché mondial des hydrocarbures et l’arrêt des livraisons de produits pétroliers aux consommateurs européens».

Ce terminal permet d’exporter le pétrole, principalement kazakh, acheminé par l’oléoduc exploité par le CPC, qui est l’un des plus importants au monde et part de champs pétrolifères au Kazakhstan et traverse la Russie vers la mer Noire.

Le CPC n’a, pour l’heure, pas réagi ou confirmé les déclarations de Moscou.

Parmi les actionnaires du CPC figurent les géants pétroliers américains Chevron et ExxonMobil.

Sans mentionner le CPC, les services de sécurité ukrainien (SBU) ont eux affirmé lundi avoir frappé, conjointement avec des unités des forces armées, le terminal pétrolier de Cheskharis, situé également dans le port de Novorossiïsk.

Selon cette source, le site de Cheskharis est «l’un des plus importants complexes de transbordement de pétrole et de produits pétroliers du sud de la Russie».

Le SBU a affirmé que cette attaque avait notamment endommagé «six des sept postes de chargement et de déchargement de pétrole», un «bloc de jonction du réseau d’oléoducs» et causé des incendies de grande ampleur sur le site.

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Fin novembre, des frappes de drones navals, attribuées à l’Ukraine, avaient fortement endommagé le terminal du CPC. Le ministère kazakh de l’Energie avait alors dénoncé une attaque «inacceptable» créant des «risques pour la sécurité énergétique mondiale».

En mars, un pétrolier grec avait lui été frappé par un «engin indéterminé», selon son propriétaire, alors qu’il se trouvait en limite des eaux territoriales russes, dans l’attente d’instructions pour rejoindre le CPC de Novorossiïsk.

En janvier, Athènes avait également condamné une attaque de drones contre deux pétroliers grecs touchés près de ce port, sans subir de dégâts majeurs.

L’armée ukrainienne vise régulièrement des navires de la flotte fantôme russe utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales, ainsi que des sites pétroliers en Russie afin de perturber la rente des hydrocarbures permettant à Moscou de financer son effort de guerre.

Dans son allocution de lundi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev avait récemment transmis à Moscou, par l’intermédiaire de médiateurs américains, une proposition de cessez-le-feu concernant les frappes sur les cibles énergétiques.

We have repeatedly offered Russia a ceasefire at least for Easter. But for them, all times are alike and nothing is sacred. If Russia can afford this war, it will not choose peace willingly. Only significant financial losses force Russia to consider a scenario of abandoning this… pic.twitter.com/Os7P9EZZuC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2026

«Si la Russie est prête à arrêter de frapper notre secteur énergétique, nous serons prêts à faire de même. Et cette proposition de notre part – transmise par les Américains – a été communiquée à la partie russe», a-t-il affirmé.