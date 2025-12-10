L’aide militaire à l’Ukraine au plus bas, selon le Kiel Institute

Un soldat américain prépare un drone d'interception du système anti-drones américain MEROPS en vue de son lancement lors d'essais sur le terrain d'entraînement militaire de Nowa Deba, dans le sud-est de la Pologne, le 18 novembre 2025. AFP or licensors

«D’après les données disponibles jusqu’en octobre, l’Europe n’a pas réussi à maintenir l’élan du premier semestre 2025», note Christoph Trebesch, qui dirige l’équipe du Kiel Institute qui recense l’aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à l’Ukraine depuis l’invasion russe du 24 février 2022, cité dans un communiqué.

Update #UkraineSupportTracker - der Ukraine droht 2025 ein Rekordtief bei neuen Hilfszusagen. Europa wies im Sept/Okt nur ca. 4,2 Mrd. € Militärhilfe zu – zu wenig, um wegfallende US-Hilfen zu ersetzen. Gleichzeitig wächst in Europa die Kluft 👉 https://t.co/zqEGudu0fq pic.twitter.com/u7bhVM6vGs — Kiel Institut (@kielinstitute) December 10, 2025

Avant de se désengager, à l’initiative de Donald Trump de retour à la Maison Blanche en janvier 2025, les États-Unis fournissaient plus de la moitié de l’aide militaire. Si les Européens sont dans un premier temps parvenus à compenser, ils ont ensuite flanché depuis le début de l’été, selon le Kiel Institute.

«Si ce ralentissement se poursuit dans les mois à venir, 2025 deviendra l’année présentant le moins de nouvelles allocations d’aide pour l’Ukraine» depuis 2022, prévient M. Trebesch.

Sur les dix premiers mois de 2025, 32,5 milliards d’euros d’aide militaire ont été alloués à l’Ukraine, essentiellement par l’Europe. En seulement deux mois, les alliés de l’Ukraine devraient allouer plus de 5 milliards d’euros pour égaler la plus faible année (37,6 milliards alloués en 2022) et plus de 9 milliards pour s’inscrire dans la moyenne de 41,6 milliards annuels versés entre 2022 et 2024.

Or de juillet à octobre, seulement 2 milliards d’euros ont été alloués en moyenne chaque mois.

Selon les chercheurs du Kiel Institute, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont doublé voire triplé leurs contributions respectives, tandis que le soutien de l’Italie a baissé de 15% et que l’Espagne n’a alloué aucune nouvelle aide militaire en 2025.

La Commission européenne cherche actuellement à piocher dans les quelque 200 milliards d’euros d’avoirs de la banque centrale russe gelés dans l’Union européenne, afin de financer un prêt à l’Ukraine.

Elle dit non à Bruxelles: la BCE refuse de garantir le prêt de 140 milliards d'euros à l'Ukraine qui utiliserait des avoirs russes geléshttps://t.co/G5MRmTCBAb pic.twitter.com/2Laq9kK9sT — BFM Business (@bfmbusiness) December 2, 2025

L’objectif est de débloquer un premier montant de 90 milliards d’euros lors d’un sommet des chefs d’Etat et de gouvernement prévu le 18 décembre à Bruxelles.

Mais ce projet complexe, selon lequel l’établissement financier Euroclear prête l’argent à l’UE, qui à son tour le prête à Kiev, se heurte à une très forte résistance de la Belgique, qui redoute des représailles de la part de la Russie.