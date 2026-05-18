Iran: nouvelles menaces de Trump, frappe près d’un site nucléaire émirati

La centrale située dans la région d'Al Dhafra, à l'ouest d'Abu Dhabi (anciennement Gharbiya), sur la côte du Golfe, à environ 50 kilomètres à l'ouest de Ruwais. AFP or licensors

«Il ne restera rien» de l’Iran si ce pays n’arrive pas rapidement à un accord avec les Etats-Unis, a averti dimanche le président américain sur sa plateforme Truth Social, alors que les deux pays ne se sont plus parlé directement depuis des entretiens au Pakistan mi-avril.

«Pour l’Iran, le temps presse», a prévenu Donald Trump. Les Iraniens «feraient mieux d’agir rapidement, sinon il ne restera plus rien d’eux», a ajouté le milliardaire républicain, qui avait déjà menacé début avril d’anéantir «une civilisation entière», avant de conclure un cessez-le-feu avec Téhéran.

Après plus d’un mois de trêve, la perspective d’un règlement du conflit, qui a débuté le 28 février, reste lointaine, et le président américain a qualifié le 10 mai de «totalement inacceptable» la dernière proposition iranienne pour régler le conflit.

Alors que les ministres des Finances du G7 se réunissent lundi et mardi à Paris pour tenter de rapprocher leurs positions face aux répercussions économiques du conflit, les prix du pétrole sont repartis à la hausse lundi à l’ouverture des marchés asiatiques, le baril de Brent prenant 1,28% à 110,26 dollars.

Avant même le message de Donald Trump, Téhéran avait lancé dimanche un avertissement à Washington.

«Le président américain devrait savoir que si (...) l’Iran est de nouveau agressé, les ressources et l’armée de son pays seront confrontées à des scénarios inédits, offensifs, surprenants et tumultueux», a averti le porte-parole des forces armées, Abolfazl Shekarchi.

Le vice-président du Parlement, Hamidreza Haji-Babaï, a déclaré que si les installations pétrolières iraniennes étaient visées, l’Iran frapperait des sites pétroliers dans la région.

Attaque «terroriste»

Sur l’autre rive du Golfe, un incendie s’est déclaré dimanche après une frappe de drone près de la centrale nucléaire de Barakah, aux Emirats arabes unis.

La frappe n’a pas fait de blessés ni provoqué de hausse de la radioactivité, mais les autorités ont dénoncé une «escalade dangereuse» et l’Arabie saoudite une «menace pour la sécurité et la stabilité de la région».

Deux autres drones ont été interceptés, selon le ministère émirati de la Défense.

Un conseiller du président émirati a dénoncé une attaque «terroriste», semblant suggérer une implication de l’Iran, qui a frappé des pays de la région à plusieurs reprises depuis le début du conflit, sans l’accuser nommément.

Les Émirats dénoncent une "agression inacceptable" après une frappe de drone sur un site nucléaire

➡️ https://t.co/Yutlq7MeIM pic.twitter.com/uUo6PVXK8p — FRANCE 24 Français (@France24_fr) May 17, 2026

L’Agence internationale de l’énergie atomique a exprimé sa «profonde préoccupation».

L’Arabie saoudite a par ailleurs annoncé dimanche soir avoir intercepté trois drones en provenance d’Irak.

«Source d’insécurité»

Malgré ces tensions, la diplomatie n’est pas totalement éteinte et le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, dont le pays tente de jouer un rôle de médiateur, a rencontré à Téhéran le principal négociateur iranien et président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Dans un message sur les réseaux sociaux à l’issue de cet entretien, ce dernier n’a pas prononcé de paroles d’apaisement.

«Certains Etats de la région pensaient que la présence des Etats-Unis leur apporterait la sécurité, mais les événements récents montrent que cette présence est non seulement incapable d’apporter la sécurité mais est en plus source d’insécurité», a dénoncé M. Ghalibaf.

🇮🇷🇵🇰 Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf met with Pakistani Interior Minister Syed Mohsin Naqvi on Sunday, and shared a message about U.S. regional presence.



“Some regional governments believed America’s presence would bring them security,” Ghalibaf said. “Recent… pic.twitter.com/t6nbsO8xQM — Drop Site (@DropSiteNews) May 17, 2026

Les médias iraniens ont fait savoir dimanche que les Etats-Unis n’avaient accordé «aucune concession concrète» dans leur réponse à des propositions iraniennes.

«Washington a également exigé des restrictions très strictes et de longue durée sur le secteur nucléaire iranien», selon l’agence iranienne Mehr.

Selon l’agence iranienne Fars, Washington a présenté une liste en cinq points exigeant notamment que l’Iran ne maintienne qu’un seul site nucléaire en activité et transfère son stock d’uranium hautement enrichi aux Etats-Unis.

Sur le front libanais, en dépit de la prolongation vendredi d’une trêve théorique pour un mois et demi supplémentaire, de nouvelles frappes israéliennes ont tué sept personnes, dont deux enfants, dans le sud du pays.

Parmi les victimes: un chef du Jihad islamique palestinien et sa fille de 17 ans.

Un responsable militaire israélien a déclaré que le Hezbollah pro-iranien avait tiré environ 200 projectiles sur Israël et sur les troupes israéliennes au Liban au cours du week-end.