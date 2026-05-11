Trump rejette la réponse de l’Iran, le pétrole repart à la hausse

PALM BEACH, FLORIDE – 2 MAI : Le président américain Donald Trump s'adresse aux journalistes avant d'embarquer à bord d'Air Force One à l'aéroport international de Palm Beach, le 2 mai 2026. (Photo de ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP). 2026 Getty Images

«Je viens de lire la réponse des soi-disant +représentants+ de l’Iran. Je ne l’aime pas — C’EST TOTALEMENT INACCEPTABLE!», a écrit en lettres capitales le président américain dimanche soir dans un bref message sur son réseau Truth Social.

Avant même l’ouverture des marchés asiatiques, les prix du pétrole ont pris l’ascenseur, le baril de Brent gagnant 3,29% à 104,62 dollars lundi vers 02h20 GMT, alors que s’éloignait la perspective d’une réouverture rapide du détroit d’Ormuz, par lequel transite en temps normal un cinquième de l’or noir consommé dans le monde et que l’Iran bloque depuis le début des hostilités le 28 février.

Après plus d’un mois de trêve entre les deux belligérants, les espoirs de règlement du conflit sont nébuleux, aucune des parties n’ayant dévoilé publiquement ses propositions.

Après des jours d’attente, l’Iran a annoncé dimanche avoir répondu au plan américain, mais sans donner de détails. La télévision publique iranienne s’est bornée à rapporter que la réponse de Téhéran, transmise via le médiateur pakistanais, était «axée sur la fin de la guerre (...) sur tous les fronts, en particulier au Liban, et sur la garantie de la sécurité de la navigation maritime».

Iran has formally presented to Pakistani mediators its response to the latest US proposal aimed at ending the war of aggression against the country, a source familiar with the matter confirmed on Sunday.https://t.co/swlVezmisJ pic.twitter.com/pi4tt3MiBq — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) May 10, 2026

Réouverture du détroit

D’après le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, la proposition de Téhéran prévoit une réouverture graduelle du détroit d’Ormuz, et une levée simultanée du blocus des ports iraniens par la marine américaine.

Selon le quotidien américain, Téhéran serait également prêt à «diluer» une partie de son uranium enrichi et à envoyer le reste dans un «pays tiers».

Washington et de nombreux pays soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de l’arme atomique via l’enrichissement de l’uranium, ce qu’il dément, défendant son droit au nucléaire civil.

«Il reste encore des matières nucléaires – de l’uranium enrichi – qui doivent être retirées d’Iran» et «des sites d’enrichissement à démanteler», a affirmé plus tôt dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la chaîne américaine CBS.

Il a aussi dit espérer la fin du pouvoir iranien, qui signifierait la chute, «comme un échafaudage» selon lui, des supplétifs de l’Iran au Yémen (Houthis), à Gaza (Hamas) et au Liban (Hezbollah).

«Est-ce possible? Oui. Est-ce certain? Non», a-t-il dit. «L’Iran continue à soutenir ces supplétifs, qui cherchent à produire des missiles balistiques. Nous les avons beaucoup réduits mais ils sont toujours là et il reste du travail à faire», a observé le chef du gouvernement israélien.

La guerre, qui a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, «a permis d’accomplir beaucoup de choses, mais elle n’est pas finie», a-t-il averti.

Drones dans le Golfe

Dans le Golfe, de nouvelles attaques ont été signalées dimanche.

Au Qatar, un vraquier en provenance d’Abou Dhabi a été visé par un drone dans les eaux territoriales, avant de poursuivre son trajet, selon le ministère de la Défense.

L’agence de presse iranienne Fars a affirmé qu’il «battait pavillon américain et appartenait aux Etats-Unis», sans dire explicitement que l’Iran l’avait visé.

D’autres pays ont été ciblés par des drones: le Koweït n’en a pas précisé la provenance, mais Abou Dhabi a directement accusé Téhéran.

IRGC Navy Warns US Against Attacking Iranian Tankers, Merchant Vesselshttps://t.co/spsIDVPqVl pic.twitter.com/XOWVfQHiem — Fars News Agency (@EnglishFars) May 10, 2026

Dès le déclenchement de la guerre par Israël et les Etats-Unis, les monarchies du Golfe, alliées de Washington, avaient fait l’objet de frappes iraniennes.

Ces attaques interviennent deux jours après que l’armée américaine a visé deux pétroliers iraniens dans le golfe d’Oman, voie d’accès au détroit d’Ormuz.

«Notre retenue est terminée», a averti Ebrahim Rezaei, porte-parole de la commission de sécurité nationale du Parlement iranien. «Toute attaque contre nos navires déclenchera une riposte iranienne forte et décisive contre les navires et les bases» des Etats-Unis.

«Nous ne courberons jamais la tête devant l’ennemi, et s’il est question de dialogue ou de négociation, cela ne signifie ni capitulation, ni recul», a de son côté écrit sur X le président Massoud Pezeshkian.

هرگز در برابر دشمن سر خم نخواهیم کرد و اگر سخنی از گفت‌وگو یا مذاکره مطرح می‌شود، معنای آن تسلیم یا عقب‌نشینی نیست. بلکه هدف، احقاق حقوق ملت ایران و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 10, 2026

Le Royaume-Uni et la France s’activent de leur côté pour mettre sur pied une coalition internationale visant à sécuriser le détroit, après un règlement du conflit.

Les ministres de la Défense des deux pays coprésideront mardi une réunion en visioconférence avec une quarantaine de leurs homologues de pays prêts à contribuer à une telle mission, a annoncé Londres.

Téhéran a averti que tout déploiement déclencherait une «réponse décisive et immédiate» de l’armée iranienne, après l’annonce par Paris et Londres de l’envoi de bâtiments militaires pour se prépositionner dans la région.