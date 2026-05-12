Le cessez-le-feu ne tient qu’à un fil pour Trump, l’Iran se dit prêt à riposter

Le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Rafael Peralta (DDG 115) mettant en œuvre un blocus maritime contre le pétrolier battant pavillon iranien Stream, alors que ce dernier tentait de naviguer vers un port iranien, le 26 avril 2026

Après plus d’un mois de trêve, la voie diplomatique piétine entre Washington et Téhéran, qui s’envoient via le médiateur pakistanais des propositions pour consolider le cessez-le-feu, sans résultat concluant.

La réponse iranienne à la dernière offre américaine est «à mettre à la poubelle», a jugé Donald Trump depuis la Maison Blanche.

«Le cessez-le-feu est sous assistance respiratoire massive, comme quand le docteur entre et dit: +Monsieur, votre être cher a exactement 1% de chances de vivre», a-t-il déclaré.

De son côté, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf a rétorqué sur X que l’Iran était prêt «à riposter et à donner une leçon» en cas d’agression.

Au cours d’un appel téléphonique avec un journaliste de Fox News, Donald Trump a aussi dit lundi qu’il envisageait de relancer son opération de protection des navires pour traverser le détroit d’Ormuz, bloqué par l’Iran depuis l’offensive israélo-américaine du 28 février.

Il l’avait mise sur pause dès le 5 mai, au lendemain de son lancement, compte tenu des «grands progrès accomplis» par l’Iran vers un accord, qui n’a toutefois pas vu le jour.

Le Wall Street Journal a par ailleurs rapporté lundi que les Emirats arabes unis avaient mené eux-mêmes des opérations militaires contre l’Iran en avril, visant des installations pétrolières de l’île de Lavan, territoire iranien dans le Golfe.

Breaking: The U.A.E. has been secretly carrying out attacks on Iran https://t.co/f5xubUJXi5 — The Wall Street Journal (@WSJ) May 11, 2026

Cette implication directe, non confirmée par Abu Dhabi, pourrait marquer un tournant dans l’escalade régionale: jusqu’à présent, aucun pays arabe du Golfe ne s’était ouvertement érigé en belligérant. Seuls les Etats-Unis et Israël revendiquent officiellement leur participation aux attaques contre Téhéran

«Droits légitimes de l’Iran»

«La seule chose que nous avons exigée, ce sont les droits légitimes de l’Iran», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï.

Avant d’énumérer les revendications de la République islamique: «la fin de la guerre dans la région» y compris au Liban, la levée du blocus américain des ports iraniens et «la libération des avoirs appartenant au peuple iranien, injustement bloqués depuis des années».

D’après le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, la proposition de Téhéran prévoit une réouverture graduelle du détroit d’Ormuz et une levée simultanée du blocus américain.

Selon le quotidien américain, l’Iran mentionne des négociations sur le dossier nucléaire dans un délai de 30 jours. Il offrirait de «diluer» une partie de son uranium hautement enrichi et de transférer le reste dans un «pays tiers», mais refuserait un démantèlement de ses équipements et un moratoire sur 20 ans de son processus d’enrichissement d’uranium.

Washington et de nombreux pays soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de l’arme atomique, ce qu’il dément, défendant son droit au nucléaire civil.

Le blocage persistant du détroit d’Ormuz, stratégique pour le commerce mondial d’hydrocarbures, fait à nouveau grimper les cours de l’or noir mardi.

Vers 04H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale, évoluait en hausse de 0,90% à 105,15 dollars. Le West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, grimpait pour sa part de 1,03% à 99,08 dollars le baril.

Risque de «crise humanitaire»

Pour le patron du géant pétrolier saoudien Aramco, la guerre, qui a fait des milliers de morts principalement en Iran et au Liban, a déclenché le «plus grand choc énergétique» jamais connu dans le monde.

«Même si le détroit d’Ormuz rouvrait aujourd’hui, il faudrait encore des mois pour que le marché se rééquilibre», a affirmé Amin Nasser, estimant que les marchés pourraient ne retrouver un fonctionnement normal qu’en 2027.

Outre les hydrocarbures, Ormuz est essentiel au transport d’engrais mondiaux: un tiers y transite habituellement.

Son blocage risque de provoquer d’ici «quelques semaines» une «crise humanitaire majeure», a averti auprès de l’AFP Jorge Moreira da Silva, le chef d’un groupe de travail de l’ONU chargé de libérer le passage de ces matières cruciales.

«Téhéran ne montre aucun signe de capitulation» et «calcule que la hausse des prix mondiaux du pétrole et les pénuries de produits obligeront Trump à mettre fin au conflit sans obtenir les concessions majeures, notamment nucléaires, qu’il recherche», analyse le Centre de réflexion américain Soufan Center.

Au Liban, autre front de la guerre où une trêve est théoriquement en vigueur depuis le 17 avril, le Hezbollah pro-iranien et Israël poursuivent leurs frappes.

De nouvelles discussions censées ouvrir la voie à des négociations de paix doivent se tenir jeudi et vendredi à Washington entre le Liban et Israël.