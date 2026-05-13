L’Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump

Le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke, l'USS Rafael Peralta (DDG 115), mettant en œuvre un blocus maritime contre le pétrolier iranien Herby

«Il n’y a pas d’autre choix que d’accepter les droits du peuple iranien, tels qu’établis dans la proposition en 14 points. Toute autre approche serait infructueuse», a écrit sur X le négociateur en chef de la République islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf, plus d’un mois après l’instauration d’une trêve précaire.

There is no alternative but to accept the rights of the Iranian people as laid out in the 14-point proposal.

Any other approach will be completely inconclusive; nothing but one failure after another.

The longer they drag their feet, the more American taxpayers will pay for it. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 11, 2026

Celui qui est aussi président du Parlement a interpellé les négociateurs américains, estimant que «plus ils traîneront les pieds, plus les contribuables américains en paieront le prix», au moment où les cours du pétrole évoluent à des niveaux toujours élevés.

Ces déclarations sonnent comme une réponse à Donald Trump qui avait dénigré la veille les propositions iraniennes et assimilé le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril à un malade «sous assistance respiratoire».

Le contenu de la proposition américaine initiale n’a pas été rendu public.

Selon certains médias, elle contient un protocole d’accord pour mettre fin aux combats, qui ont fait des milliers de morts depuis le début de la guerre le 28 février, et établir un cadre de négociations sur le dossier du nucléaire iranien.

Futur «incertain»

Dans sa réponse, l’Iran appelle à une fin immédiate des hostilités dans la région, y compris au Liban où les tirs d’Israël et du Hezbollah pro-iranien ne cessent pas en dépit d’un autre cessez-le-feu.

Téhéran demande également l’arrêt du blocus de ses ports par la marine américaine et le dégel des avoirs iraniens détenus à l’étranger, selon le ministère des Affaires étrangères.

Côté américain, Donald Trump a brandi la menace d’une relance de son opération de protection des navires pour franchir le détroit d’Ormuz, verrouillé par l’Iran.

Et malgré les affirmations du président américain selon lequel les forces armées iraniennes auraient été totalement décimées par les frappes américano-israéliennes, Téhéran a conservé d’importantes capacités en matière de missiles, selon des responsables du renseignement américains cités anonymement par le New York Times.

L’Iran aurait notamment de nouveau rendu opérationnels 30 de ses 33 sites de lancement de missiles le long du détroit d’Ormuz, selon ces responsables.

Les regards sont désormais tournés vers la visite à Pékin prévue à partir de mercredi du président Trump, qui doit rencontrer son homologue Xi Jinping.

Selon l’administration américaine, il entend faire pression pour que la Chine, principal importateur du pétrole iranien, use de son influence sur l’Iran.

Donald Trump a dit s’attendre à une «longue conversation» avec Xi sur la guerre. Avant de déclarer tout le contraire quelques minutes plus tard: «Nous avons beaucoup de choses à discuter. Et je ne dirais pas que l’Iran en fait partie».

Le président américain a assuré qu’il n’avait de toute façon «pas besoin d’aide avec l’Iran».

Levier «essentiel»

La quasi paralysie du détroit d’Ormuz, stratégique pour le commerce mondial d’hydrocarbures, fait à nouveau grimper les cours de l’or noir mardi, à près de 108 dollars le baril de Brent, vers 20H00 GMT.

«L’Iran ne devrait pas utiliser le détroit comme une arme pour faire pression», a dénoncé cheikh Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, Premier ministre du Qatar, en première ligne face à ce blocage.

«Le levier d’Ormuz est essentiel», analyse Thomas Juneau, professeur à l’Université d’Ottawa, pour qui Téhéran estime que Donald Trump perdra patience face à la hausse des prix à la pompe, avant les élections de mi-mandat en novembre. D’autant que le Pentagone vient de réévaluer à la hausse le coût de cette guerre à près de 29 milliards de dollars.

Au Liban, le ministère de la Santé a annoncé mardi la mort de 13 personnes, dont un soldat et deux secouristes, dans des frappes israéliennes ayant visé trois localités dans le sud du pays.

Le ministère avait annoncé auparavant que, depuis l’instauration du cessez-le-feu le 17 avril, 380 personnes étaient mortes au Liban dans des frappes israéliennes.

De nouvelles discussions censées ouvrir la voie à des négociations de paix doivent se tenir jeudi et vendredi à Washington entre les deux pays.

Mais le chef du Hezbollah Naïm Qassem a affirmé mardi que la question du désarmement de sa formation, exigé par Israël, ne faisait pas partie des «négociations avec l’ennemi».