France: échecs des censures, le RN encaisse un revers et prépare la riposte budgétaire

Jusqu’au bout, ils ont fait mine d’y croire. Mercredi soir encore, Jordan Bardella jugeait «possible» la censure de Sébastien Lecornu et son gouvernement, qui devait «se jouer à quelques voix». Il en a finalement manqué dix-huit, et le RN se retrouve contraint de ronger son frein.

«C’est une journée bien triste pour notre pays», a réagi Jean-Philippe Tanguy, bras droit de Marine Le Pen, dépêché pour commenter ce revers. Dépité, l’élu de la Somme a eu beau jeu d’affirmer qu’il ne s’agit «pas du tout d’une défaite de (son) camp» qui conserve «le soutien massif des Français» — et caracole toujours en tête des sondages.

Le résultat n’en est pas moins difficile à digérer pour le parti d’extrême droite, qui exige depuis la rentrée «la rupture ou la censure» du Premier ministre, mais aussi «la dissolution ou la démission» d’Emmanuel Macron. Tout en faisant miroiter à ses électeurs la perspective d’une «majorité absolue» en cas d’élections anticipées.

Une majorité de marchandage a réussi aujourd’hui à sauver ses places, au détriment de l’intérêt national.



Les grands absents de ces manœuvres d’appareils sont les Français, qui s’apprêtent à subir la boucherie sociale et fiscale d’un budget punitif.



Tous ceux qui ont ce jour… — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 16, 2025

Il faudra encore patienter. La faute, accuse Mme Le Pen, à «la piteuse coalition des partis du système» qui a permis à M. Lecornu «de durer quelques semaines de plus». Rhétorique dégagiste de nouveau assumée, à l’endroit d’une classe politique «marquée par le règne de la médiocrité».

«Vous n’échapperez pas au vote des Français (...) vous y retournerez la tête basse et la mine déconfite», a encore lancé à ses rivaux la patronne d’un RN qui, «lui, attend le jour de la dissolution avec une impatience croissante».

Vous n'échapperez pas au vote des Français.



Vous aurez tout fait, tout entrepris, tout sacrifié pour éviter de retourner aux urnes, mais vous y retournerez et vous devrez, la tête basse et la mine déconfite, retourner devant vos électeurs. pic.twitter.com/3gmTrVzPYr — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 16, 2025

Sentiment d’urgence sans doute encore accru par le rejet cette semaine au Conseil d’État d’un recours de la triple candidate à la présidentielle contre son inéligibilité immédiate. Ce qui laisse ses chances de concourir à un nouveau scrutin nettement compromises, jusqu’à son procès en appel début 2026.

«Éviter la casse»

Dans l’intervalle, l’extrême droite va devoir replonger dans la querelle budgétaire. «On ne va pas faire la politique de la chaise vide, on sera là pour défendre nos positions», assure Matthias Renault, qui entend aussi siéger pour «dénoncer le spectacle global» d’un débat présumé biaisé.

«À la fin, il y aura des ordonnances ou une loi spéciale», assure-t-il, malgré tout résolu à «prendre le sujet au sérieux» et, autant que possible, «accrocher des victoires symboliques» en commission voire dans l’hémicycle.

Le Gouvernement sauvé par les députés #LR !



Des députés qui ont peur de retourner devant les urnes, de perde leur poste.



Tandis que #Retailleau, qu’on n’entend plus, et #Wauquiez, sont en guerre pour la présidentielle.#CensureLecornu pic.twitter.com/U45FuznZkY — Matthias RENAULT (@MatthiasRN) October 16, 2025

Y compris en votant la «suspension» de la réforme des retraites? «Il y a peu de doutes», le RN devrait voter la mesure, admet un membre du groupe, «mais sans aucune naïveté» sur le fait que «très clairement c’est un leurre» concédé par l’exécutif pour amadouer les socialistes.

Lire aussi : France: course contre la montre pour former un gouvernement et adopter le budget

Puisque la grande bataille électorale est reportée, «on va se battre pied à pied pour protéger les Français», avertit M. Tanguy. «Article par article, amendement par amendement (...) on fera le maximum pour éviter la casse, les taxes, les sacrifices», insiste le «monsieur budget» du RN à l’Assemblée.

Un moindre mal, à en croire son collègue Laurent Jacobelli: «Ce ne sera jamais un budget RN, mais on va essayer de l’amender parce que si jamais il n’y a pas de censure, il vaut mieux que le budget soit moins mauvais que très mauvais».

L’état-major des LR a abandonné toutes ses convictions. Nous disons aux électeurs et aux élus LR : travaillons ensemble pour une France avec plus de sécurité, moins d’immigration et moins d’impôts. Vos dirigeants vous ont trahis, mais il existe un gaullisme sincère représenté au… pic.twitter.com/6IroyUzXGa — Laurent Jacobelli (@ljacobelli) October 16, 2025

Pour autant, «notre logique reste le retour aux urnes, donc probablement à travers une censure», se rattrape aussitôt le porte-parole du parti.

Mais l’agenda est à présent entre d’autres mains: à Matignon, à l’Élysée et au PS. Ne restent que quelques créneaux au RN pour se démarquer: la présentation de son «contre-budget» le 23 octobre, puis sa «niche» parlementaire le 30. Avec le risque de voir, comme l’an dernier, ses textes rejetés et d’apparaître, une nouvelle fois, seul contre tous.