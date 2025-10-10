France: fin du suspense, Emmanuel Macron s’apprête à nommer ce vendredi son Premier ministre

Le président français Emmanuel Macron, le 6 janvier 2025, lors de la conférence des ambassadeurs à l'Élysée. (Photo: AFP)

Le chef de l’État a promis de nommer un Premier ministre d’ici «vendredi soir» après la démission fracassante lundi de Sébastien Lecornu, ponctuée par deux jours de négociations supplémentaires pour tenter d’arracher, en l’absence de toute majorité parlementaire, un accord de non-censure du futur gouvernement.

Emmanuel Macron a convié dans la nuit les patrons de partis et chefs de groupes à l’Assemblée nationale à 14H30 (12h30 GMT), à l’exception de ceux du Rassemblement national (RN, extrême droite) et de La France insoumise (LFI, gauche radicale), a-t-on appris de sources concordantes.

Rien n’a filtré sur l’heure et les modalités d’une annonce. L’Élysée n’a pas non plus donné d’indications sur une éventuelle prise de parole du président, qui ne s’est pas exprimé sur la situation intérieure depuis cette nouvelle déflagration politique.

À quelques heures d’une nomination, deux scénarios revenaient avec force: la reconduction de Sébastien Lecornu ou la carte du centriste Jean-Louis Borloo, 74 ans, éternel «revenant» par temps de crise.

«Donner un cap»

Troisième Premier ministre désigné en un an depuis la dissolution de l’Assemblée par M. Macron en juin 2024, M. Lecornu est à ce stade le plus éphémère chef de gouvernement de la Ve République. Il assure ne pas «courir après le job» et avoir «terminé» sa «mission».

Jean-Louis Borloo, Bernard Cazeneuve...



Qui pour succéder à Sébastien Lecornu? pic.twitter.com/d9V71VBfdH — BFMTV (@BFMTV) October 10, 2025

Démissionnaire lundi, quelques heures après avoir annoncé son gouvernement, Sébastien Lecornu avait devancé l’implosion de sa fragile coalition gouvernementale de centre-droit, anticipant un départ de la droite, insatisfaite de la composition de l’exécutif retenue.

Plusieurs responsables politiques prêtent toutefois à Emmanuel Macron la tentation de le reconduire, au risque d’ulcérer les oppositions et d’accélérer la censure de la nouvelle équipe.

EN DIRECT - Crise politique : Emmanuel Macron reçoit les chefs de parti, sauf RN et LFI, à l'Elysée à 14h30 https://t.co/qilwyvw3ym — RTL France (@RTLFrance) October 10, 2025

Une série d’acteurs soutiennent en revanche publiquement ou en coulisse la piste de Jean-Louis Borloo, ministre sous les présidents de droite Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.

Vieux routard de la politique française et fondateur du parti Union des démocrates et indépendants (UDI), longtemps maire de Valenciennes (Nord), M. Borloo avait annoncé en 2014 son retrait de la vie politique, disant n’avoir plus «l’énergie nécessaire» après avoir été hospitalisé pour une pneumonie aiguë.

De nouveau actif sur la scène politique, il a toutefois assuré jeudi soir ne pas avoir eu de contact avec l’Élysée.

Crise politique : une nomination de Jean-Louis Borloo à Matignon pourrait-elle réconcilier les Républicains ? https://t.co/uU9TOsHoXt — Europe 1 (@Europe1) October 9, 2025

D’autres noms continuent aussi à être cités, de l’ex-Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve au Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, lui aussi issu du PS.

Avec un double défi pour le chef de l’État: repousser le plus tard possible la menace d’une censure et, a fortiori, d’une dissolution.

Déconnectés de 2027

Avant d’achever sa «mission», Sébastien Lecornu a estimé que le projet de budget 2026, détonateur de la crise actuelle avec la censure début septembre de son prédécesseur, le centriste François Bayrou, pourrait être présenté lundi en Conseil des ministres, soit la date butoir pour qu’il soit adopté d’ici la fin de l’année par le Parlement, alors que la France, deuxième économie de la zone euro, affiche une dette de 3.400 milliards d’euros (115,6% du PIB) et une croissance affectée par la frilosité des investissements.

Lire aussi : Ultimatum à l’Élysée: pour sortir de la crise, la France attend le choix de Macron avant vendredi

Cela sous-entend la nomination d’un gouvernement peut-être dès vendredi ou, à défaut, ce week-end. Reconduction des principaux ministres en place? Ministres techniques, dont peut-être le premier d’entre eux?

Le Premier ministre démissionnaire a formulé une suggestion très remarquée: que la future équipe gouvernementale soit «complètement déconnectée des ambitions» pour l’élection présidentielle de 2027, ambitions qu’il n’a lui-même jamais manifestées.

⚡ALERTE INFO : Le chef de l'Etat s'était engagé, mercredi soir, à faire connaître son choix pour Matignon dans la journée de vendredi.https://t.co/uuvjufoad9 pic.twitter.com/zXWWZvbQKP — franceinfo (@franceinfo) October 10, 2025

Cela exclurait en revanche Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur démissionnaire et patron du parti de droite Les Républicains, qui a précipité dimanche soir la chute du gouvernement Lecornu tout juste nommé.

M. Retailleau a conditionné son retour au gouvernement à la nomination d’un Premier ministre «ni de gauche, ni macroniste», relevant que c’était le cas de Jean-Louis Borloo.

Emmanuel Macron est aussi très attendu sur une éventuelle suspension de la très impopulaire réforme des retraites, préalable posé par les socialistes pour un accord de non-censure.

Il faudra «trouver un chemin pour que le débat ait lieu» sur cette question, a averti Sébastien Lecornu.