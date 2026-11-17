Amine Kessaci, militant français engagé dans la lutte contre la drogue et adjoint au maire de Marseille. (Photo de Thibaud MORITZ/AFP). AFP or licensors

Après un mois de débats sous haute tension, la cour d’assises à Aix-en-Provence a jugé coupables Amine Oualane, 32 ans, aujourd’hui considéré comme l’un des chefs de l’organisation criminelle DZ Mafia, et Karim Harrat, 38 ans, de ce triple narchomicide commis en 2020.

Trois peines de 18, 25 et 30 ans de réclusion ont été prononcées contre les trois autres accusés.

Les magistrats ont suivi pour les deux principaux mis en cause les réquisitions des avocats généraux qui avaient présenté Amine Oualane comme le «chef de l’équipe des tueurs», et Karim Harrat comme le «donneur d’ordre», depuis Dubaï, de cette opération montée pour éliminer Brahim Chabane, grand frère d’Amine Kessaci, Reda Khaldi et Nassim Loubani, trois jeunes impliqués dans le narcotrafic.

Les avocats des deux hommes ont annoncé leur intention de faire appel.

Le verdict était très attendu par Amine Kessaci et sa mère qui n’ont pas manqué un seul jour d’audience depuis le 17 octobre.

«Ce message-là, il est à la narcocratie, à ce système qui aujourd’hui tremble, qui aujourd’hui vient de perdre une béquille, qui aujourd’hui vient de perdre un de ses piliers. Et nous allons continuer à faire en sorte que ce système tremble jusqu’à l’effondrement total», a réagi à la sortie de l’audience Amine Kessaci.

Sous protection

Le décès de Brahim est à l’origine de son combat pour aider les familles victimes des narcotrafiquants. Cet engagement a fait de lui une personnalité médiatique et menacée. Amine Kessaci, devenu adjoint au maire de Marseille, vit sous protection policière permanente.

Les trois victimes avaient été retrouvées mortes près de Marseille, tuées d’une balle dans la tête, leurs corps calcinés et pour l’un démembré. Un crime marqué par «l’ignominie, la barbarie poussée à l’extrême», selon le parquet.

Cette affaire vaut à Amine Oualane sa plus lourde condamnation à ce jour. Figure du narcotrafic marseillais, il a passé pas loin de la moitié de son existence en prison d’où il est devenu, à partir de 2023, l’un des chefs de la DZ Mafia qui a imposé dans le sang son hégémonie sur les points de deal de la deuxième ville de France.

Nos informations sur Amine Oualane, le leader de la DZ Mafia soupçonné du meurtre des deux frères de d'Amine Kessaci @thprouteau dans #RTLMatin avec @c_landreau https://t.co/YBKlCop9dA — RTL France (@RTLFrance) October 16, 2026

L’ultra-violence des réseaux de drogue de la cité phocéenne a fait près d’une centaine de morts ces dernières années.

La mère d’Amine Kessaci, Ouassila, qui a dit se sentir «allégée» par ce verdict, portait pour ce dernier jour du procès un pull blanc orné du portrait de son fils cadet Mehdi, lui aussi assassiné. Ce jeune homme de 20 ans, étranger au narcotrafic, a été abattu en plein jour à Marseille il y a un an, en novembre 2025.

L’enquête en cours tient Amine Oualane comme une des pistes sérieuses dans ce crime.

«C’est pas le procès Kessaci contre Oualane (...) je suis devenu un instrument politique», avait déclaré «Mamine» avant que la cour, composée de magistrats professionnels, se retire pour délibérer. Tout comme Karim Harrat, il a toujours nié les faits.

Aveux

Pour réclamer des «peines exemplaires», le ministère public s’appuyait sur les nombreuses charges dans ce dossier: ADN, voiture balisée, écoutes ou encore une conversation de la messagerie cryptée Sky ECC, prise des narcotrafiquants.

S’y sont ajoutées les «révélations» accablantes d’un accusé durant les débats, fait rare dans ce type de procès. Zakaria Bensaci, condamné à trente ans de réclusion, avait en effet désigné Amine Oualane comme «le tireur» et Karim Harrat comme «le commanditaire».

Parmi les accusés, deux ont été reconnus partiellement des faits. Malik Kariba, surnommé «le boucher», a admis avoir découpé le corps de Nassim Loubani avec une feuille de boucher et en avoir dissimulé des parties dans des sacs de supermarché. Il écope de 25 ans de réclusion.

Nadjim Mbae qui suppose avoir volé le véhicule dans lequel a été retrouvée la victime démembrée est condamnée à 18 ans de prison.