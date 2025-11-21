International

France: Macron en guerre contre le narcotrafic, Darmanin déclare la menace «équivalente à celle du terrorisme»

Gérald Darmanin (g.), ministre de la Justice et Laurent Nuñez (dr.), ministre de l'Intérieur, lors de la conférence de presse sur la lutte contre le narcotrafic en France, le 20 novembre 2025.

Une semaine après l’assassinat de Mehdi Kessaci, les ministres de la Justice et de l’Intérieur ont tenté de défendre leur bilan jeudi à Marseille dans cette «bataille très, très dure» contre le narcobanditisme, le maire leur demandant que la République soit «ferme».

Après une rencontre avec magistrats et enquêteurs, Gérald Darmanin a estimé que la «menace» du narcotrafic était «au moins équivalente à celle du terrorisme sur le territoire national». En écho aux déclarations d’Emmanuel Macron, appelant à adopter face au narcotrafic la même approche que contre «le terrorisme».

L’assassinat en plein jour de Mehdi Kessaci est «un crime qui vise à faire peur et vise à atteindre quelque part la République et l’État», a de son côté affirmé Laurent Nuñez, s’engageant à revenir «tous les mois» dans la deuxième ville de France.

«La République doit être ferme, ne doit pas avoir la main qui tremble», a répondu le maire divers gauche Benoît Payan devant la presse.

L’assassinat a tétanisé Marseille et la justice étudie la piste d’«un crime d’intimidation» visant le frère de Mehdi: Amine Kessaci, militant anti-drogue et écologiste.

La procureure de Paris, Laure Beccuau, en charge de l’enquête, a estimé sur Franceinfo que «ceux qui étaient capables de ce type d’agissement scandaleux faisaient partie du haut du spectre de la criminalité organisée».

Le garde des Sceaux a souligné jeudi l’énorme surface financière de ces réseaux — dont la DZ Mafia qui domine les 80 points de deal marseillais. Et les autorités gagnent «difficilement» une «bataille très, très dure contre une organisation criminelle qui sans doute fait entre 5 à 6 milliards d’euros d’argent liquide», a-t-il reconnu.

«Nous gagnons des batailles»

Il a également annoncé jeudi soir au journal La Provence le renfort de «11 nouveaux» magistrats, «qui arriveront entre janvier et septembre prochain, et qui vont directement abonder à la lutte contre le narcobanditisme». Les deux ministres ont aussi mis en avant la loi contre le narcotrafic votée en juin. Celle-ci comprend la mise en place en janvier d’un parquet spécialisé, le Pnaco, sur le modèle du parquet national antiterroriste.

Interpellé, Laurent Nuñez a par ailleurs réfuté un quelconque «échec collectif».

«C’est une guerre que nous menons. Nous gagnons des batailles et nous allons continuer à gagner des batailles», a-t-il insisté, évoquant la baisse du nombre de narchomicides dans les Bouches-du-Rhône qui sont passés de 50 en 2023, à 24 en 2024 et, selon un décompte de l’AFP, à une quinzaine depuis janvier 2025.

Outre le travail des autorités, les observateurs relèvent aussi la prédominance de la DZ Mafia, une situation qui suscite de fait moins de violences entre groupes concurrents.

Benoît Payan a demandé plus de moyens pour les enquêteurs, la justice mais aussi pour l’éducation et «une préfecture de police de plein exercice» dans les Bouches-du-Rhône, ce qui n’est plus le cas depuis peu.

«J’appelle à l’unité nationale sur ces questions, ça doit nous transcender, nous dépasser», a-t-il aussi lancé.

Et tandis que la lutte contre le narcotrafic domine depuis une semaine la scène politique, le Premier ministre Sébastien Lecornu a accédé jeudi à une demande des députés socialistes d’organiser un débat à l’Assemblée nationale. C’est «un combat qui va durer, sur lequel il va falloir s’adapter, adapter les moyens de l’État».

«Le climat se tend»

Enchaînant les interventions dans les médias, Amine Kessaci a promis de son côté qu’il ne se tairait pas, appelant à descendre dans la rue «par milliers» samedi pour une marche blanche pour son frère.

Lire aussi : Arrêté au Maroc, le pilier du narcotrafic marseillais Félix Bingui «en passe» d’être extradé vers la France

En 2020, il avait déjà perdu un autre frère, dans un narchomicide.

Le maire de Marseille a lui aussi appelé à ne «pas avoir peur» et à manifester samedi. Mais dans les milieux associatifs, dans les médias et dans les couloirs du palais de justice, la peur, les doutes, l’envie d’être prudent sont bien là.

«La lutte contre la criminalité organisée est de plus en plus dure. Le climat se tend, va crescendo (...) La lutte n’est pas perdue mais elle est difficile et loin d’être gagnée», confie à l’AFP une source judiciaire.

Au tribunal, tout le monde se souvient de la soufflante reçue de la part de l’ex-garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, en mars 2024, qui avait reproché aux magistrats leur défaitisme.

Rattrapant des retards historiques, la juridiction marseillaise, troisième de France, avait été renforcée ces dernières années avec aujourd’hui 143 magistrats du siège et 60 au parquet, mais toujours moins qu’à Bobigny.

À la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 500 procédures criminelles sont en attente de jugement. Parmi elles, le dossier des assassins présumés du grand frère d’Amine, tué en 2020 avec deux autres jeunes hommes.

