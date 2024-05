France: traque policière après l’attaque sanglante d’un fourgon pénitentiaire

Une capture d'écran issue d'enregistrements de vidéosurveillance du 15 mai 2024 montre deux hommes armés et un véhicule qui a percuté un fourgon pénitentiaire transportant un détenu, lors d'une attaque à un péage autoroutier à Incarville, dans l'Eure, dans le nord de la France, le 14 mai 2024. AFP or licensors

L’attaque, spectaculaire et rarissime en France, a été perpétrée le mardi 14 mai en fin de matinée par un commando qui a lancé une voiture bélier contre un fourgon au péage d’Incarville (nord- ouest), avant d’ouvrir le feu à l’arme automatique contre ses occupants.

Deux agents sont morts et trois autres ont été grièvement blessés. Le détenu, qui était convoyé vers sa maison d’arrêt d’Evreux (nord-ouest) après une audition au tribunal judiciaire de Rouen, a pu prendre la fuite avec ses complices.

L’attaque, qualifiée de «choc» par le président français Emmanuel Macron, a soulevé une vague d’émotion chez les surveillants de prison qui ont lancé des actions de blocage ce mercredi matin devant plusieurs établissements pénitentiaires pour réclamer plus de moyens. Face au commando, les agents n’avaient qu’«un simple Sig Sauer contre des armes de guerre», a accusé Frédéric Liakhoff, responsable du syndicat FO-Justice au Centre pénitentiaire de Caen (nord-ouest).

Les syndicats, qui seront reçus dans l’après-midi au ministère de la Justice, réclament notamment «la réduction drastique des extractions en favorisant l’utilisation de la visioconférence des magistrats ou leurs déplacements en établissements» et «une refonte et harmonisation des niveaux d’escorte».

Dénonçant un «crime ignoble», le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a rencontré la veille les collègues des agents tués. «Pour certains d’entre eux ils travaillaient ensemble depuis vingt ans, naturellement ils sont effondrés», avait-il déclaré. C’est la première fois depuis 1992 qu’un agent de la pénitentiaire est tué dans l’exercice de ses fonctions en France.

«Moyens considérables»

Depuis mardi, les forces de l’ordre ont lancé une vaste traque pour tenter de retrouver le fugitif et les membres du commando. «Nous avons mis beaucoup de moyens pour retrouver non seulement la personne qui s’est évadée (et) le gang qui l’a libéré dans des conditions ignobles», a déclaré le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur la radio RTL.

Mardi, «plus de 450 policiers et gendarmes» ont été mobilisés, a-t-il indiqué, mentionnant aussi des moyens de «coopération internationale». Il y a «énormément de traces judiciaires qui vont nous permettre de faire ce travail d’identification», a-t-il encore dit.

Dénonçant une «barbarie», le ministre a par ailleurs appelé à faire le «procès de cette sauvagerie qui touche notre société», pointant du doigt le «narcobanditisme». La procureure de Paris Laure Beccuau avait toutefois précisé mardi soir que le détenu en fuite, Mohamed Amra, 30 ans, a déjà été condamné à treize reprises, mais «aucune pour infraction à la législation sur les stupéfiants».

La dernière condamnation en date remonte au 7 mai, par le tribunal d’Evreux (nord-ouest) «pour un vol avec effraction» qui lui a valu 18 mois de prison. Il était en outre en détention provisoire pour d’autres dossiers, dont une mise en examen dans la région de Marseille (sud- est) pour complicité d’assassinat en bande organisée, enlèvement et séquestration.

«C’est assez incompréhensible, j’ai peine à imaginer que ce garçon puisse être impliqué» dans l’attaque du commando, avait réagi l’avocat de M. Amra, Hugues Vigier. Cette opération «ne correspond pas au profil que j’avais perçu de lui, s’il est impliqué c’est que véritablement je m’étais trompé sur son fonctionnement et ce dont il était capable», a-t-il ajouté.