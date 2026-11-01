International

France: 320.000 manifestants lors de l’acte III de la colère sociale, selon le ministère de l’Intérieur

Des élèves et des enseignants du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis manifestent devant le commissariat central de Saint-Denis, près de Paris, pour protester contre des violences policières présumées survenues plus tôt dans la journée, ce 15 octobre 2026, lors du blocage de l'établissement, dans un contexte de mobilisation lycéenne. AFP or licensors

L’acte III de la colère sociale a mobilisé samedi 320.000 personnes en France, selon le ministère de l’Intérieur, et près de 500.000 personnes d’après les organisateurs. «Les cortèges se sont bien déroulés», a déclaré le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, malgré des heurts dans la soirée à Paris.

Par Le360 (avec AFP)
Le 01/11/2026 à 08h10

Un acte III sans incidents majeurs. Entre 320.000 et 500.000 personnes ont manifesté samedi 31 octobre en France, selon les chiffres des autorités et de l’intersyndicale de la jeunesse. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a déclaré que «les cortèges se sont bien déroulés», mais des affrontements ont eu lieu dans la soirée.

Cette troisième journée de mobilisation contre la vie chère s’inscrit dans le sillage du mouvement lycéen et étudiant, qui réclame notamment la suppression de la plateforme d’orientation Parcoursup, la rénovation des établissements et davantage d’enseignants.

La coordination des gilets jaunes, à l’origine de ces journées de mobilisation, a alerté sur la «colère» qui règne dans le pays. À Paris, le parcours de la manifestation a été modifié au dernier moment par la justice. «Elle monte dans les lycées, les facs, sur les ronds-points, dans les quartiers, dans les champs et sur les lieux de travail. Et cette colère n’est pas entendue.»

«Au-delà des lycéens, de la vie chère, tout est compliqué. J’ai l’impression que le gouvernement n’en a rien à foutre, pour parler un peu vulgairement, et ne nous écoute pas», a déclaré Margaux, 35 ans, dans le cortège parisien.

Les manifestants, pour certains grimés à l’occasion d’Halloween, ont d’abord marché dans une ambiance bon enfant, sous un soleil radieux, à l’écart des centres-villes. Ils étaient encadrés par d’importants effectifs policiers afin d’éviter une réédition des pillages et des dégradations de commerces du 17 octobre.

Parmi les pancartes aperçues dans les cortèges, on pouvait lire: «Alerte climat de vie chère», «Pas besoin de lacrymo pour que notre avenir soit flou», «Halloween déguisée en citoyenne vénère», ou encore le désormais traditionnel «Les lycéens visent le bac, la BAC vise la tête».

565 interpellations en France

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a mis en cause des groupes «d’ultragauche» et dénoncé «la violence inouïe» de groupes de casseurs, tout en reconnaissant que les «cortèges s’étaient bien déroulés». Il a qualifié «de tentative de meurtre» le lancement, à Paris, d’un cocktail Molotov contre un gendarme mobile, qui n’a été que légèrement blessé.

Lire aussi : En France, les commerçants en appellent aux pouvoirs publics après les actes de vandalisme

Les autorités s’étaient préparées à une répétition de violences urbaines «comparables à celles du 17 octobre» et avaient mobilisé 70.000 policiers.

À 20 heures, le ministre de l’Intérieur a dénombré 565 interpellations sur l’ensemble du territoire, en net recul par rapport à la semaine précédente.

À Marseille, où la manifestation n’était pas autorisée, des échauffourées ont eu lieu avec les forces de l’ordre à l’issue d’un parcours improvisé qui a réuni environ 10.000 personnes.

En début de soirée, des dizaines de jeunes faisaient face à la police sur une place du centre-ville connue pour sa vie nocturne. L’air de la place et des rues adjacentes était saturé de gaz lacrymogène, d’après une journaliste de l’AFP sur place.

À Lyon, les autorités ont dénombré 19.000 manifestants, contre 20.000 à Lille et 13.500 à Rennes, les villes où la mobilisation a été la plus forte après Paris.

De nouveaux blocages prévus dans les lycées

À Bordeaux, la manifestation a réuni moins de personnes que les deux samedis précédents, selon la police, qui a dénombré 11.000 manifestants, contre 15.500 le 24 octobre. Les syndicats en ont, eux, compté 70.000, contre 60.000 le 24 octobre.

Des manifestations ont aussi eu lieu à Limoges, Grenoble ou La Rochelle, où Kai, 22 ans, est venue «dénoncer la vie chère, la précarité lycéenne et étudiante, la montée du fascisme et du racisme, et plus globalement toutes les formes de discrimination».

Les forces de police vont rester sur le qui-vive une bonne partie de la soirée en raison des festivités d’Halloween, alors que des appels à se rassembler à Châtelet, dans le centre de Paris, circulent sur les réseaux sociaux.

Un nouveau couvre-feu a été décrété dans certains secteurs de Paris pour les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi, de 23 heures à 6 heures, une mesure également prise dans plusieurs villes de France.

La loi autorise le port d’un masque dans l’espace public à l’occasion d’une fête, comme Halloween, mais l’interdit aux abords des manifestations présentant des risques de troubles à l’ordre public.

Par Le360 (avec AFP)
Le 01/11/2026 à 08h10
#Manifestations en France#Manifestations#France#étudiants#écoles#cherté de la vie#études

LEs contenus liés

International

En France, nouvelle journée de manifestation à risque «très élevé» aujourd’hui

International

Crise sociale en France: Macron en première ligne avec les lycéens et les forces de l’ordre

International

La France sonnée au lendemain d’une journée de mobilisation ayant viré au chaos

International

En France, les lycéens ont désormais la journée de samedi en ligne de mire

Articles les plus lus

1
Sur instructions du Roi, Moulay El Hassan lance les opérations du premier terminal à conteneurs du port Nador West Med
2
Sahara marocain. Voici ce qui change avec le non-renouvellement du mandat de la MINURSO, selon Nasser Bourita
3
Le veto russe, ou le service involontaire rendu au Maroc
4
Sahara: Alger regrette la fin d’une MINURSO qu’elle a contribué à faire tomber
5
Alger-Tamanrasset: le train de la souveraineté roule à crédit
6
Qui seront les gagnants de la réforme de l’IR? Pourquoi les 10.000 DH annoncés par Lekjaa prêtent à confusion
7
La MINURSO n’est pas la première mission de l’ONU à être congédiée
8
Sahara marocain: fermeté royale et changement de stratégie
Revues de presse

Voir plus