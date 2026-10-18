International

La France sonnée au lendemain d’une journée de mobilisation ayant viré au chaos

L’hôtel de ville de Limoges en proie aux flammes, en marge d’une manifestation contre la vie chère, le 17 octobre 2026. (Photo de Melaine PAYZAL/AFP)

La France constate l’ampleur des dégâts dimanche matin après les violences, les pillages et le chaos qui ont éclipsé la mobilisation contre la «vie chère», à six mois de la présidentielle.

Par Le360 (avec AFP)
Le 18/10/2026 à 08h01

Les scènes d’insurrection, parfois au cri de «Révolution», ont paru plus intenses que les émeutes de 2023, mais aussi que les journées d’action des gilets jaunes en 2018-2019, selon des journalistes de l’AFP sur le terrain.

Dans les rues de Paris comme dans celles des principales villes du pays, des centaines d’institutions et de commerces ont été pris pour cible, laissant des rues entières jonchées de débris et de carcasses de deux-roues brûlées en centre-ville.

Dimanche au petit matin à l’approche du centre de Paris, les stigmates de la dévastation sont nombreux: vitrines brisées, monticules où ont été brûlés des vélos et des scooters, magasins dépouillés dans le quartier de République ou sur les Grands boulevards, et qui pour certains d’entre eux sont comme éventrés.

À rebours de ce spectacle de désolation, certaines terrasses ont commencé à être proprement installées comme si de rien n’était.

Un éboueur à pied d’œuvre pour changer les poubelles, lâche dans un sourire: «À République, c’est le bordel».

À Marseille, Lille, Angers et Bordeaux, des manifestants ont fait irruption dans les mairies ou dans les préfectures pour les vandaliser. À Lyon, une antenne de l’office de tourisme a été incendiée. À Limoges, c’est l’Hôtel de Ville, datant du 19ème siècle, qui a été «en grande partie perdu» dans les flammes. Le feu «est circonscrit» dimanche matin, selon le préfet.

Dans la capitale, «des rues entières ont été méthodiquement ravagées», selon le maire Emmanuel Grégoire (PS). Avec ses homologues de Lyon et Marseille, il a demandé à être reçu en début de semaine par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

«Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis», a assuré le président Emmanuel Macron dans un post sur X. «Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions».

Au total, 1.200 personnes ont été interpellées samedi, et 150 policiers et gendarmes blessés, selon l’exécutif. Plusieurs manifestants ont également été blessés, parfois gravement, notamment à Saint-Etienne, où un jeune de 17 ans a eu la main arrachée par une grenade lancée par les forces de l’ordre.

C’est «un miracle que le bilan ne soit pas plus lourd ce soir», a estimé le Premier ministre Sébastien Lecornu après une visite nocturne auprès des forces de sécurité. Il a appelé La France insoumise, dont le leader Jean-Luc Mélenchon a été mis en cause pour son soutien au mouvement, à «choisir son camp» entre celui «de la République et donc des forces de l’ordre», et «celui des casseurs».

«À tous les commerçants touchés», «nous sommes mobilisés à Bercy pour vous aider», a affirmé le ministre du Commerce, Serge Papin.

Duel LFI-RN ​​à distance

Après plusieurs semaines d’agitation lycéenne, les organisateurs de cette journée de mobilisation ambitionnaient de cimenter une «convergence des luttes» avec les anciens gilets jaunes, sur fond de flambée du prix des carburants.

«Je suis venue pour manifester contre la vie chère, pour dire qu’on en a assez de trimer pour des salaires de misère et voir nos loyers augmenter tout le temps», a expliqué à l’AFP Régine Monfroid, une éducatrice croisée à Strasbourg.

Jean-Luc Mélenchon, qui a défilé dans les rues de Paris, a assuré que «ceux qui partagent» son combat «n’ont rien à faire dans le pillage, le saccage».

Il a accusé le Premier ministre d’avoir «joué avec le feu en comptant sur le pourrissement» de la situation, et mis une nouvelle fois en cause la stratégie du maintien de l’ordre déployé par les autorités, notamment à Paris.

«Les discours des députés de Jean-Luc Mélenchon, en légitimant la violence, en contrastant l’ordre comme une oppression et le désordre comme un droit, cherchent à précipiter le pays dans le chaos», a attaqué de son côté Marine Le Pen.

À six mois de la présidentielle, la mobilisation sociale est plus que jamais un terrain d’affrontement entre la candidate RN et le chef de file de LFI, qui selon plusieurs sondages récents pourraient s’affronter au second tour.

Alors que les violences se prolongent jusque tard dans la soirée, notamment à Paris, le bilan financier des dégradations «va être lourd, partout dans le pays», a prévenu M. Lecornu.

Le président de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), Alexandre Bompard, a dit s’attendre à de «lourdes conséquences économiques et financières» pour le secteur.

Par Le360 (avec AFP)
Le 18/10/2026 à 08h01
#France#mobilisation#chaos#cherté de la vie#lycéens#gilets jaunes#Paris#limoges#marseille#lille#Angers#bordeaux#Lyon

LEs contenus liés

Politique

Le consulat du Maroc à Orly vandalisé par des individus se revendiquant du Polisario

International

En France, les lycéens ont désormais la journée de samedi en ligne de mire

Médias

L’œil de Gueddar. Dialogue de sourds, version française

International

Mobilisation des lycéens en France : un «écho» aux consultations citoyennes restées sans suite

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Le roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres consacré au projet de loi de finances
3
Agadir: avec un taux de remplissage dépassant 83%, le barrage Moulay Abdellah soumis à des tests de vidage préventifs
4
Mandats d’arrêt, extraditions, saisies... En chiffres, dix ans de coopération entre la DGSN et Interpol
5
Si le Maroc devenait membre associé de l’Union européenne?
6
Voici la composition du nouveau gouvernement El Mansouri
7
Passation de pouvoir entre Fatima Ezzahra El Mansouri et Aziz Akhannouch à Rabat
8
Gara Djebilet: l’économiste qui doutait de la mine condamné à quatre ans de prison
Revues de presse

Voir plus