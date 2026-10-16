Les lycéens ont désormais la journée de samedi en ligne de mire

Des élèves et des enseignants du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis manifestent devant le commissariat central de Saint-Denis, près de Paris, pour protester contre des violences policières présumées survenues plus tôt dans la journée, ce 15 octobre 2026, lors du blocage de l'établissement, dans un contexte de mobilisation lycéenne. (Photo de Dimitar DILKOFF/AFP). AFP or licensors

Vers 08H00, la préfecture du Rhône relevait neuf établissements (5 lycées, 4 universités) concernés par des barricades ou des petits rassemblements, un début de matinée «plutôt calme».

Devant le lycée Ampère dans le centre Lyon, touché par le blocage depuis le 1er octobre, les cours sont en distanciel. Contrairement aux jours précédents, aucun lycéen n’est devant l’établissement, ni aucune barrière ou poubelle ne bloque l’entrée.

«Le distanciel est bien une tentative d’étouffement du mouvement, nous bloquons par ailleurs d’autres établissements», ont indiqué à l’AFP les organisateurs du blocage de ce lycée.

À Lille, comme depuis deux semaines environ, l’accès à Science Po était bloqué par une trentaine d’étudiants, qui avaient entassé des bacs de poubelles devant l’entrée.

«J’ai un peu l’impression que (la journée de samedi, ndlr) va être une sorte d’aboutissement», dit Marie-Lou, 18 ans. «On va être rejoint par les travailleurs, par les gilets jaunes qui vont se remobiliser aussi, on a aussi un peu l’espoir qu’il y a la convergence de toutes les luttes».

Les revendications multiples de cette journée de mobilisation, qui fédère gilets jaunes, agriculteurs ou encore chauffeurs de VTC, «rejoignent» celles de la jeunesse, a souligné le numéro un de la CGT Sophie Binet sur France Inter, candidate tout «essoufflement» du mouvement des lycéens avancés par le gouvernement.

Manifestations du 17 octobre : "Les mots d'ordre se rejoignent", assure Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT https://t.co/NZJsVenfkg — franceinfo (@franceinfo) October 16, 2026

Pour y répondre, le Premier ministre Sébastien Lecornu doit «d’urgence» annoncer la fin de Parcoursup et «changer en profondeur» le projet de budget «pour enfin faire le choix de l’avenir et financer notre éducation et notre enseignement supérieur», a t-elle jugé.

«Pas écoutés»

Le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray a de nouveau échangé avec les organisations lycéennes jeudi soir, pour la troisième fois depuis le début du mouvement.

Selon lui, des avancées ont été faites: «Une bonne partie du chemin a été fait pour entendre les revendications», a t-il déclaré à la sortie. Il a notamment indiqué que les modifications qui seront apportées à Parcoursup fin octobre s’appliqueront aux élèves actuels de terminale.

💬"Tenez bon" Édouard Geffray dialogue avec la proviseure adjointe d'un lycée de Lormont incendié en marge de la mobilisation lycéenne #BFM2 https://t.co/k4KpFx2ZAi — BFM (@BFMTV) October 15, 2026

«Nous avons quitté la réunion parce que nous n’étions pas écoutés; on nous annonce une nouvelle réunion lundi à laquelle nous ne nous rendrons pas», a déclaré à l’issue à des journalistes Marius Mesnil, de l’Union syndicale lycéenne, appelant à la réunion du 17 octobre.

«La mobilisation ne s’arrêtera pas si on n’obtient pas des états généraux pour la refonte de Parcoursup et un plan national de bâti scolaire ‘ni frigo ni fournaise’», a enfin déclaré Nathanaël Combary, président du Renouveau lycéen et militant du parti Renaissance.

La troisième entrevue avec Monsieur le ministre @EdouardGeffray a eu lieu en fin d'après-midi. De premiers engagements ont été obtenus sur la démocratie scolaire, le personnel de l'Éducation nationale et les rythmes scolaires. Ils doivent se transformer en actes concrets au plus vite. La mobilisation lycéenne ne s'arrêtera pas tant que nous n'obtiendrons a minima deux avancées concrètes et urgentes pour les lycéens : • L'ouverture d'états généraux pour une refonte complète de Parcoursup, qui doivent se tenir pendant les vacances de la Toussaint et en toute transparence. • La mise en place d'un plan d'urgence sur le bâti scolaire « ni frigo, ni fournaise » pour cet hiver et l'été 2027 de 1,5 milliards d'euros. Il en va de notre dignité. Nous ne voulons pas seulement être consultés, nous voulons être à la table des décisions. — Nathanaël Combary (@NDAcombary) October 15, 2026

Les organisations espéraient des annonces concrètes sur les problèmes de construction scolaire, Parcoursup et les emplois du temps, qui sont au cœur de leur mécontentement.

Parti d’un établissement de banlieue parisienne le 17 septembre, le mouvement s’est propagé en France, soutenu par des organisations étudiantes et syndicales.

Seule réponse concrète apportée pour le moment par le gouvernement: un plan d’urgence de remplacement des professeurs absents, qui s’est traduit par l’affectation depuis vendredi de 2.000 remplaçants, sur les 3.000 promis, selon le ministère de l’Éducation nationale.

«Sur ces 3.000 personnes, (...) quasiment les deux tiers ont d’ores et déjà été affectés», a précisé jeudi Édouard Geffray.

Il a par ailleurs rapporté que depuis le début de la mobilisation, 165 personnels de l’Éducation nationale ont été blessés.

Le mouvement s’est transformé en «un mouvement de violences urbaines», qui fait «blesser d’ailleurs aux lycéens», a déclaré Sébastien Lecornu.

"Au regard des informations qui nous sont remontées au cours de la matinée, ça ne ressemble plus à un mouvement lycéen. Là on a un mouvement de violences urbaines dont l’intensité de la violence a encore augmenté ces derniers jours", déclare Sébastien Lecornu, Premier ministre https://t.co/qygF2PnmWp — Actu Monde (@PAT_SB79) October 16, 2026