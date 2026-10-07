Colère des lycéens: reprise partielle des cours au lendemain d’une mobilisation massive

Des manifestants se rassemblent lors d'une mobilisation de lycéens s'inscrivant dans un mouvement de protestation national concernant les conditions d'enseignement, à Paris, le 6 octobre 2026. (Photo de Kiran RIDLEY/AFP). AFP or licensors

Selon les chiffres provisoires du ministère de l’Éducation nationale, 86% des établissements ont ouvert leurs portes mercredi matin. Les cours sont en revanche totalement ou partiellement suspendus dans 528 lycées, soit une baisse de 41% par rapport à mardi, journée de mobilisation nationale des lycéens.

#CgtnFDigital France : 256 000 personnes manifestent dans les rues pour réclamer plus de moyens à l'éducation Quelque 256 000 personnes ont manifesté dans la rue à travers la France ce mardi, dont 56 000 à Paris, en solidarité avec les lycéens qui bloquent leurs écoles depuis la mi-septembre pour réclamer plus de moyens à l'éducation, selon un décompte du ministère français de l'Intérieur. Les organisations lycéennes et étudiantes, quant à elles, estiment que les cortèges dans tout le pays ont réuni 450 000 personnes, dont 100 000 dans la capitale. Au niveau national, 488 personnes ont été interpellées ce mardi dans les violences en marge de la mobilisation, selon le ministère français de l'Intérieur. Un total de 891 lycées sur les quelque 3 700 du pays ont été perturbés en raison de la grande journée de mobilisation, a annoncé le ministère français de l'Éducation nationale. Une demi-journée de cours sera banalisée dans chaque lycée à partir de mercredi afin de donner la parole aux lycéens et de favoriser le dialogue au sein des établissements, a indiqué mardi le ministère français de l'Éducation nationale. (Source : Xinhua / Photo : VCG) — CGTN Français (@CGTNFrancais) October 7, 2026

À Paris, plusieurs établissements restent bloqués par des lycéens, comme à Hélène Boucher ou Voltaire où des poubelles bloquent à nouveau l’accès aux portes. L’université Sciences Po Paris est également bloquée par une barricade, selon un étudiant impliqué par l’AFP.

L’Union syndicale lycéenne et l’Union étudiante appellent à de nouveaux cortèges jeudi, pour un «acte 4», à Paris et dans d’autres villes, selon l’Union étudiante.

Blocage des lycées : retour en classe ou poursuite du mouvement pour un "acte 4" ? ➡️ https://t.co/KXj1zSt4pr https://t.co/l0Khyywgzq — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) October 7, 2026

Mardi, entre 266.000 et 450.000 personnes - des lycéens, des étudiants mais aussi des professeurs et des parents d’élèves - se sont manifestés en France, selon les autorités et les organisateurs.

Les manifestations se sont en général déroulées dans le calme sans blessés graves, avec 488 interpellations sur l’ensemble du territoire, selon le ministère de l’Intérieur, sur 6.547 interpellations depuis le début du mouvement.

Le gouvernement, dont les marges budgétaires sont très limitées, reste parallèlement sous pression sur la gestion du maintien de l’ordre, après plusieurs blessures graves de lycéens depuis le début du mouvement.

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez qui défend un usage proportionné de la force a annoncé mercredi la suspension de l’usage des grenades assourdissantes après qu’un manifestant de 15 ans a eu la main arrachée.

🔥 URGENT - Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, annonce suspendre les grenades assourdissantes. https://t.co/mojIqskgMU — Informations Ouvrières (@InfosOuvrieres) October 7, 2026

Il a précisé sur RTL l’ouverture de 18 enquêtes de la police des polices. En tout 215 élèves et 85 personnels de l’Education ont été blessés et près de 800 policiers et gendarmes.

«museler le débat»

Face à l’ampleur de la mobilisation, Emmanuel Macron a fait un point mardi soir avec plusieurs ministres, dont Sébastien Lecornu, Laurent Nuñez et Édouard Geffray, pour tenter de trouver une issue à la crise. Les ministres de l’Intérieur et de l’Éducation doivent être auditionnés mercredi à l’Assemblée.

La stratégie du gouvernement mise sur le dialogue, au sein des établissements, pour tenter d’apaiser la contestation.

Le Premier ministre a annoncé la «banalisation» de demi-journées de classe, sans cours, à partir de mercredi, pour permettre un «temps de démocratie interne», qui doit permettre aux élèves et personnels de faire remonter leurs difficultés, établissement par établissement.

💬 Dès le mercredi 7 octobre, le dialogue s’ouvre dans tous les lycées. Dans le cadre de la reprise progressive des cours, les lycéennes et les lycéens pourront exprimer leurs difficultés, partager leurs attentes et échanger sur leur quotidien. 📚 Les cours sont banalisés pour permettre l’organisation d’une demi-journée de démocratie interne au sein des lycées. Les autres cours ne sont pas suspendus. Chaque proviseur organise ce moment de dialogue selon les réalités de son établissement. 👉Pour connaître les modalités, renseignez-vous auprès de votre lycée. @EdouardGeffray — Ministère Éducation nationale (@education_gouv) October 6, 2026

«C’est encore une tentative de museler le débat, de noyer le poisson et de gagner du temps», a déclaré mercredi matin Ryad Rani, président de l’Union syndicale lycéenne sur franceinfo.

«Il faut pas tomber dans le piège du blabla infini, ce temps démocratique peut paraître une bonne idée, mais on va s’essouffler dans la parole», a abondé un élève devant le lycée Marie-Curie de Strasbourg.

«Je crois que, pour sortir de cette crise, il faudra autre chose que de simples temps de concertation», a lui aussi réagi Nicolas Bonnet, secrétaire national du syndicat et proviseur du lycée professionnel Henri-Brulle de Libourne, sur franceinfo, exigeant que le président de la République reçoive les jeunes, les écoute et leur apporte un certain nombre de réponses.

Les différents syndicats appellent à la poursuite de la mobilisation «après le raz-de-marée du 6 octobre». «Nous soutenons toute la mobilisation des lycéens et lycéennes à ce jour. Et dès demain, nous appelons encore à la mobilisation générale», a appelé Ryad Rani pour l’Union syndicale lycéenne.

Une intersyndicale doit tenir une conférence de presse mercredi matin pour détailler les modalités de cette poursuite annoncée d’un mouvement désormais installé, depuis les premiers blocages en septembre en région parisienne.

Les lycéens dénoncent l’insalubrité de certains bâtiments, des classes et des emplois du temps surchargés, des professeurs non remplacés ou encore les inégalités liées à Parcoursup.

Un autre front s’est ouvert pour l’exécutif, l’enseignement supérieur, dont 40% des établissements étaient perturbés mardi, selon le ministère. Titulaire du portefeuille, Philippe Baptiste doit recevoir mercredi les organisations professionnelles puis étudiantes.

«On ne va rien arrêter», a affirmé Sabrine Kharbach, porte-parole de l’Union étudiante. Sur le campus, la suite s’organisera en assemblée générale: «Certains vont voter la reconduction ou pas des blocages», selon elle.

Colère des lycéens: "On veut un investissement massif et réel", réclame Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante https://t.co/yGavTk5ptp — BFM (@BFMTV) October 6, 2026