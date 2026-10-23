Crise sociale en France: Macron en première ligne avec les lycéens et les forces de l’ordre

Le président français Emmanuel Macron s'adresse à l'assistance alors qu'il préside un conseil de sécurité afin d'examiner les «mesures de sécurité pour les semaines à venir», au palais de l'Élysée, à Paris, le 22 octobre 2026. (Photo de Teresa Suarez/POOL/AFP). AFP or Licensors

Son premier ministre Sébastien Lecornu se rend, lui, à Limoges (centre), particulièrement touché par les violences du 17 octobre avec son hôtel de ville incendié.

À six mois de la présidentielle pour lesquels l’extrême droite est donnée favorite, le chef de l’État présidera en début de matinée un conseil de défense où des «décisions supplémentaires» en matière de sécurité sont attendues, après les couvre-feux et interdictions de manifester prononcées cette semaine.

En milieu d’après-midi, il rencontre les organisations lycéennes à l’Élysée, devançant son Premier ministre qui doit les recevoir lundi.

Mobilisation lycéenne : Emmanuel Macron recevra les organisations vendredi après-midi à l'Élysée ➡️ https://t.co/1zXkQVBQo1 https://t.co/1dTePA1ay5 — LCI (@LCI) October 23, 2026

«Nous lui présentons nos revendications qui sont toujours les mêmes», le bâti scolaire et la refonte de Parcoursup, a réagi auprès de l’AFP Nathanaël Combary, président du Renouveau lycéen et militant du parti présidentiel Renaissance.

Pierre Sourzat, à la tête de l’organisation Les Lycéens, ne cache pas son scepticisme. «Il va nous écouter, il va faire semblant de nous avoir compris et puis après il n’y aura pas de suite».

Le gouvernement a promis de prendre en compte leurs doléances déposées sur une plateforme en ligne qu’il a lancée début octobre.

En parallèle, le chef de l’État continue de mettre l’accent sur la fermeté. Il effectuera un déplacement auprès des forces de l’ordre, a fait savoir l’Élysée, sans plus de précisions.

Jeudi, il a réclamé «la plus grande dureté» contre «les actes de délinquance», accusant les groupes «d’ultragauche» d’avoir cherché à «faire tomber la République» le week-end dernier.

🔴🗣 Mobilisation du 17 octobre : "La justice est au travail et est mobilisée", affirme Emmanuel Macron, après le conseil de sécurité. "C'est la plus grande sévérité qui a été demandée par le Garde des Sceaux aux parquets." "La détermination est complète", ajoute-t-il. #canal16 https://t.co/Aq8U03BAXp — franceinfo (@franceinfo) October 22, 2026

La réponse pénale aux violences «ne connaît pas d’équivalent», a martelé Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux a annoncé qu’un total de 217 personnes avaient été incarcérées parmi les 2.700 placées en garde à vue après les violences et pillages qui ont touché environ 3.000 commerces.

🔴 "Nous sommes à 217 incarcérations" après les violences des 17 et 18 octobre, déclare le ministre de la Justice Gérald Darmanin https://t.co/tzyLL58K4Q — LCI (@LCI) October 22, 2026

Un samedi sous haute surveillance

Samedi, un «acte II» de manifestations est attendu dans toute la France.

Mais seules celles organisées par les syndicats seront autorisées, a prévenu Emmanuel Macron.

À Lyon (centre-est) et Marseille (sud) notamment, les manifestations prévues samedi ont donc été interdites. Certaines de ces interdictions pourraient cependant être suspendues par les tribunaux administratifs en cas de recours.

Dans la capitale, où un seul cortège est autorisé, la Ville a appelé la population «à la plus grande vigilance». Et le préfet de police de Paris a demandé aux commerçants d’utiliser «s’ils le peuvent à la sécurité privée».

Pour cette nouvelle journée, les forces de l’ordre, dépassées le 17 octobre, seront 20% plus nombreuses que la semaine dernière, a affirmé le gouvernement.

Elles seront épaulées par les militaires de la force Sentinelle, des unités d’élite de la police et de la gendarmerie, ainsi que des hélicoptères et des blindés.

Autre point de tension du week-end, le congrès du Rassemblement national (RN, extrême droite) à Orléans (centre-nord) samedi et dimanche.

Le vice-président du parti, Louis Aliot, a dit espérer que la sécurité serait «garantie», alors qu’entre 20.000 et 30.000 militants anti-RN sont attendus samedi, dont le premier secrétaire du Parti socialiste (PS) Olivier Faure et la secrétaire générale du syndicat de gauche CGT Sophie Binet. Près de 3.000 membres des forces de l’ordre seront déployés.

🇫🇷👏 Louis Aliot, vice-président du RN et maire de Perpignan, s'exprime avant le congrès du RN : «S’il y a de la casse à Orléans, ce sont Olivier Faure, Marine Tondelier et tous les autres qui en porteront la responsabilité.» https://t.co/23Ttds79g5 — 🕊️Myriam🕊️Sauvons L’humanité🕊️@CelebritesSM🕊 (@Resistance_SM) October 22, 2026

Le spectre de la dette

Jeudi, à l’issue d’une réunion organisée par le Premier ministre avec les principaux partis politiques autour du maintien de l’ordre, la gauche a de nouveau critiqué l’absence de réponse politique de l’exécutif au sujet des revendications (éducation, salaires, pouvoir d’achat, services publics...).

Mais les marges de manœuvres financières du gouvernement restent limitées, en pleine préparation d’un budget très serré, dans un contexte de finances publiques dans le rouge.

L’image dégradée d’une France en proie aux violences continue d’avoir des conséquences directes sur les marchés financiers: le taux d’emprunt à dix ans poursuit sa course au-delà des 5%, une première depuis 2002, illustrant la crainte des investisseurs sur la capacité de l’État français à rembourser.

L’agence de notation Moody’s pourrait abaisser la note de la France vendredi soir, selon une majorité d’économistes, ce qui pourrait encore renchérir le coût de la dette.