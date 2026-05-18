En plein conflit au Moyen-Orient, le G7 Finances à Paris au chevet de l’économie mondiale

Le ministre français de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Roland Lescure (à gauche), et le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau (à droite), saluent le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, à Paris, le 18 mai 2026. AFP or licensors

«Je pense qu’aujourd’hui, on va montrer que le multilatéralisme, c’est utile et que ça fonctionne», a déclaré lundi matin aux journalistes le ministre français de l’Economie et des Finances Roland Lescure.

À un mois du sommet du G7 à Evian (15-17 juin), qu’elle accueille au titre de la présidence tournante, la France veut maintenir le cap du dialogue alors que les tensions géopolitiques et commerciales s’intensifient et minent les relations internationales, jusqu’à l’allié américain, devenu imprévisible sous Donald Trump.

Ce dernier, qui a de nouveau menacé l’Iran d’anéantissement dimanche, laisse entrevoir une reprise prochaine des frappes et la fin de la fragile trêve en vigueur depuis le 8 avril.

G7 Finances: Roland Lescure veut "aider les secteurs qui en ont le plus besoin" pic.twitter.com/ZVx2BWqmiw — BFM Première (@BFMPremiere) May 18, 2026

«On fait face à des défis majeurs, la guerre au Proche-Orient, évidemment, les déséquilibres multilatéraux qui sont aujourd’hui insoutenables, les enjeux de terres rares, de matériaux critiques, des enjeux d’aide au développement», a détaillé Roland Lescure.

«La manière dont la croissance mondiale, aujourd’hui, se déroule, est clairement insoutenable», a-t-il estimé. «Nous devons (...) nous engager les uns les autres pour faire en sorte qu’on retrouve un modèle de croissance plus soutenable».

Ormuz

En haut des priorités des grands argentiers du G7: les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient et du blocage par l’Iran du détroit d’Ormuz, essentiel au transport d’hydrocarbures et d’engrais dont les cours ont bondi.

En réaction, le Fonds monétaire international (FMI) s’attend à une croissance mondiale plus modeste et une inflation plus élevée en 2026.

«Cette guerre nuit fortement au développement économique. C’est pourquoi tout doit être mis en œuvre pour y mettre un terme définitif, rétablir la stabilité dans la région et garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz», a déclaré dans un communiqué le ministre allemand des Finances Lars Klingbeil.

German Finance Minister Lars Klingbeil said the G7 should discuss how to end the Iran war, warning that the blockade of the Strait of Hormuz is a grave threat to the global economy.



“Our path as Europeans remains clear: We rely on cooperation rather than confrontation,” he said. — Iran International English (@IranIntl_En) May 17, 2026

«Le G7 est le cadre approprié pour discuter de ces enjeux urgents avec les Etats-Unis et les autres pays du G7», a-t-il ajouté.

Une nouvelle libération de stocks stratégiques de pétrole, comme celle décidée en mars, n’est toutefois pas à l’ordre du jour, selon Roland Lescure. Il s’est toutefois montré prêt à «discuter de ça» si nécessaire, «si jamais on arrive à ouvrir le détroit d’Ormuz» et que les navires mettent du temps à circuler de nouveau normalement.

Ces craintes inflationnistes ont engendré ces derniers jours un fort mouvement de vente des bons d’Etat, et donc de hausse des taux d’intérêt des dettes souveraines.

Interrogée à ce sujet en marge de l’ouverture du G7 Finances, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde s’est dite «toujours préoccupée, c’est mon job!»

Vulnérabilités et dépendances

Les ministres tenteront aussi d’aplanir les désaccords sur le commerce international après l’imposition de surtaxes douanières par Washington.

Alors que ces déséquilibres alimentent les tensions commerciales, géopolitiques et financières, et compromettent la croissance mondiale, une reconnaissance commune de la situation serait déjà considérée comme une grande avancée par la présidence française.

Cette réunion du G7, qui rassemble aussi les gouverneurs de banques centrales des pays membres, intervient quelques jours après la visite de Donald Trump à Pékin.

Ce sommet n’a pas donné d’annonces majeures, les deux chefs d’Etat n’ayant pas discuté des droits de douane. Les deux premières puissances économiques mondiales ont conclu une trêve commerciale en octobre.

Parmi les autres sujets mis sur la table, seront abordés «les matériaux critiques, les terres rares», a dit Roland Lescure. «Les terres rares, c’est le chaînon manquant de l’électrification. (...) Si on n’a pas accès aux terres rares de manière indépendante, on va manquer ce chaînon.»

Ces dernières années, les pays producteurs et transformateurs, Chine en tête, ont parfois restreint certaines exportations de ces composants essentiels pour des pans entiers de l’économie mondiale, ou profité de leur situation dominante pour influer sur les prix.

«Il faut qu’on fasse pour les matériaux critiques ce qu’on a fait sur l’énergie dans les années 1970», une cause commune, avait déclaré M. Lescure à la presse la semaine dernière.

Le ministre allemand met aussi l’accent sur la guerre en Ukraine: «Nous ne perdons pas de vue la brutale guerre d’agression de la Russie même si le monde a les yeux tournés vers le Moyen-Orient: le peuple d’Ukraine peut compter sur notre soutien» dans le financement de sa défense.