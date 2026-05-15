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Trump-Xi: Ormuz, Iran, Boeing et Taïwan au menu d’un sommet sous haute tension

Le président chinois Xi Jinping marche aux côtés du président américain Donald Trump dans le jardin Zhongnanhai à Pékin le 15 mai 2026. AFP or licensors

Donald Trump a assuré vendredi avoir décroché des accords commerciaux «fantastiques» et une offre d’aide chinoise pour débloquer le détroit d’Ormuz, lors d’un sommet avec son homologue Xi Jinping destiné à contenir les tensions bilatérales et internationales.

Par Le360 (avec AFP)
Le 15/05/2026 à 06h59

«Nous avons conclu des accords commerciaux fantastiques, excellents pour nos deux pays», a déclaré Trump, sans plus de précision, à l’occasion d’une nouvelle rencontre avec Xi à Zhongnanhai, le complexe abritant les hauts dirigeants chinois, près de la Cité interdite.

À ses côtés, Xi a salué l’établissement, entre les deux puissances rivales, d’une nouvelle relation de «stabilité stratégique constructive», rendue publique par les Chinois la veille, au premier jour du sommet.

«C’est une visite historique, qui fera date», a dit Xi.

Après un déjeuner de travail avec Xi, M. Trump devait reprendre l’avion en début d’après-midi, au terme de deux jours de visite d’État placés, malgré le faste et les amabilités, sous le signe des tensions globales et bilatérales.

Donald Trump repartira avec des paroles encourageantes de Xi Jinping sur la crise dans laquelle il est engagé au Moyen-Orient, a-t-il dit dans un entretien accordé à la chaîne Fox News.

Xi lui a déclaré «avec force» que la Chine ne fournirait pas de matériel militaire à l’Iran, a-t-il indiqué. Quant au détroit d’Ormuz, «il a dit: “Si je peux être d’une quelconque aide, je serai ravi d’aider”», a assuré Trump.

Pékin a réclamé vendredi un cessez-le-feu complet au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d’Ormuz «dès que possible», dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères en marge du sommet. Le ministère a répété que le conflit «n’aurait jamais dû se produire» et que la Chine continuerait à jouer un «rôle constructif» dans les efforts de paix.

Trump a aussi rapporté la promesse d’achat, faite par son hôte selon lui, de 200 «gros» Boeing. C’est considérable, mais inférieur à la commande de 500 avions monocouloirs 737 MAX et d’une centaine de gros-porteurs, 787 Dreamliner et 777, évoquée par la presse depuis des mois.

Il a assuré que la Chine voulait acheter du pétrole et des produits agricoles américains, sans donner de chiffres.

La Chine est un partenaire stratégique et économique primordial pour l’Iran, qui lui destine la grande majorité de ses exportations de pétrole. Elle est directement touchée par la quasi-fermeture, sous l’effet des blocus iranien et américain, du détroit d’Ormuz, par lequel transite une grande part de ses acquisitions d’hydrocarbures, en provenance d’Iran mais aussi d’autres pays du Golfe.

L’Iran a annoncé jeudi, en plein sommet pékinois, que ses forces avaient autorisé le passage de plusieurs navires chinois.

Washington voudrait voir Pékin user de son influence sur Téhéran pour contribuer à une sortie de crise dans le Golfe. Tout en s’employant diplomatiquement, Pékin a observé jusqu’à présent une grande retenue.

«Nation en déclin»

La situation au Moyen-Orient est l’un des sujets de crispation que le sommet est destiné à atténuer, sinon à dissiper. Ils abondent: Iran, Taïwan, relations commerciales, restrictions d’accès aux terres rares et aux semi-conducteurs, intelligence artificielle et propriété intellectuelle.

Lire aussi : Trump entend presser Xi «d’ouvrir» la Chine au business américain

Les désaccords se sont manifestés ouvertement jeudi, avec une mise en garde vigoureuse du président chinois quant au risque de «conflit» entre la Chine et les États-Unis au sujet de Taïwan.

Les propos de Xi ont dominé le premier jour de la visite.

Trump n’a pas évoqué Taïwan sur Fox News, ni en public aux côtés de Xi.

La politique des États-Unis sur Taïwan «reste inchangée à ce jour», a déclaré le secrétaire d’État Marco Rubio à NBC News. Les États-Unis répondent systématiquement à la Chine que «tout ce qui imposerait ou forcerait un changement par rapport à la situation actuelle serait problématique», a-t-il dit.

La compétition sino-américaine, stratégique, commerciale et technologique, est désormais totale.

Depuis le retour de Trump à la Maison Blanche, la Chine et les États-Unis se sont livré une âpre guerre commerciale aux répercussions planétaires, à coups de droits de douane exorbitants et de restrictions multiples.

Trump et Xi ont conclu une trêve en octobre. Mais ce cessez-le-feu commercial reste exposé à l’instauration de nouvelles surtaxes américaines envisagées par Trump.

Actuellement, l’économie mondiale et la Chine ressentent les effets de la guerre menée par Trump avec Israël contre l’Iran.

«Nous devons être des partenaires, pas des rivaux», a dit Xi à Trump jeudi.

Le président chinois a promis d’ouvrir la Chine «toujours plus grand» aux entreprises étrangères.

Pékin a réaffirmé lors du sommet son souhait de certitude et de prévisibilité dans un monde en proie aux turbulences. Xi et Trump se sont entendus pour désigner désormais les rapports sino-américains comme une «relation de stabilité stratégique constructive», selon la diplomatie chinoise.

Les obstacles à l’accès au marché chinois sont l’un des grands griefs des États-Unis, comme d’autres pays développés, à l’encontre de Pékin.

Donald Trump a emmené avec lui une importante délégation de grands patrons. La Maison Blanche espère repartir avec un certain nombre d’accords, par exemple dans le domaine de l’agriculture, ou de promesses d’investissements chinois aux États-Unis.

Par Le360 (avec AFP)
Le 15/05/2026 à 06h59
#Donald Trump#États-Unis#Xi Jinping#Chine#Chine-Etats-Unis#Relations économiques

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