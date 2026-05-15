Trump-Xi: Ormuz, Iran, Boeing et Taïwan au menu d’un sommet sous haute tension

Le président chinois Xi Jinping marche aux côtés du président américain Donald Trump dans le jardin Zhongnanhai à Pékin le 15 mai 2026. AFP or licensors

«Nous avons conclu des accords commerciaux fantastiques, excellents pour nos deux pays», a déclaré Trump, sans plus de précision, à l’occasion d’une nouvelle rencontre avec Xi à Zhongnanhai, le complexe abritant les hauts dirigeants chinois, près de la Cité interdite.

À ses côtés, Xi a salué l’établissement, entre les deux puissances rivales, d’une nouvelle relation de «stabilité stratégique constructive», rendue publique par les Chinois la veille, au premier jour du sommet.

«C’est une visite historique, qui fera date», a dit Xi.

Après un déjeuner de travail avec Xi, M. Trump devait reprendre l’avion en début d’après-midi, au terme de deux jours de visite d’État placés, malgré le faste et les amabilités, sous le signe des tensions globales et bilatérales.

Donald Trump repartira avec des paroles encourageantes de Xi Jinping sur la crise dans laquelle il est engagé au Moyen-Orient, a-t-il dit dans un entretien accordé à la chaîne Fox News.

“President Xi is very happy that the Strait of Hormuz is open and/or rapidly opening. Our meeting in China will be a special one and, potentially, Historic. I look forward to being with President Xi — Much will be accomplished!” - President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/wQkYuttGfV — The White House (@WhiteHouse) April 18, 2026

Xi lui a déclaré «avec force» que la Chine ne fournirait pas de matériel militaire à l’Iran, a-t-il indiqué. Quant au détroit d’Ormuz, «il a dit: “Si je peux être d’une quelconque aide, je serai ravi d’aider”», a assuré Trump.

Pékin a réclamé vendredi un cessez-le-feu complet au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d’Ormuz «dès que possible», dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères en marge du sommet. Le ministère a répété que le conflit «n’aurait jamais dû se produire» et que la Chine continuerait à jouer un «rôle constructif» dans les efforts de paix.

In a meeting closely watched by the world, Chinese President Xi Jinping and U.S. President Donald Trump on Thursday agreed on a new vision of building a constructive bilateral relationship of strategic stability.

The new vision will provide strategic guidance for China-U.S.… pic.twitter.com/gIMfL3h0v2 — China Xinhua News (@XHNews) May 14, 2026

Trump a aussi rapporté la promesse d’achat, faite par son hôte selon lui, de 200 «gros» Boeing. C’est considérable, mais inférieur à la commande de 500 avions monocouloirs 737 MAX et d’une centaine de gros-porteurs, 787 Dreamliner et 777, évoquée par la presse depuis des mois.

Il a assuré que la Chine voulait acheter du pétrole et des produits agricoles américains, sans donner de chiffres.

.@POTUS on discussions regarding Iran with President Xi: "He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today... he said that strongly." pic.twitter.com/VFsupAcZgK — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 14, 2026

La Chine est un partenaire stratégique et économique primordial pour l’Iran, qui lui destine la grande majorité de ses exportations de pétrole. Elle est directement touchée par la quasi-fermeture, sous l’effet des blocus iranien et américain, du détroit d’Ormuz, par lequel transite une grande part de ses acquisitions d’hydrocarbures, en provenance d’Iran mais aussi d’autres pays du Golfe.

L’Iran a annoncé jeudi, en plein sommet pékinois, que ses forces avaient autorisé le passage de plusieurs navires chinois.

Washington voudrait voir Pékin user de son influence sur Téhéran pour contribuer à une sortie de crise dans le Golfe. Tout en s’employant diplomatiquement, Pékin a observé jusqu’à présent une grande retenue.

«Nation en déclin»

La situation au Moyen-Orient est l’un des sujets de crispation que le sommet est destiné à atténuer, sinon à dissiper. Ils abondent: Iran, Taïwan, relations commerciales, restrictions d’accès aux terres rares et aux semi-conducteurs, intelligence artificielle et propriété intellectuelle.

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Les désaccords se sont manifestés ouvertement jeudi, avec une mise en garde vigoureuse du président chinois quant au risque de «conflit» entre la Chine et les États-Unis au sujet de Taïwan.

Les propos de Xi ont dominé le premier jour de la visite.

Trump n’a pas évoqué Taïwan sur Fox News, ni en public aux côtés de Xi.

La politique des États-Unis sur Taïwan «reste inchangée à ce jour», a déclaré le secrétaire d’État Marco Rubio à NBC News. Les États-Unis répondent systématiquement à la Chine que «tout ce qui imposerait ou forcerait un changement par rapport à la situation actuelle serait problématique», a-t-il dit.

La compétition sino-américaine, stratégique, commerciale et technologique, est désormais totale.

SECRETARY RUBIO: The U.S. policy on the issue of Taiwan is unchanged as of today. China always raises it on their side and we always make clear our position and move on to other topics. pic.twitter.com/bQXQZd6SIJ — Department of State (@StateDept) May 14, 2026

Depuis le retour de Trump à la Maison Blanche, la Chine et les États-Unis se sont livré une âpre guerre commerciale aux répercussions planétaires, à coups de droits de douane exorbitants et de restrictions multiples.

Trump et Xi ont conclu une trêve en octobre. Mais ce cessez-le-feu commercial reste exposé à l’instauration de nouvelles surtaxes américaines envisagées par Trump.

Actuellement, l’économie mondiale et la Chine ressentent les effets de la guerre menée par Trump avec Israël contre l’Iran.

«Nous devons être des partenaires, pas des rivaux», a dit Xi à Trump jeudi.

Le président chinois a promis d’ouvrir la Chine «toujours plus grand» aux entreprises étrangères.

CEOs including Elon Musk, Jensen Huang and Tim Cook attend a state banquet for President Donald Trump and China's President Xi Jinping at the Great Hall of the People in Beijing https://t.co/u5Qo9svCuD pic.twitter.com/gjsiDcq6Tj — Bloomberg (@business) May 14, 2026

Pékin a réaffirmé lors du sommet son souhait de certitude et de prévisibilité dans un monde en proie aux turbulences. Xi et Trump se sont entendus pour désigner désormais les rapports sino-américains comme une «relation de stabilité stratégique constructive», selon la diplomatie chinoise.

Les obstacles à l’accès au marché chinois sont l’un des grands griefs des États-Unis, comme d’autres pays développés, à l’encontre de Pékin.

Donald Trump a emmené avec lui une importante délégation de grands patrons. La Maison Blanche espère repartir avec un certain nombre d’accords, par exemple dans le domaine de l’agriculture, ou de promesses d’investissements chinois aux États-Unis.