Chine: championne des énergies renouvelables, mais grosse consommatrice de charbon

Panneaux solaires de la centrale photovoltaïque de Dalat Banner, également connue sous le nom de Junma ou «Beau Cheval», dans le désert de Kubuqi, près d'Ordos, en Mongolie-Intérieure, au nord de la Chine, le 10 août 2025.

La Chine est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre et sa politique environnementale déterminera en grande partie si la planète évitera – ou non – les pires conséquences du changement climatique.

D’un côté, le tableau semble encourageant: la Chine se couvre d’immenses champs de panneaux solaires, a ajouté plus de capacités dans les renouvelables que la totalité de celles des États-Unis l’an dernier, et Xi Jinping a pris en septembre les premiers engagements de réduction d’émissions.

De l’autre, le géant asiatique a augmenté ses capacités dans le charbon au premier semestre 2025.

Le pays a représenté à lui seul 93% des nouvelles constructions de centrales à charbon dans le monde en 2024, selon le Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur (CREA), basé en Finlande.

L’une des raisons? La stratégie chinoise du «construire avant de démanteler», explique Muyi Yang, analyste du groupe de réflexion Ember.

Production d’électricité bas-carbone en Chine en 2024 :

🔸Hydro : 1 350 TWh

🔸Eolien : 987 TWh

🔸Solaire : 831 TWh

🔸Nucléaire : 428 TWh



Les productions éoliennes + solaires ont été … 4,25 fois celle électronucléaire.



Le charbon est le 1er moyen couvrant 58% des besoins.

En clair: le maintien du système existant tant que les renouvelables ne sont pas pleinement opérationnels.

«C’est comme un enfant qui apprend à marcher», métaphorise Muyi Yang. «Il y aura des chutes, comme des coupures d’électricité et des hausses de prix. Et si vous n’y prenez pas garde, vous risquez de perdre l’adhésion de la population.»

«Bureaucratique»

Les autorités restent marquées par les pénuries d’électricité de 2021 et 2022, liées notamment aux prix, à la demande et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Elles préfèrent ainsi assurer leurs arrières en ajoutant des capacités dans le charbon.

«C’est le réflexe bureaucratique de base: s’assurer qu’on ne vous reproche rien», affirme Lauri Myllyvirta, cofondateur du CREA.

Il s’agit également pour les autorités de couvrir les besoins économiques, souligne David Fishman, analyste du cabinet Lantau Group.

La demande d’électricité en Chine croît généralement plus vite que le rythme – pourtant rapide – d’installation des renouvelables.

Au premier semestre 2025, les capacités supplémentaires dans les renouvelables ont correspondu à la totalité de la hausse de la demande. Mais cela s’expliquait aussi par une demande plus faible. Et beaucoup d’entreprises estiment encore rentable de miser sur le charbon.

La Chine construit autant de centrales nucléaires pour répondre à sa demande électrique explosive (31 % de la production mondiale), décarboner son mix dominé par le charbon, et fournir une énergie stable et pilotable qui complète les EnR intermittentes comme le solaire et…

Les contraintes en matière de transport favorisent en outre le combustible fossile.

Les grandes installations sont généralement situées dans des régions peu peuplées, loin des grandes métropoles.

Acheminer cette énergie à des milliers de kilomètres accroît les coûts et incite les décideurs «à développer localement des capacités» qui sont souvent des centrales au charbon, explique M. Fishman.

«La Chine travaille à améliorer ses infrastructures physiques et commerciales pour faciliter les échanges d’électricité sur de longues distances, mais est encore loin du compte», ajoute-t-il.

Moteur économique

D’autres incertitudes planent sur la transition énergétique en Chine.

D’abord la fin des tarifs d’achat, qui garantissaient une rétribution minimale pour l’électricité générée par les renouvelables.

L'électricité, cela se produit avec du charbon (Chine 2 Milliards de tonnes , Inde 800, 900 millions de tonnes , USA 700 millions de tonnes..etc ...la vidéo de Kempf est intéressante , je suis moins alarmiste que lui , je crois que le nucléaire est plus inefficace que dangereux

Ces renouvelables seront désormais soumis aux lois du marché, mais «la demande d’électricité verte est insuffisante pour assurer un rythme élevé d’expansion des capacités», note David Fishman.

Le gouvernement dispose toutefois de leviers, comme l’obligation faite aux entreprises d’utiliser une part minimale de renouvelable dans leur mix électrique.

Pékin vise au moins 3.600 gigawatts de capacité dans l’éolien et le solaire d’ici 2035. Mais cette ambition ne suffira pas à couvrir la demande supplémentaire.

L’ajout de centrales au charbon ne signifie pas nécessairement davantage d’émissions: le parc chinois ne fonctionne actuellement qu’à environ 50% de sa capacité.

Le charbon représente encore environ la moitié de la production d'électricité en Chine (contre les trois quarts en 2016)

Et le secteur des «énergies propres» (solaire, éolien, nucléaire, hydroélectricité, voitures électriques) constitue désormais un moteur économique majeur. Selon le CREA, il a contribué à 10% du PIB chinois l’an dernier, un record.

«Ce secteur est devenu totalement indispensable pour atteindre les objectifs économiques», souligne Lauri Myllyvirta.

«C’est la principale raison pour laquelle, malgré ces défis, je reste prudemment optimiste.»