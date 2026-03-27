L’OMC au bord de la rupture sous la pression des États-Unis, la Chine contre-attaque

14ème Conférence ministérielle de l'OMC (CM14) à Yaoundé, au Cameroun. Un rendez-vous réunissant les ministres du Commerce de 166 pays membres pour redéfinir les règles du commerce internationale. (PHOTO: OMC)

«Les mesures de politique commerciale des États-Unis constituent une réponse corrective à un système commercial, incarné par l’OMC, qui a cautionné et contribué à des déséquilibres graves et persistants», a soutenu le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer.

Les membres de l’organisation se réunissent au Cameroun jusqu’à dimanche pour tenter de relancer une institution fragilisée par les tensions géopolitiques, les blocages des négociations et la montée du protectionnisme, alors que la guerre au Moyen-Orient fait peser une lourde menace sur les échanges mondiaux.

«Le système du commerce mondial connaît ses pires perturbations depuis 80 ans», a déclaré d’emblée la directrice générale de l’OMC, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, qui pointe également du doigt «l’unilatéralisme auquel nous assistons».

L’OMC, qui peine à conclure des accords en raison de la règle du consensus, doit se réformer sur plusieurs volets pour sortir d’une crise profonde remettant en cause son rôle central dans la régulation du commerce international.

"L'ordre international que nous connaissions a été irrévocablement transformé": la cheffe de l'OMC affirme que "le système du commerce mondial connaît ses pires perturbations depuis 80 ans"https://t.co/sDc92xivAG — BFM Business (@bfmbusiness) March 26, 2026

«La réforme doit aboutir à une OMC (...) capable de répondre aux défis d’aujourd’hui et de restaurer la confiance dans le système commercial multilatéral», a plaidé le ministre camerounais du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana.

Plusieurs pays africains, dont le Gabon, la République démocratique du Congo et le Sénégal, ont insisté sur l’importance de maintenir le «traitement spécial et différencié» qui octroie plus de souplesse aux pays en développement.

Lire aussi : «La croissance du commerce international entraine une augmentation des litiges»: ces 11 pays africains qui ont le plus recours à l’arbitrage international

«Échec des institutions multilatérales»

Les pays divergent sur les objectifs de la réforme.

Si le représentant américain au Commerce a souligné «l’échec des institutions multilatérales et des négociations à instaurer l’équité en matière d’accès au marché et des règles du jeu équitables», le ministre du Commerce chinois, Wang Wentao, est lui venu au secours de l’institution.

Le @USTradeRep Jamieson Greer participe à la 14e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce @OMC_fr à Yaoundé, au Cameroun 🇨🇲 :



« Les mesures de politique commerciale des États-Unis constituent une réponse corrective à un système commercial, incarné par… pic.twitter.com/jQqSgtkqNU — USA en Français (@USAenFrancais) March 26, 2026

Il a appelé les pays à «s’unir et garder le cap pour soutenir fermement le système commercial multilatéral fondé sur des règles», ainsi qu’à «s’opposer conjointement aux actes d’unilatéralisme et de protectionnisme».

«L’Union européenne est attachée à un système commercial multilatéral ouvert, équitable et fondé sur des règles, avec une OMC modernisée en son coeur», ont également soutenu les ministres du Commerce de l’Union européenne, dans une déclaration adoptée en marge de cette 14e conférence ministérielle.

The EU is committed to an open, fair and rules-based multilateral trading system with a modernised @wto at its core.



At #WTOMC14, one of the EU's key priorities is WTO reform centred on:



🔸predictability

🔸fairness

🔸flexibility



🔗EU and the WTO: https://t.co/hyF6ui2tL1#FAC pic.twitter.com/n6zEc98pVz — EU Council (@EUCouncil) March 26, 2026

Côté américain, l’une des principales demandes est la révision du principe fondamental de l’OMC dit de «la nation la plus favorisée» (MFN), qui garantit qu’un pays offre un traitement égal à tous ses partenaires commerciaux. Ce système entre en contradiction avec la politique commerciale américaine de Donald Trump.

Pour l’instant, seule l’UE a indiqué ne pas être opposée à une réflexion à ce sujet, tandis que les pays en développement appellent haut et fort à maintenir ce principe.

«Feuille de route»

Les États-Unis, la Chine et l’UE sont en revanche d’accord sur la nécessité d’envisager un cadre de règles dans lequel les pays intéressés peuvent aller de l’avant lorsqu’ils souhaitent s’engager dans une coopération économique plus étroite, y compris par le biais d’accords plurilatéraux. Ce qui ne plaît pas à l’Inde.

Au Cameroun, une conférence ministérielle de l’OMC en pleine tempête pour le commerce mondial

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«L’incorporation des résultats plurilatéraux dans le cadre de l’OMC devrait se faire sur la base du consensus et ne pas porter atteinte aux droits existants des non-parties ni leur imposer des obligations supplémentaires», a ainsi déclaré jeudi le ministre du Commerce et de l’Industrie indien, Piyush Goyal.

Aucun accord significatif n’est attendu à Yaoundé, mais l’OMC espère que ses membres vont réussir à adopter une feuille de route sur la réforme, avec pour objectif d’aboutir à un résultat plus concret lors de la prochaine ministérielle.

Plusieurs membres souhaitent modifier les procédures de décision de l’organisation, qui suit le principe du consensus, mais aussi revoir les règles relatives aux pays en développement et celles concernant l’égalité des conditions de concurrence, et remettre en état de marche le mécanisme de règlement des litiges commerciaux.