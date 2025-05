Marrakech abrite la réunion de l’Équipe spéciale sur les statistiques du commerce international du 6 au 9 mai

Le Maroc abrite la réunion de l’Équipe spéciale sur les statistiques du commerce international. Cette rencontre de haut niveau est organisée du 6 au 9 mai 2025 à Marrakech par l’Office des changes, en collaboration avec le département des statistiques des Nations unies (UNSD).

Réunissant plusieurs hauts responsables et experts, issus de plus de 30 pays, autour des enjeux liés à l’actualisation des méthodes d’élaboration des statistiques des échanges extérieurs, cet événement s’inscrit dans le cadre de la dynamique mondiale de renforcement de la fiabilité, de l’exhaustivité et de la comparabilité des statistiques du commerce international, indiquent les organisateurs.

Les travaux de cette rencontre portent principalement sur la finalisation des nouveaux manuels méthodologiques élaborés par l’Équipe spéciale (Task Team on International Trade Statistics- TT-ITS), sur la base des travaux techniques et de consultations internationales menés depuis 2021. L’adoption des manuels est prévue à l’issue de cette rencontre.

La séance d’ouverture de cet événement, le mardi 6 mai, à laquelle ont pris part plusieurs institutions marocaines et organisations internationales, a été présidée par Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances.

Dans son allocution d’ouverture, celle-ci a souligné l’importance cruciale des statistiques du commerce extérieur dans un monde en mutation rapide. «Dans un monde où les chaînes de valeur se redéfinissent, les politiques commerciales doivent être plus résilientes et inclusives. Les données deviennent ainsi des outils incontournables pour anticiper, comprendre et agir», a-t-elle relevé.

La ministre a ainsi noté que ces données sont d’un grand appui aux gouvernements pour la mise en place de mesures de politique commerciale et de négociations bilatérales et multilatérales. Elles sont aussi d’une importance capitale pour les entreprises qui se lancent à l’international dans le cadre de recherche de débouchés, de quête de sources d’approvisionnement au moindre coût et d’identification des partenaires potentiels.

Nadia Fettah Alaoui a également souligné que le Maroc s’est engagé depuis plusieurs années dans une dynamique de transformation économique profonde et de développement et de fiabilisation de son système statistique, en particulier dans le domaine du commerce extérieur.

Elle a mis en exergue la qualité du partenariat existant entre le Maroc et les instances de l’ONU dans plusieurs domaines, notamment celui du commerce international. Elle a rappelé à cet égard que le Maroc a été élu, en mars 2022, à l’unanimité des États membres à la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) pour un mandat de six ans (2022-2027).

L’Office des changes engagé dans la digitalisation

De son côté, le directeur de l’Office des changes, Driss Benchikh, a affirmé que les statistiques produites et publiées par cette institution s’inscrivent dans le respect des principes fondamentaux d’établissement des statistiques, notamment en matière de qualité, de transparence, de comparabilité et d’indépendance.

«L’Office des changes poursuit la digitalisation intégrale de ses processus métiers, instaure une gouvernance rigoureuse de la donnée et renforce la sécurité de ses systèmes d’information en s’alignant sur les normes internationales les plus exigeantes», a-t-il relevé.

Mettant l’accent sur l’importance accordée à la consolidation d’un système statistique fiable, harmonisé et pleinement en phase avec les exigences du contexte économique mondial actuel, il a souligné que cette institution marocaine accorde aussi une importance capitale à la coopération internationale d’autant plus que l’Office entretient des relations de partenariat étroites avec les principales organisations internationales, dont les Nations unies, le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et Eurostat.

Le Maroc affirme son positionnement international

L’Office participe activement aux groupes d’experts, aux séminaires de formation et aux missions d’assistance technique, a-t-il expliqué, relevant que cette ouverture à l’international a permis au Maroc d’intégrer les programmes européens de MEDSTAT, de contribuer aux travaux de l’OCDE pour l’intégration dans les bases de données «TiVa» et l’amélioration des statistiques des Investissements directs étrangers (IDE), ainsi que de s’impliquer dans le Programme statistique panafricain sous l’égide de l’Union Africaine.

«Le choix du Maroc en tant que co-président de l’Équipe spéciale sur les statistiques du commerce des Nations unies (TT-ITS) est l’aboutissement d’un processus de coopération et de partenariat plus ancien, serein et durable profitant à toutes les parties», a-t-il affirmé.

Grâce à cette coopération riche et structurée, l’Office des changes affirme son positionnement international et son rôle de producteur national unique des statistiques du commerce extérieur et des comptes extérieurs du Maroc, tout en consolidant les capacités nationales pour produire des données fiables, transparentes et conformes aux standards internationaux les plus exigeants, a-t-il expliqué.