Une collaboration entre l’Office des changes et la Banque centrale de Mauritanie axée sur la supervision des opérations de change

Dans le cadre de ses efforts continus visant à promouvoir l’échange et le partage d’expériences à l’échelle internationale, l’Office des changes du Maroc ouvre ses portes à une délégation de la Banque centrale de Mauritanie (BCM). Cette visite de travail, qui se déroule du 22 au 29 avril 2024, sera marquée par un échange constructif entre les représentants des deux institutions, dans le but d’explorer et de bénéficier de l’expertise marocaine en matière de supervision des opérations de change.

L’objectif principal de cette rencontre est d’accompagner les experts de la BCM dans la mise en place d’un dispositif efficace de suivi des opérations de change. Dans cette optique, plusieurs thématiques sont inscrites au programme de la visite, notamment le cadre de réglementation et de supervision des opérations de change, les opérations manuelles, les régimes particuliers, ainsi que la démarche pour la conception et la mise en place d’un recueil de textes réglementaires.

Le choix par la Banque centrale de Mauritanie de l’Office des changes du Royaume pour apporter son appui et son expertise témoigne de la confiance et de la crédibilité dont jouit l’institution marocaine dans le domaine du contrôle des opérations de change.

Cette collaboration reflète également l’engagement de l’Office des changes envers le renforcement du partenariat solidaire avec l’Afrique, en favorisant une coopération basée sur l’échange, le partage et le transfert des bonnes pratiques.