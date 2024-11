Réunion d’information et de concertation entre l’Office des Changes et le GPBM

Le siège de l'Office de changes, à Rabat.

Cette réunion a eu pour objectif de présenter aux membres du GPBM les axes stratégiques du Plan d’Actions 2025-2029 de l’Office des changes.

Les discussions ont également porté sur l’aspect opérationnel de l’Opération de régularisation spontanée 2024, ainsi que sur le dispositif d’échange et d’information mis en place par l’Office des changes pour en assurer le succès.

Cet échange interactif témoigne de l’engagement de l’Office des changes à promouvoir une approche de collaboration et de partage d’informations avec ses partenaires, visant à consolider les relations institutionnelles et à renforcer l’efficacité des initiatives stratégiques.