Économie: les marchés asiatiques en berne, plombés par le conflit Iran-Israël

🇨🇳🇭🇰📉HONG KONG TECH STOCKS DECLINE: JD. COM, KUAISHOU DROP OVER 3%, BILIBILI DOWN 2.5%, MEITUAN AND TENCENT OVER 2%.

POP MART DOWN OVER 5% WITH TURNOVER EXCEEDING HK$3 BILLION.

CHINEXT INDEX AND SHENZHEN COMPONENT INDEX DOWN OVER 1%, SHANGHAI COMPOSITE INDEX DOWN 0.83%#CHINA… pic.twitter.com/SU9jggnpJJ