Stokvis: une nette appréciation du titre en bourse

Le titre Stokvis s’est bien comporté en bourse, affichant une nette appréciation, portée par une série de facteurs structurels et stratégiques. Présente dans les secteurs des mines, du BTP, de la logistique et de l’industrie, l’entreprise a mené à bien sa restructuration financière, qui lui a permis de consolider sa situation bilancielle et renouer avec les bénéfices, indique-t-on.

Cette restructuration lui a permis de capter les retombées positives des grands chantiers liés à la Coupe du monde, des projets d’infrastructure du Royaume ainsi que de la dynamique d’investissement portée par les opérateurs miniers.

Stokvis