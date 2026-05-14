Au sommet des grandes puissances, Xi prévient Trump du risque de «conflit» sur Taïwan

Le président chinois Xi Jinping (à droite) et le président américain Donald Trump visitent le Temple du Ciel à Pékin le 14 mai 2026. AFP or licensors

Sur un mode plus conciliant, M. Xi a promis aux premières heures de ce sommet aux enjeux globaux d’ouvrir davantage son pays aux entreprises étrangères, y compris américaines.

En dehors de propos faisant assaut de cordialité devant les caméras au début des entretiens, M. Trump est resté discret à l’entame du séjour sur fond de désaccords multiples et de tensions globales généralisées. Il a promis un «avenir fabuleux» aux relations entre Etats-Unis et Chine.

Les propos de M. Xi sur Taïwan rapportés par la télévision d’Etat alors que les discussions avec M. Trump étaient toujours en cours ont détonné.

«La question de Taïwan est la plus importante dans les relations sino-américaines. Si elle est bien traitée, les relations entre les deux pays (Chine et Etats-Unis) pourront rester globalement stables. Si elle est mal traitée, les deux pays se heurteront, voire entreront en conflit», a déclaré M. Xi, employant un mot en mandarin ne signifiant pas nécessairement conflit militaire.

The Taiwan issue is the most important in Sino-American relations. If it is handled well, relations between the two countries (China and the United States) can remain generally stable. If it is handled poorly, the two countries will clash, or even come into conflict.

La Chine considère Taïwan comme l’une de ses provinces, qu’elle n’a pas réussi à unifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle plaide pour une solution pacifique mais se réserve la possibilité de recourir à la force.

Tapis rouge

La politique américaine sur Taïwan repose sur un soutien militaire robuste à l’île, sans reconnaissance à part entière ni soutien ouvert aux velléités d’indépendance.

«La partie américaine a réaffirmé à plusieurs reprises son soutien clair et ferme à Taïwan», a réagi la porte-parole du gouvernement taïwanais, Michelle Lee.

La question de Taïwan est l’un des sujets de crispation qui abondent à l’ouverture du sommet: relations commerciales, guerre avec l’Iran, accès aux terres rares et aux semi-conducteurs, intelligence artificielle... autant de querelles aux prolongements internationaux.

Au-delà du caractère exceptionnel de la visite, la première d’un président américain depuis celle que M. Trump avait lui-même effectuée en 2017, le sommet est largement présenté comme l’occasion pour les deux parties de maintenir une certaine stabilité entre les deux premières puissances économiques mondiales et de ne pas envenimer les crises existantes.

M. Xi a déroulé le tapis rouge à Donald Trump à son arrivée au monumental Palais du Peuple, haut lieu du pouvoir jouxtant au coeur de la capitale l’immense place Tiananmen pavoisée aux couleurs chinoises et américaines.

Après avoir passé en revue une garde militaire au son d’une salve de canons, puis salué une foule d’enfants portant des fleurs et agitant les drapeaux des deux pays en scandant «bienvenue, bienvenue, chaleureuse bienvenue!», MM. Xi et Trump sont rapidement entrés dans le dur des sujets qui fâchent.

«Stabilité»

Avant que les portes ne se referment sur les journalistes pour deux heures et quart d’entretiens, M. Trump, qui croit fort dans les relations personnelles entre puissants et affirme sa proximité avec M. Xi, a proclamé son «honneur d’être à (ses) côtés» et «l’honneur d’être (son) ami».

«Les relations entre la Chine et les Etats-Unis vont être meilleures que jamais», a-t-il dit. «Nous allons avoir ensemble un avenir fabuleux», a-t-il renchéri.

The beginning of history. 🇺🇸🇨🇳



📸 President Trump arrives in Beijing, China to kick off a landmark state visit. pic.twitter.com/1duQ3sqNaM — The White House (@WhiteHouse) May 13, 2026

M. Trump n’a évoqué spécifiquement aucune des querelles du moment, se concentrant sur les affaires qu’il espère voir réaliser par les nombreux chefs d’entreprise qui l’ont accompagné.

En haut de la liste de voeux de Washington figurent des accords dans le domaine de l’agriculture par exemple et peut-être la confirmation d’une commande massive d’avions auprès de Boeing.

M. Trump espère aussi en la promesse d’investissements chinois aux Etats-Unis.

«La porte de l’ouverture de la Chine continuera de s’ouvrir toujours plus grand», a dit le président chinois aux patrons américains, selon un média d’Etat, répondant à un appel en ce sens de M. Trump cette semaine.

Pékin a insisté à l’approche du sommet sur sa quête de «stabilité». MM. Xi et Trump se sont entendus pour désigner désormais les rapports sino-américains comme une «relation de stabilité statégique constructive», ont dit les Affaires étrangères chinoises.

Les deux superpuissances se sont livré en 2025 une farouche guerre commerciale aux répercussions planétaires, à coups de droits de douane exorbitants et de restrictions multiples, dès après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

«Pas des rivaux»

MM. Xi et Trump ont conclu en octobre une trêve dont les suites devraient figurer parmi les sujets de discussion du sommet. Le sommet a été précédé de consultations commerciales en Corée du Sud. Elles ont eu des «résultats généralement équilibrés et positifs», a dit Pékin.

Depuis octobre, la Chine ressent directement l’impact d’autres politiques conduites par M. Trump, au Venezuela et plus encore en Iran.

«Nous devons être des partenaires, pas des rivaux», a dit M. Xi à M. Trump.

"It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/WZkoGeVqhv — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

Selon le gouvernement américain, Donald Trump entend faire pression pour que la Chine, un partenaire stratégique et économique primordial de l’Iran - elle est le principal pays importateur de son pétrole - use de son influence en vue d’une sortie de crise dans le Golfe.

Les deux présidents ont discuté de la situation au Moyen-Orient, en Ukraine et sur la péninsule coréenne, ont indiqué les Affaires étrangères chinoises sans plus de précision.