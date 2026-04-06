En Égypte, le couvre-feu commercial éteint les nuits du Caire

«D’habitude, je reste ici jusqu’à 2 heures du matin, maintenant, je suis chez moi au plus tard à 23 heures, juste pour regarder les infos», déplore ce retraité de 63 ans. «Ce n’est pas Le Caire que nous connaissons.»

L’arrêté d’un mois impose aux commerces de fermer à 21 heures en semaine et à 22 heures le week-end, avec un bref assouplissement à 23 heures la semaine prochaine pour la Pâque copte. Le changement est brutal dans une ville célèbre pour ne jamais dormir la nuit.

Le jeudi soir, veille du week-end, les rues bourdonnent, entre ceux qui font du lèche-vitrine, ceux qui dînent, ceux qui discutent dans les cafés et ceux qui s’engluent dans les embouteillages.

Désormais, les soirées se résument à une dernière heure frénétique de courses avant que les lumières ne s’éteignent et que les rideaux métalliques ne claquent.

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026 بشأن تحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت خلال الفترة الراهنة وذلك فى إطار خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (996) مخالفة للمحلات والمنشآت التى لم تلتزم… pic.twitter.com/swiqP30RwV — وزارة الداخلية (@moiegy) April 5, 2026

Tandis que des patrouilles de police veillent au respect des règles, la vie dans les rues obscures de la capitale se résume vite aux seules courses des livreurs à moto.

«D’habitude, c’est à cette heure-ci que le travail commence», soupire Ali Haggag, un vendeur devant sa boutique de vêtements soudainement silencieuse. «On a l’impression de revivre la période du Covid», dit-il en évoquant le confinement sanitaire de 2020.

Revenus en berne

Les Cairotes aisés se ruent sur les restaurants situés en bordure du Nil et dans les hôtels-restaurants internationaux, exemptés des nouvelles règles en tant qu’établissements touristiques.

Guerre au Moyen-Orient : L'Égypte impose un couvre-feu aux commerces face à l'envolée de sa facture énergétique https://t.co/H0iiS1XXG6 — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) March 30, 2026

Mais les petites entreprises sentent déjà l’étau se resserrer.

M. Haggag estime que sa boutique a perdu plus de la moitié de son chiffre d’affaires en quelques jours.

Les autorités justifient les restrictions par la forte dépendance du pays aux importations de carburant. Les prix mondiaux de l’énergie flambent depuis le début de la guerre des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, le 28 février.

🔴 بسبب تأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على #إيران، بدأت الحكومة المصرية تطبيق قرار حكومي بإغلاق المحال التجارية، المولات، المطاعم، والكافيهات، وشمل القرار تخفيف إنارة الشوارع، بداية من الساعة التاسعة مساءً مع استثناءات، اعتباراً من 28 مارس 2026، ولمدة شهر مبدئياً، يهدف هذا… pic.twitter.com/scBoReznYW — صحيح مصر (@SaheehMasr) March 31, 2026

Selon le Premier ministre Moustafa Madbouly, la facture mensuelle d’importation d’énergie du pays a plus que doublé entre janvier et mars, à 2,5 milliards de dollars. La livre égyptienne a perdu autour de 15% de sa valeur depuis le début de la guerre et l’inflation a atteint 13,6% en mars.

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D’autres mesures «exceptionnelles» ont accompagné le couvre-feu commercial, dont une hausse du prix des carburants et des transports publics, un ralentissement des projets publics et la réduction de l’éclairage de rue.

Les critiques estiment que les fermetures anticipées pénalisent terriblement l’économie informelle, qui représente environ les deux tiers des emplois.

«Des millions de petites entreprises dépendent de l’affluence en soirée» et «réduire les horaires, c’est réduire les revenus», affirme à l’AFP l’économiste Wael el-Nahas.

«Catastrophique»

Le propriétaire d’un café du centre-ville a revu ses tableaux de service depuis que les équipes ne se succèdent plus jour et nuit: «La moitié des employés travaillent un jour et restent chez eux le lendemain.»

لحظات إغلاق المحلات بأسيوط، حيث تابع رئيس حي غرب عملية الإغلاق وإطفاء الأنوار، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وضمان الالتزام بالإجراءات الرسمية pic.twitter.com/MTPBatKLUC — الشرق للأخبار - مصر (@AsharqNewsEGY) March 28, 2026

Certains, comme Essam Farid, restent optimistes. «Les gens s’adapteront», dit ce vendeur de 67 ans, en haussant les épaules.

Mais les cinémas ont été touchés de plein fouet, avec une perte de revenus de plus de 60%, selon le producteur Gaby Khoury.

«La majeure partie des recettes au box-office provient des séances de 21 heures et de minuit, c’est catastrophique», dit-il. Selon lui, des sorties de films ont été reportées et des productions repoussées sine die.

Le secteur du tourisme, source cruciale de devises qui commençait à se redresser après des années de creux liées à l’instabilité politique et à la pandémie, craint lui aussi un revers.

Des sites historiques du Caire, comme le vieux souk de Khan el-Khalili, n’ont pas bénéficié des exemptions accordées aux établissements touristiques.

À l’approche de 21 heures, alors que les touristes arpentent les ruelles, les commerçants rangent leurs marchandises et ferment leurs stands. «Il est presque 20 heures et les touristes continuent d’arriver», dit à l’AFP Ahmed Ali. «Comment attendre de moi que je ferme à 21 heures? C’est insensé.»