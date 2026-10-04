Élections au Brésil: Lula et Flávio Bolsonaro espèrent l’emporter dès dimanche

Luiz Inácio Lula da Silva, qui brigue un quatrième mandat à bientôt 81 ans, a parcouru la mégalopole de São Paulo, dans le sud-est du pays, entouré d’une foule vêtue de rouge, la couleur de son Parti des travailleurs (PT), qui a occupé la célèbre avenue Paulista.

L’ancien syndicaliste a brandi l’étendard de la souveraineté durant la campagne, mettant en garde contre une ingérence du président des États-Unis, Donald Trump, qui a dit suivre «de très près» l’élection.

«Je lutterai de toutes mes forces (...) pour le peuple brésilien, qui vaincra l’extrême droite», a lancé Lula. À ses yeux, l’élection se résume à un combat entre «la démocratie et la souveraineté», d’un côté, et «la barbarie et la corruption», de l’autre.

«Demain, nous gagnerons les élections au premier tour», a-t-il assuré.

C’était déjà à São Paulo qu’il avait terminé sa campagne il y a quatre ans, avant de battre de peu, au second tour, son prédécesseur Jair Bolsonaro, père de son principal rival cette année.

Brazil's presidential candidates have wrapped up their campaigns. Polls show a statistical tie between incumbent Luiz Inacio Lula da Silva and Senator Flavio Bolsonaro, son of jailed former President Jair Bolsonaro.



Al Jazeera's Monica Yanakiew reports from Rio de Janeiro. pic.twitter.com/nrSYV1KNVI — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 4, 2026

Comme le faisait son père, actuellement en résidence surveillée, Flávio Bolsonaro, sénateur de 45 ans, a réuni des centaines de motards pour un cortège dans l’intérieur de l’État de São Paulo.

Il espère profiter de la progression de la droite en Amérique latine, notamment en Argentine et en Colombie, encouragée par l’administration Trump.

«Allez, le Brésil veut un changement!», a lancé le parlementaire dans une vidéo, appelant à trancher «en une seule fois dimanche», afin d’éviter un second tour le 25 octobre.

Que alegria! Obrigado, Deus! Obrigado, Minas Gerais! Obrigado, Montes Claros!



Faltam 2 dias pra tirar o Brasil do cativeiro! O Brasil vai vencer!



Presidente Flávio Bolsonaro 22 pic.twitter.com/ecH0fNgYIG — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 3, 2026

Le sondage Datafolha publié samedi, réalisé auprès de 4.006 personnes, crédite Lula de 45% des intentions de vote parmi les suffrages valides, contre 42% pour Flávio Bolsonaro, avec une marge d’erreur de deux points. Un second tour sera organisé si aucun candidat n’obtient plus de la moitié des suffrages valides.

«Make Lula president again»

À l’appel de Lula, des milliers de sympathisants ont défilé à São Paulo, certains portant des casquettes ou des tee-shirts frappés des mots «Make Lula president again». Un clin d’œil au slogan trumpien «Make America great again».

Lire aussi : Brésil: Lula et Flavio Bolsonaro jouent leur va-tout avant le premier tour

«Le Brésil a besoin de quelqu’un qui défend les couleurs de notre drapeau, pas de quelqu’un qui veut le livrer aux États-Unis», estime Tiago Lorureto, comptable de 35 ans.

Donald Trump n’a pas soutenu ouvertement Flávio Bolsonaro, mais il l’a reçu à la Maison Blanche en mai. Le président américain est un allié de Jair Bolsonaro, qui purge une peine de 27 ans de réclusion pour tentative de coup d’État contre Lula.

«Trump doit intervenir»

«Trump doit intervenir. (...) Aujourd’hui, nous ne vivons pas en démocratie. Nous, les gens simples, n’arrivons pas à avoir une vie digne», dit Eliane Boscolo, femme au foyer de 47 ans.

🇧🇷 Brazil, one day before the election



Over 500,000 Lula supporters fill the streets of São Paulo.



Meanwhile, a considerably smaller Bolsonaro/PL rally complete with Israeli flags.



Quite a visual contrast heading into election day. pic.twitter.com/J8HjmG24w0 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 3, 2026

Elle a rejoint un parc de la localité de Santa Bárbara d’Oeste, où des files de motos et de 4x4 se sont formées pour le cortège baptisé «Caravane de la victoire». Conduite par Flávio Bolsonaro, la manifestation a parcouru une vingtaine de kilomètres jusqu’à la ville voisine d’Americana.

Flávio Bolsonaro, qui cherche à capitaliser sur le mécontentement lié au coût de la vie et à l’insécurité, portait le maillot jaune de l’équipe nationale de football, avec les mots «Mon parti, c’est le Brésil».

À la différence de son père, il n’est pas monté sur une moto, mais s’est juché sur un camion en tête du cortège.

🇧🇷 ELEIÇÕES 2026 | 2º TURNO



🔵 Flávio Bolsonaro (PL): 44% (+2)

🔴 Lula (PT): 42% (=)



📊 Quaest/TV Globo/O Globo

📅 2-3/outubro

3.702 entrevistados • ±2 p.p. • Presencial

Registro TSE: BR-02197/2026 pic.twitter.com/nmUoTtlILO — Eixo Político (@eixopolitico) October 3, 2026

Lula et le fils Bolsonaro se sont attaqués sans répit avant le scrutin. Il n’y a toutefois eu aucune confrontation directe entre eux lors de débats télévisés.

La campagne a été marquée par plusieurs affaires, notamment une enquête visant le sénateur conservateur pour corruption et blanchiment d’argent.

La droite rappelle sans relâche que Lula a été emprisonné en 2018 et 2019 pour corruption, avant que sa condamnation ne soit annulée pour des motifs de procédure.

À la veille du premier tour, certains électeurs avaient encore du mal à se décider, telle Patricia Catherine de Sousa, 35 ans, habitante de Rio de Janeiro: «Comme c’est déjà demain, je fais des recherches pour pouvoir bien voter, pour ne pas le regretter après.»