Brésil: Lula et Flavio Bolsonaro jouent leur va-tout avant le premier tour

Le président du Brésil et candidat à l'élection présidentielle, Luiz Inácio Lula da Silva (au centre), agite un drapeau national aux côtés de l'ancienne députée fédérale Aurea Carolina (à gauche) et du député fédéral Patrus Ananias (à droite) lors d'un meeting de campagne à Belo Horizonte, dans l'État du Minas Gerais (Brésil), le 2 octobre 2026. (Photo de Gledston Tavares/AFP). AFP or licensors

Le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, 80 ans, brigue dimanche un quatrième mandat non consécutif.

Il a pour principal adversaire le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro, 45 ans, fils de son prédécesseur Jair Bolsonaro, détenu pour tentative de coup d’État.

Le président américain Donald Trump a dit suivre «de très près» le scrutin dans le plus grand pays d’Amérique latine.

Trump diz que está acompanhando as eleições presidenciais no Brasil 'muito de perto' https://t.co/mZEMntGolT — BBC News Brasil (@bbcbrasil) October 1, 2026

À deux jours du vote, les États-Unis ont annoncé qu’ils suspendaient les services de leur ambassade et de leurs consulats au Brésil.

L’Australie a fermé son ambassade pour le même motif de sécurité, sans préciser davantage les risques identifiés.

La police brésilienne a rapporté avoir exécuté deux mandats de perquisition afin d’enquêter sur d’éventuelles menaces visant des installations diplomatiques américaines.

«Aucun élément de preuve n’a été trouvé pour corroborer les risques signalés initialement», a t-elle ajouté.

La décision du gouvernement américain a irrité Edinho Silva, coordinateur de la campagne de Lula: «C’est inédit, ça n’a aucun sens. C’est l’un des moyens dont Trump dispose pour mener la bataille de l’opinion publique brésilienne».

El líder político brasileño, Edinho Silva, lanzó una acusación grave contra la Casa Blanca en plena víspera electoral. ¿Qué acción de Trump calificó como injerencia y qué antecedentes recordó? Entra al enlace y conoce la historia completa 👉 https://t.co/JB4S1pp0CF #Brasil… — teleSUR TV (@teleSURtv) October 3, 2026

Le chef de l’État brésilien dispose d’une légère avance dans les sondages, mais les deux favoris apparaissent dans un mouchoir de poche en cas d’éventuelle deuxième tournée le 25 octobre.

Les deux candidats, qui espèrent une victoire dès dimanche, prennent leurs derniers bains de foule.

À grands renforts de décibels, des milliers de personnes ont accompagné Lula, juché sur le toit d’une camionnette, lors d’un cortège dans le centre de Rio de Janeiro vendredi.

Lula em Belo Horizonte: O Brasil Pronto Pra Mais https://t.co/OiJwNvUcFo — Lula (@LulaOficial) October 2, 2026

«En tant que chrétiens, nous devons défendre les valeurs qui sont justes pour la société et défendre la démocratie, qui est gravement menacée par la droite», a déclaré à l’AFP Alex de Oliveira Rangel, pasteur évangélique de 55 ans.

Sainte polémique

Flavio Bolsonaro a été appelé à une grande manifestation de motards samedi dans l’État de Sao Paulo.

La campagne a été empoisonnée par les scandales. Le fils Bolsonaro lui- fait même l’objet d’une enquête pour corruption en lien avec le financement d’un film à la gloire de son père. Il n’y a aucune irrégularité.

Les polémiques apparues sur les réseaux sociaux ont aussi fleuri.

Favori parmi les catholiques, Lula a exploité une fausse information selon laquelle son rival aurait pu retirer à Notre-Dame d’Aparecida son statut de sainte patronne du Brésil, l’un des pays comptant le plus de chrétiens au monde.

Cela a mis sur la défensive Flavio Bolsonaro, qui est de confession évangélique. Ce courant protestant ne reconnaît pas le culte de la «Vierge noire» et est devenu une base électorale majeure du camp conservateur.

La droite, pour sa part, a accablé Lula pour avoir déclaré que les hommes sont «lâches» lorsqu’il s’agit de se faire examiner la prostate, tandis que «les femmes apprennent à accepter de se faire toucher dès l’enfance».

Lula diz que mulheres aprendem a ‘tomar toque' desde pequenas. pic.twitter.com/1t32TdeVKs — Revista Oeste (@revistaoeste) September 29, 2026

Il évoquait les examens gynécologiques mais des publications ont cherché à y voir une allusion aux abus sexuels.

«Le Brésil est devenu une mascarade», soupire Gisèle Sousa, employée de 45 ans à Juiz de Fora (sud-est). «Dès que commencent les spots électoraux j’éteins la télévision».

Facteur Trump

Le troisième mandat de Lula s’achève avec un chômage au plus bas mais une profonde insécurité, sur laquelle surfe Flavio Bolsonaro, promettant la manière forte.

L’ancien leader syndical a également brandi le drapeau de la souveraineté du Brésil, appelant Donald Trump à ne pas «se mêler» du scrutin.

Jusqu’à présent, le républicain n’a pas soutenu Flavio Bolsonaro, mais il avait justifié l’an dernier des droits de douane contre le Brésil par une supposée «chasse aux sorcières» contre son père, un allié.

Jair Bolsonaro purge chez lui une peine de 27 ans de prison pour avoir voulu s’accrocher au pouvoir après sa défaite de 2022 face à Lula.

Un soutien actif de Donald Trump «serait mauvais» pour le candidat de droite, assure à l’AFP une source du gouvernement Lula, en raison de l’impopularité du milliardaire chez beaucoup de Brésiliens.

Une source du camp Bolsonaro estime que quelques mots du locataire de la Maison Blanche en appui au fils Bolsonaro seraient «superflus».