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L’ouragan Polo frappe la côte pacifique du Mexique en catégorie 3

L’ouragan Polo, qui a touché la côte ouest de la Basse-Californie du Sud dans la nuit du 28 au 29 septembre, s’accompagne de vents violents et de pluies torrentielles dans le nord-ouest du Mexique.

Des vents qui hurlent, l’électricité qui se coupe brusquement: l’ouragan Polo a touché terre mardi matin sur la côte pacifique du Mexique avec une force le classant en catégorie 3 sur 5, selon le Centre américain des ouragans (NHC).

Par Le360 (avec AFP)
Le 29/09/2026 à 08h31

Polo, que le bulletin du NHC situe plus précisément à la limite entre les catégories 2 et 3 sur les 5 de l’échelle de Saffir-Simpson, est le premier de la saison à toucher terre dans cette zone habituée aux cyclones tropicaux.

Il était accompagné de vents allant jusqu’à 175 km/h.

L’État de Basse-Californie du Sud est l’une des régions du Mexique les plus exposées aux ouragans mais les habitants redoutent une saison particulièrement intense en raison du phénomène El Niño.

À mesure que l’ouragan approchait, le vent s’est renforcé, dans un sifflement caractéristique annonçant les rafales les plus violentes et courbant les palmiers, a constaté une équipe de l’AFP sur place à Puerto San Carlos.

L’électricité a été coupée peu après et, une fois la nuit tombée, la localité est conservée plongée dans l’obscurité. La mer, démontée, a détruit en plusieurs points une digue établie à la haine, et l’eau a envahi les rues.

Lundi, le NHC avait mis en garde contre des «vents potentiellement mortels et des crues soudaines» possibles en Basse-Californie du Sud et les autorités avaient ordonné aux habitants de se mettre à l’abri à partir de 15H00 locales (22H00 GMT).

Puerto San Carlos, village de pêcheurs d’environ 6.000 habitants, vit principalement du tourisme lié à l’observation des baleines.

Certains habitants refusant d’évacuer

Certains habitants se sont abrités dans un refuge d’urgence installé dans un établissement scolaire. D’autres ont préféré se rendre chez des proches ou dans l’un des autres refuges ouverts à travers l’État. Plusieurs ont toutefois refusé de quitter leur maison malgré le danger.

«Je suis toujours resté ici pendant les ouragans et il ne m’est jamais rien arrivé. J’ai confiance en Dieu», a répondu Salvador Palma lorsque des militaires de la marine sont venus lui demander de se rendre dans un refuge.

Une demi-douzaine d’autres familles d’un quartier de pêcheurs situé au bord de la mer ont elles aussi décidé de rester, la marine n’étant pas autorisée à les contraindre à évacuer.

L’armée a déployé près de 7.000 militaires en Basse-Californie du Sud, où les cours ont été suspendus et les fonctionnaires invités à travailler à distance.

Toutes les activités maritimes ont également été suspendues et l’accès aux plages interdit.

L’ouragan Polo a connu plusieurs changements soudains d’intensité, passant de la catégorie 4 à 5 à plusieurs reprises avant de s’affaiblir à l’approche des côtes. Initialement, les prévisionnistes s’attendaient à ce qu’il touche terre en catégorie 1.

L’œil de l’ouragan est passé juste au sud de Las Barrancas, à quelque 180 km de Puerto San Carlos.

L’alerte s’étend désormais jusqu’à l’État Sonora dans le nord-ouest du Mexique, près de la frontière américaine.

Par Le360 (avec AFP)
Le 29/09/2026 à 08h31
#Ouragan#Polo#Mexique#Catastrophe naturelle

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