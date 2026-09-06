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Donald Trump s’en prend à nouveau à l’Espagne et dénonce un «contrôle zéro» à Sebta

Le président américain Donald Trump et le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

Le président américain Donald Trump et le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

En une seule phrase et un cinglant «WOW!», le président américain se saisit de nouveau du dossier de Sebta en élevant d’un cran le ton face au gouvernement espagnol.

Par La Rédaction
Le 06/09/2026 à 17h43

Donald Trump remet la pression sur Madrid. Le président américain a de nouveau pris pour cible la gestion migratoire de l’Espagne, qualifiant la situation à Sebta de dramatique et dénonçant un manque total de rigueur.

«Très triste ce qui se passe en Espagne, un pays avec un contrôle ZÉRO de sa frontière. WOW!», a écrit Donald Trump samedi soir sur son réseau social Truth Social. Bien que la ville occupée n’y soit pas explicitement nommée, cette sortie intervient quelques jours seulement après ses virulentes déclarations sur la gestion par Madrid des arrivées massives de migrants enregistrées à la fin du mois de juillet.

Il s’agit de la seconde charge en l’espace de quelques jours du chef d’État américain contre le gouvernement espagnol. Lors d’un entretien accordé cette semaine à la chaîne britannique GB News, Donald Trump s’était déjà dit choqué par les images de ces franchissements massifs. «Des milliers de personnes qui déferlent en masse dans un pays. Je n’ai jamais rien vu de tel», avait-il affirmé, d’après des propos rapportés par l’agence EFE.

Lire aussi : Sebta. Sánchez démonte une nouvelle fois le récit anti-marocain auquel certains milieux continuent de s’accrocher

Les critiques dépassent le seul cadre de la crise migratoire. Mercredi dernier, il avait déjà prédit que «l’Espagne serait un pays ruiné», liant ses piques à un autre dossier brûlant entre Washington et Madrid: le niveau des dépenses militaires au sein de l’OTAN. «J’ai un problème avec l’Espagne parce qu’elle ne se comporte pas très bien vis-à-vis de l’OTAN et ne paie pas ce qu’elle devrait payer», avait-il fustigé, rappelant les tensions apparues lors du sommet de l’Alliance Atlantique à Ankara au début du mois de juillet.

Ces déclarations venant de la Maison-Blanche viennent percuter de plein fouet un débat politique déjà brûlant à Madrid. Devant le Congrès des députés mercredi, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a fermement défendu le bilan de son cabinet et la coopération avec le Maroc, assurant que plus de 90% des arrivants irréguliers avaient été reconduits dans les 72 heures et qu’aucune preuve n’incriminait Rabat dans cette vague d’arrivées.

Par La Rédaction
Le 06/09/2026 à 17h43
#Donald Trump#Sebta#Ceuta#Espagne#Pedro Sanchez

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