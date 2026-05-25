Donald Trump exige la signature des accords d’Abraham par Ryad et Doha dans le plan de paix avec l’Iran

Dans un message sur sa plateforme Truth Social, Trump a énuméré les pays avec les dirigeants desquels il a parlé samedi dans le cadre des discussions pour mettre fin à la guerre avec l’Iran: «J’ai déclaré qu’après tout le travail effectué par les États-Unis pour tenter de résoudre cette situation très complexe, tous ces pays devraient être obligés, au minimum, de signer simultanément les accords d’Abraham.»

Signés en 2020 et parrainés par Donald Trump lors de son premier mandat à la Maison Blanche, les accords d’Abraham ont mené à la normalisation des relations entre Israël et des pays arabes: les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Mais nombre d’États ont jusqu’ici refusé de se joindre à ce processus, en particulier l’Arabie saoudite, ainsi que la Syrie et le Liban.

Avec la guerre à Gaza déclenchée le 7 octobre 2023, Ryad a écarté toute normalisation avec Israël sans la création d’un État palestinien souverain et viable. Donald Trump écrit lundi que ce processus de reconnaissance de l’État israélien «devrait commencer par la signature immédiate de l’Arabie saoudite et du Qatar, et tous les autres devraient suivre».

«S’ils ne le font pas, ils ne devraient pas faire partie de cet accord (avec l’Iran), car cela révèle de mauvaises intentions», a écrit le président américain.

«Il est possible qu’un ou deux (pays) aient une raison de ne pas le faire, et cela sera accepté, mais la plupart devraient être prêts», a-t-il encore ajouté.

Dimanche déjà, alors que des responsables américains et iraniens faisaient état d’une percée dans les discussions pour trouver un accord mettant fin à la guerre, Donald Trump appelait à «ne pas se précipiter pour conclure un accord» avec Téhéran.