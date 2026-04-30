Iran: Washington évoque un long blocus, le pétrole à 125 dollars

Quatre pays africains dans le Top 10 des pris d'essence les plus bas au monde: la Libye (1er avec 0,023 dollar/le litre), l’Angola (4e avec 0,327 dollar/l), l’Algérie (6e avec 0,356 dollar/l) et l’Égypte (8e avec (0,459 dollar/l).

Après avoir atteint mercredi des niveaux sans précédent depuis mi-2022 et l’invasion russe de l’Ukraine, le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, s’est encore envolé de 7% jeudi, atteignant vers 4H45 GMT 125,60 dollars.

C’est le double de son cours avant l’attaque lancée par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février, laquelle a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et dont les répercussions se font chaque jour un peu plus sentir pour l’économie mondiale.

Si les armes se sont tues depuis un cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril, le détroit d’Ormuz, par lequel transitait naguère un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde, reste soumis à un double blocus iranien et américain.

Cette nouvelle flambée intervient après qu’un haut responsable américain a indiqué mercredi que la Maison Blanche envisageait de «poursuivre le blocus actuel pendant des mois si nécessaire».

«Le blocus est un peu plus efficace que les bombardements», a commenté Donald Trump lui-même dans un entretien avec le site américain Axios.

Exclusive: Trump rejects Iran's offer, says blockade stays until nuclear deal https://t.co/ZCmsV7QxYq — Axios (@axios) April 29, 2026

Au total, 42 bateaux ont été interceptés à ce jour alors qu’ils tentaient de «violer le blocus» et 41 tankers ne peuvent pas quitter l’Iran, selon l’amiral Brad Cooper, commandant américain pour le Moyen-Orient, qui a jugé le blocus «hautement efficace».

Le marché pétrolier s’est encore emballé jeudi à la publication d’un article du média Axios affirmant que Donald Trump devait être briefé jeudi par l’armée sur de possibles nouvelles actions militaires contre l’Iran.

«Désastre stratégique»

Lors d’un entretien téléphonique, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde Donald Trump contre les «conséquences dommageables» qu’aurait une nouvelle action militaire contre l’Iran, «non seulement pour l’Iran et ses voisins, mais aussi pour l’ensemble de la communauté internationale».

«Les combats sont largement arrêtés, mais aucune solution durable n’émerge», ont relevé les experts du cabinet DNB, disant redouter une «impasse prolongée» alors que les pourparlers sont au point mort.

Les États-Unis veulent «activer la pression économique et les divisions internes (...) pour nous affaiblir ou même nous faire nous effondrer de l’intérieur», a accusé le puissant président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Alors que ne se dessine aucune issue au conflit, le ministre américain de la Défense a eu droit mercredi à une volée de bois vert lors de sa première audition à la Chambre des représentants depuis le début du conflit.

«Catastrophe géopolitique», «désastre stratégique», «incompétence», «blessure auto-infligée», «bourbier» et autres mensonges... les députés américains n’ont pas ménagé Pete Hegseth.

🔴 🗣️ "Ce qui tourne en boucle sur les chaînes américaines, c'est le chiffre du coût de la guerre : 25 milliards de dollars", rapporte notre correspondante @CamilleGuttin.



Le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth est entendu au Congrès.@chrisgascard #SurLeTerrain #Canal16 pic.twitter.com/wEtXtbkx57 — franceinfo (@franceinfo) April 29, 2026

Le chef du Pentagone a révélé que la guerre en Iran avait coûté 25 milliards de dollars jusqu’à présent, la justifiant par une question: «Quel est le prix à payer pour faire en sorte que l’Iran ne se dote jamais de l’arme nucléaire?»

«Pas d’espoir»

Les conséquences économiques du conflit se font particulièrement sentir en Iran, où la monnaie nationale, le rial, a atteint son plus bas face au dollar depuis l’avènement de la République islamique en 1979.

«L’idée de revivre la guerre est terrifiante, mais nous n’avons pas non plus d’espoir quant à l’issue des négociations», confie a confié Ali, architecte téhéranais de 52 ans, joint par une journaliste de l’AFP à Paris.

Si la trêve a été prolongée sine die, les deux camps n’arrivent toujours pas à s’entendre pour reprendre leurs négociations, après une première session infructueuse le 11 avril au Pakistan.

Les Iraniens «ont intérêt à devenir intelligents, et vite!», a menacé Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Sur le front libanais, où Israël combat le mouvement pro-iranien Hezbollah, le chef d’état-major de l’armée israélienne, Eyal Zamir, a menacé de frapper le Hezbollah «au delà de la ligne jaune», qui délimite une zone contrôlée par ses troupes au sud du Liban, selon un communiqué militaire.

Le président Joseph Aoun a appelé Israël à «pleinement mettre en oeuvre» le cessez-le-feu du 17 avril, avant toute négociation directe de paix entre les deux pays, dont il a dit attendre que les Etats-Unis fixent une date.

Les opérations israéliennes au Liban ont fait plus de 2.500 morts et plus d’un million de déplacés depuis début mars, et 1,2 million de personnes sont menacées d’insécurité alimentaire aiguë selon le Programme alimentaire mondial (PAM).