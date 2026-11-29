La famille du Palestinien Ahmed Abu Hassira, lors de ses funérailles à Gaza, le 28 novembre 2026.. AFP or licensors

L’ONG Médecins sans frontières a fait part samedi de son indignation après qu’une frappe israélienne a tué la veille deux membres de son personnel dans une clinique de la ville de Gaza, accusés par Israël d’être des «terroristes» du Hamas.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a également dénoncé cette frappe dans le territoire palestinien dévasté par deux ans de guerre, où Israël et le Hamas s’accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu conclu en octobre 2025.

«Nous sommes bouleversés et révoltés par le meurtre de deux de nos collègues, tous deux gardiens, lors d’une frappe israélienne contre l’une de nos cliniques à Gaza», a réagi MSF sur X, recensant après ces deux décès 17 employés tués dans la bande de Gaza.

«Nos locaux étaient clairement signalés avec des logos de MSF, et leur emplacement avait été communiqué à l’armée israélienne et était connu d’elle», a ajouté l’ONG.

Les forces armées israéliennes ont annoncé dans la nuit sur Telegram avoir «frappé et éliminé deux terroristes dans la ville de Gaza qui étaient également employés par l’organisation internationale MSF» et «travaillaient comme gardiens dans une clinique» gérée par l’ONG.

Elles ont identifié les deux personnes tuées comme étant Ahmad Abou Hassira et Moaz Sobh, en présentant ce dernier comme le commandant d’un groupe d’artillerie du mouvement islamiste palestinien.

Palestinians in Gaza held a funeral for a staff member of the medical charity Medecins Sans Frontieres (MSF), who was one of two watchmen killed in an Israeli strike outside a clinic the day before pic.twitter.com/MpvO1sUoaz — Reuters (@Reuters) November 28, 2026

L’ambassadrice palestinienne en France, Hala Abou Hassira, a indiqué sur X que le premier était son cousin, âgé de 25 ans, «assassiné dans un bombardement israélien de la clinique de MSF-Belgique, où il travaillait».

«Ni les locaux humanitaires ni les cliniques ni leur personnel ne sont épargnés par la barbarie israélienne», a-t-elle fustigé.

«Meurtres quotidiens»

Des images de l’AFP ont montré des proches en larmes autour du corps du jeune homme, qui a ensuite été porté en cortège funéraire dans les rues de Gaza avec celui de l’autre employé de MSF.

«C’était un civil non armé, sans aucun lien avec une faction politique ou une organisation militaire de la bande de Gaza. Il a été pris pour cible alors qu’il exerçait son métier», a déclaré à l’AFP l’un de ses proches, lui aussi nommé Ahmad Abou Hassira.

«Nous appelons la communauté internationale à agir pour mettre fin à cette criminalité persistante, aux meurtres quotidiens et aux effusions de sang», a-t-il ajouté.

🔴Une frappe israélienne tue deux employés de Médecins sans frontières à Gaza

➡️ https://t.co/oX0YsKvFGM pic.twitter.com/QuG6l4b4LA — Le Parisien (@le_Parisien) November 28, 2026

«Les attaques contre les établissements de santé, les agents de santé et le personnel humanitaire à Gaza sont scandaleuses et inacceptables», a fustigé le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X.

L’armée israélienne a affirmé que sa frappe ne visait pas un hôpital et n’avait endommagé aucune infrastructure médicale. MSF avait déclaré par le passé prendre au sérieux les allégations des autorités israéliennes selon lesquelles certains membres de son personnel auraient des liens avec le «terrorisme».

L’organisation avait précisé qu’elle «n’emploierait jamais sciemment des personnes menant des activités militaires» et qu’elle appliquait des procédures de recrutement rigoureuses de son personnel.

On this International Day of Solidarity with the Palestinian People we reaffirm an enduring truth:



The Palestinian people have a right to dignity, justice & self-determination.



The only viable path to peace in the Middle East is the two-State solution, with Israel & Palestine… pic.twitter.com/Zg75ajxuvI — António Guterres (@antonioguterres) November 29, 2026

Malgré le cessez-le-feu théoriquement en vigueur, l’armée israélienne mène régulièrement des frappes sur le territoire, affirmant y viser des combattants du Hamas.

Le gouvernement sortant de Benjamin Netanyahu avait juré de poursuivre malgré la trêve la traque des participants à l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Plus de 1.650 Palestiniens ont été tués depuis le début du cessez-le-feu, selon un décompte de l’AFP basé sur des données du ministère de la Santé de Gaza, qui opère sous l’autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU.

Sur la même période, l’armée israélienne a recensé sept soldats tués, ainsi qu’un contractuel civil.