Bahreïn: des explosions après une attaque de drones revendiquée par l’Iran contre une base américaine

Divers aéronefs du Corps des Marines des États-Unis (MAG-11), 3e Escadre aérienne des Marines, sont stationnés sur l'aire de stationnement de l'aérodrome de Cheikh Isa, à Bahreïn. (PHOTO: U.S. DefenseImagery)

Selon une journaliste de l’AFP, des sirènes ont retenti dans la matinée, tandis que les autorités ont publié plusieurs messages d’alerte sur les réseaux sociaux, invitant les habitants à rejoindre un lieu sûr, sans préciser l’origine de la menace.

Des explosions ont ensuite retenti vers 04H00 (01H00 GMT), a indiqué cette journaliste. Des témoins ont fait état d’une autre série d’explosions vers 06H30 (03H30 GMT).

Sur la plateforme X, le ministère bahreïni de l’Intérieur a exhorté «les habitants à rester calmes, à se rendre vers le lieu sûr le plus proche et à suivre les informations via les canaux officiels».

Ces consignes ont été diffusées alors que les habitants ne disposaient d’aucune indication officielle sur la nature exacte de la menace. Les témoignages recueillis faisaient état de détonations, sans permettre, à eux seuls, d’en déterminer l’origine ni d’établir si les installations visées avaient subi des dommages.

تنبيه بوجود خطر .. تدعو وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظا على السلامة العامة .#البحرين #وزارة_الداخلية — وزارة الداخلية - Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 15, 2026

Peu après, les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l’Iran, ont indiqué avoir attaqué une base militaire américaine à Bahreïn.

«Le système de radar de défense aérienne américain de la base d’hélicoptères d’Al-Riffa, à Bahreïn, a été pris pour cible par six drones appartenant à la Force aérospatiale des Gardiens de la révolution islamique», ont-ils affirmé dans un communiqué publié sur Telegram.

Cette revendication iranienne ne précise pas l’étendue des éventuels dégâts. Les explosions entendues dans le pays et l’annonce de Téhéran interviennent néanmoins deux jours après un autre incident impliquant des drones iraniens.

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) says it destroyed a US early-warning radar in Bahrain in retaliation for an attack on a telecommunications centre in Iran.



Al Jazeera’s @ResulSerdarAtas reports from Tehran. pic.twitter.com/813owq9WxA — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 13, 2026

Vendredi, les Gardiens avaient déjà revendiqué une attaque contre un système de radar américain à Bahreïn, première frappe contre un pays du Golfe depuis début septembre. L’armée américaine avait assuré, de son côté, avoir intercepté et abattu les deux drones lancés par les forces iraniennes.

Bahreïn, qui accueille une importante base navale américaine, figure parmi les pays du Golfe ayant subi de nombreuses attaques de Téhéran depuis le déclenchement, le 28 février, de la guerre au Moyen-Orient par des frappes américano-israéliennes contre l’Iran.

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La présence militaire américaine dans le royaume lui donne une place particulière dans cette confrontation. Les attaques revendiquées contre les radars rappellent que les infrastructures de défense demeurent au cœur des tensions, malgré la diminution de l’intensité des combats observée depuis plusieurs semaines.

Navires ciblés dans le détroit d’Ormuz

Une accalmie dans les combats est constatée depuis septembre, sans que les tensions entre Washington et Téhéran aient disparu.

Une série de menaces américaines et israéliennes avait fait craindre une reprise des hostilités après les élections de mi-mandat du 3 novembre aux États-Unis.

🇺🇸🇮🇷 BREAKING:



Iran announces it struck the US air defense radar site at the Al-Riffa helicopter base in Bahrain with 6 drones, in a "decisive and crushing response" to the US military.



Iran also says it launched a greater number of drones at US targets in this phase than in… — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 15, 2026

Donald Trump, coutumier des déclarations contradictoires sur l’Iran, a depuis estimé que le conflit était «fini militairement» et que Washington se contentait du «statu quo».

Jeudi, le président américain a encore affirmé qu’il n’avait «pas besoin d’un accord» avec Téhéran.

M. Trump et, surtout, son vice-président, JD Vance, ont reconnu que ce conflit, en provoquant une flambée des cours du pétrole, avait largement contribué à la victoire démocrate.

Mercredi, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaï, a néanmoins menacé d’attaquer des bases américaines situées au-delà du Moyen-Orient, y compris en Europe, si elles étaient utilisées pour bombarder la République islamique.

عاجل | الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عدوان من العدو الأمريكي سيقابل برد أشد وأكثر صرامة — CGTN Arabic (@cgtnarabic) November 15, 2026

Le détroit d’Ormuz reste un autre point de tension majeur. Malgré l’accalmie, l’Iran cible régulièrement les navires qui tentent de le traverser sans son autorisation. Avant la guerre, environ un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde transitaient par cette voie maritime stratégique. Washington impose, en retour, un blocus des ports iraniens.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la marine des Gardiens de la Révolution a affirmé que deux navires transportant des hydrocarbures avaient pris feu après avoir heurté des mines en tentant de franchir le détroit «par une voie non autorisée».

Cette nouvelle annonce souligne les risques persistants pour la navigation dans cette zone. Entre les attaques de drones revendiquées à Bahreïn et les incidents signalés à Ormuz, l’accalmie n’a pas mis fin à la confrontation.