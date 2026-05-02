Politique

Le roi Mohammed VI condamne l’agression iranienne contre le Bahreïn dans un message au roi Hamad Ben Issa Al Khalifa

Le roi Mohammed VI présidant un Conseil des ministres, lundi 12 mai 2025 au Palais Royal à Rabat.

Le roi Mohammed VI.

Le roi Mohammed VI a adressé un message écrit au roi Hamad Ben Issa Al Khalifa pour réitérer sa ferme condamnation de l’agression iranienne ayant visé la sécurité et la stabilité du Bahreïn. Le Souverain a affirmé que la sécurité de Manama, comme celle des États du Conseil de coopération du Golfe, demeure indissociable de celle du Maroc, indique un communiqué du Cabinet royal.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/05/2026 à 19h39

Voici le communiqué du Cabinet royal:

«Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message écrit à Son frère, Sa Majesté le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, Souverain du Royaume de Bahreïn, dans lequel il a réitéré sa ferme condamnation de l’agression iranienne abjecte ayant visé la sécurité et la stabilité du peuple bahreïni frère, ses installations civiles et militaires, ainsi que les quartiers résidentiels, se disant confiant que le Royaume de Bahreïn frère, grâce à la sagesse de Son Souverain, surmontera cette pénible épreuve en étant plus fort et plus stable.

Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a également affirmé que la sécurité du Royaume de Bahreïn, comme celle du reste des États du Conseil de coopération du Golfe, demeure indissociable de la sécurité du Royaume du Maroc.

Dans ce contexte, Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, a exprimé le soutien du Royaume du Maroc au Royaume de Bahreïn frère dans toutes les mesures qu’il prend sur le plan interne pour faire face aux menaces voilées visant les constantes nationales du peuple bahreïni, ainsi que dans les actions fermes qui visent à assainir le tissu sociétal bahreïni, à préserver sa cohésion nationale et à faire face à tous ceux qui tentent de porter atteinte à son unité, à sa sécurité et à sa stabilité.»

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/05/2026 à 19h39
#roi Mohammed VI#Iran#Bahrein

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