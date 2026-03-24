Un Marocain tué dans une attaque iranienne au Bahreïn

Un employé civil à la retraite, travaillant pour l’armée des Emirats arabes unis a été tué lors d’une attaque de missile iranienne au Bahreïn, a indiqué mardi le ministère de la Défense émiratie. Selon le ministère, il était de nationalité marocaine.

Cinq autres personnes travaillant pour le ministère de la Défense émiratie ont également été blessées, a indiqué la même source, sans dire s’il s’agissait de soldats.

Le ministère de la Défense du Bahreïn avait d’abord annoncé la mort d’un militaire émirati, avant de changer son communiqué. Aucun des deux ministères n’a donné plus de détails sur l’attaque ni précisé où elle avait eu lieu.

Les pays du Golfe sont depuis le début de la guerre au Moyen-Orient la cible régulière d’attaques de drones et de missiles iraniens, en représailles à l’offensive américano-israélienne.

Au moins 36 personnes ont été tuées dans le Golfe depuis le 28 février, dont 17 civils.