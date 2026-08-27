Au moins 165 morts et plus de 1.300 disparus après la crue dévastatrice au Népal et au Tibet

Des habitants passent devant des maisons submergées par la boue à la suite de crues soudaines à Devighat, dans la municipalité de Bidur (district de Nuwakot, Népal), le 27 août 2026. AFP or licensors

Selon des bilans encore très provisoires, le puissant mur d’eau et de boue qui a submergé la région, emportant de nombreuses habitations et leurs occupants, a coûté la vie à 162 personnes côté népalais et à 3 autres dans le territoire chinois voisin du Tibet.

Cette vague a été causée par l’effondrement d’un glacier, d’une violence telle qu’il a provoqué un séisme de magnitude 5,2 et de nombreux glissements de terrain, a établi l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS).

Au Népal, elle a balayé la vallée de la rivière Trishuli dans le district de Nuwakot, au nord de Katmandou, et celle de la Bhotekoshi à l’est de la capitale.

Vingt-quatre heures après son passage, les autorités népalaises sont jeudi matin sans nouvelle de 823 personnes, dont 393 étrangers, selon un décompte de l’autorité népalaise en charge des situations d’urgence.

De l’autre côté de la frontière, les médias d’Etat chinois ont rapporté que 558 personnes, dont 260 étrangers étaient toujours disparues après le passage des «torrents de boue» qui ont enseveli Gyirong Port.

«Continuer à chercher»

Au cœur de l’Himalaya, cette région du Népal est très prisé des randonneurs et alpinistes du monde entier , qui veulent notamment gravir le mont Everest.

Une vidéo de surveillance vérifiée par l’AFP montre un bâtiment imposant de plusieurs étages et plusieurs personnes tentant de fuir soudainement engloutis par les flots.

Une autre, également authentifiée, montre une vague gigantesque, comparable à un tsunami, s’abattre sur un parking en surplomb d’une rivière, paisible quelques instants plus tôt, balayant des autocars et un bâtiment avec une force dévastatrice.

«Mon frère aîné fait partie de ceux qui ont disparu», a témoigné auprès de l’AFP Subash Khatani, venu jeudi matin à l’hôpital Bir, à Katmandou, dans l’espoir d’obtenir de ses nouvelles. «On continue à le chercher».

Le Premier ministre népalais Balendra Shah était en route jeudi pour rejoindre les zones sinistrées.

«Le travail d’évaluation des dommages humains et matériel causé par les inondations se poursuit», a indiqué son secrétariat dans la nuit, en appelant ses compatriotes à «aider financièrement» les secours.

Leurs opérations se poursuivent jeudi. L’armée a indiqué que les rotations de ses hélicoptères avaient déjà permis d’évacuer 105 personnes et de larguer dans les zones sinistrées du matériel médical et de l’aide humanitaire d’urgence.

«Prières» du Dalaï Lama

Fait rare, le président chinois Xi Jinping s’est exprimé peu après la catastrophe.

«La priorité absolue est la mobilisation de tous les moyens pour rechercher et secourir les personnes disparues, évacuer et reloger les habitants en danger, soigner rapidement les blessés et réduire au maximum le nombre de victimes», a-t-il déclaré.

«Des villages entiers et des marchés ont été rayés de la carte», a déclaré David Fisher, responsable au Népal de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Nepal Red Cross Society’s Emergency Response Committee meeting was held to discuss the response to flood in Rasuwa with the representatives from the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) and Partner National Societies. pic.twitter.com/BH590HXYGy — Nepal Red Cross Society (@NepalRedCross) August 26, 2026

Parmi les ressortissants étrangers disparus figurent 142 Indiens, des Britanniques, des Malaisiens, des Australiens, des Néerlandais, des Américains, des Portugais, des Sud-Africains, des Sud-Coréens et des Ukrainiens, selon l’office du tourisme népalais.

L’Australie a fait état de 34 ressortissants disparus, le Japon de 5, l’Ukraine 53 et la Corée 9.

L’organisateur népalais de randonnées Himalayan Glacier a précisé à l’AFP qu’il restait sans nouvelle d’un de ses groupes composé de 47 personnes. «Nos équipes font la tournée des hôpitaux où les victimes sont acheminées», a dit son directeur, Sanket Pandey.

Comme de nombreux autres responsables politiques, le Dalaï Lama a offert jeudi ses «prières» aux victimes et ses «sincères condoléances à toutes les personnes en deuil et affectées par la tragédie».

His Holiness the 14th Dalai Lama Expresses Condolences Over Devastating Floods Along the Kyirong–Rasuwa Border https://t.co/SNRjDwUbZa — Tibet.Net (@CTA_TibetdotNet) August 27, 2026

Menace

Dans une déclaration, le chef spirituel tibétain en exil a également espéré que des mesures seraient prises pour «éviter que de tels désastres ne se reproduisent».

Selon l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS), la crue a été provoquée par un effondrement de glacier, d’une violence telle qu’il a provoqué un séisme de magnitude 5,2 et des glissements de terrain.

🚨 #Internacional | El servicio geológico de EE. UU. (USGS) confirmó que el sismo de magnitud 5.2 en #Nepal corresponde al impacto del masivo deslizamiento registrado esta mañana.

📹 Esta animación muestra con claridad la magnitud de lo sucedido: https://t.co/ppAGoE7qU1 pic.twitter.com/LFiFG5rxTr — Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) August 26, 2026

Un premier rapport technique publié jeudi par le gouvernement népalais met en garde contre une possible deuxième vague.

«Le lac qui s’est constitué (après l’avalanche) au niveau du fleuve ne s’est toujours pas totalement libéré», avertit-il, ajoutant que la «possibilité d’une nouvelle coulée (...) ne peut être immédiatement écartée».

Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la mousson d’été (juin-septembre) au Népal, au Tibet et dans toute l’Asie du Sud.

Selon les scientifiques, le changement climatique accroît l’intensité et la fréquence de tels événements.